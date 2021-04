ATP Barcellona 2021: Stefanos Tsitsipas ferma la corsa di Jannik Sinner e vola in finale

Finisce in un’ora e 23 minuti l’ottimo cammino di Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Barcellona. L’altoatesino è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-3 in un’ora e 23 minuti, in un incontro in cui l’ellenico ha dato ulteriore dimostrazione del proprio periodo estremamente positivo. Si tratta infatti della sua nona partita vinta consecutivamente, comprendendo anche le cinque della vittoriosa Montecarlo. Anche se resterà in ogni caso numero 5 del mondo, Tsitsipas si avvicina molto a Dominic Thiem in classifica, mentre per Sinner è ormai certificato l’approdo al 18° posto da lunedì. Il greco attende ora uno tra il “titolare” del campo centrale, Rafael Nadal, e il suo connazionale Pablo Carreno Busta (7-0 nei precedenti con due soli set persi).

Tsitsipas spinge subito sull’acceleratore, giocando molto profondo e guadagnando due palle break nel secondo game. Sulla prima è bravo Sinner, ma sulla seconda il greco sbaglia in larghezza il dritto conclusivo, ed è poi l’altoatesino a prendersi di forza il gioco. Sul 2-2 è l’altoatesino a trovarsi sullo 0-30, per poi vincere un punto quasi irreale sul 15-30, sfondando la resistenza del numero 1 della Race a rete e guadagnando due palle break. Tsitsipas si ripresenta subito avanti e annulla la prima, mentre sulla seconda è il dritto in risposta di Sinner a essere lungo. Parte così la serie di sette punti consecutivi del semifinalista degli Australian Open, che viene ripreso sul 30 pari. Un dritto fuori dell’azzurro lo manda a palla break, subito però sventata con una buona prima. Lo 0-30 si rivela una costante anche nel settimo gioco, ma di nuovo senza fortuna per chi (Sinner) ci arriva. Sul 3-4, però, l’azzurro finisce per dover fronteggiare tre palle del 3-5 tutte insieme, ed è sulla terza che è costretto a cedere dopo un rovescio uscito corto e sfruttato, in avanzamento, da Tsitsipas. Il greco si fa ben pochi problemi a procurarsi tre set point, convertendo il secondo e chiudendo il parziale in 42 minuti.

Dopo tre game piuttosto facili per entrambi, è il quarto che vede Tsitsipas costretto ai vantaggi: Sinner con un bel contropiede incrociato di dritto si procura la chance del 3-1, che spreca mettendo in rete il rovescio dopo una complicata risposta. Arriva poco dopo una seconda opportunità, cancellata con una prima profonda dal greco. I momenti utili, di fatto, per Sinner terminano qui, perché il suo avversario si procura tre palle break, converte la terza e sale sul 2-3. Il successivo 15-30 vede Tsitsipas soccorso dalla prima di servizio, che lo aiuta a confermare il break e a tirarsi fuori dai guai anche sul 3-4, quando di nuovo va indietro 0-30. Il numero 5 del mondo viaggia oramai sulla sua nuvola personale, strappa di nuovo il servizio a 15 all’italiano e, contemporaneamente, stacca il pass per la finale.

Importante in questo caso la differenza di rendimento al servizio: 52%-75% il dato delle prime in campo a favore di Tsitsipas, che guida anche in fatto di punti vinti su prima e seconda (57%-72% in un caso, 58%-60% nell’altro).

