CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS DALLE 13.30

La presentazione di Berrettini-Daniel

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Taro Daniel, sfida valida per la semifinale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Belgrado. L’azzurro torna a disputare un penultimo atto di una competizione a distanza di un anno e mezzo dall’ultima volta, quando a Vienna perse in tre set da Dominic Thiem; contro di lui ci sarà il giapponese nato negli Stati Uniti, attuale numero 126 al mondo.

Dopo il brutto ritorno in campo dopo quasi due mesi a Montecarlo contro lo spagnolo Davidovich Fokina, Berrettini ha trovato un po’ di condizione in Serbia, infilando due vittorie convincenti contro Marco Cecchinato e Filip Krajinovic. Soprattutto con il padrone di casa il romano è riuscito ad esprimere il suo tennis, infilando nove ace e concedendo soltanto diciassette punti complessivi su sessantadue durante i suoi turni di servizio.

Di fronte a lui c’è Daniel, che ha avuto accesso al tabellone principale da lucky loser dopo aver perso nel secondo turno di qualificazione da Gianluca Mager. Il giapponese ha sfruttato l’occasione del forfait di Emil Ruusuvuori ed ha ottenuto tre ottime prestazioni contro Joao Sousa, il numero 7 del tabellone John Millman e l’argentino Federico Delbonis nei quarti di finale. Per lui è l’occasione per scalare qualche posizione dopo essere stato numero 64 al mondo nel 2018, anno in cui ha vinto il suo unico torneo in carriera ad Istanbul.

E risale proprio a quell’occasione l’unico confronto fra i due: nel primo turno in terra turca fu l’asiatico a prevalere per 7-5 6-3, ma l’azzurro non era ancora il numero 10 al mondo ma un tennista che doveva cominciare la sua ascesa. La partita tra Matteo Berrettini e Taro Daniel sarà il secondo della giornata, dopo la sfida tra Novak Djokovic e Aslan Karatsev che comincerà alle ore 17. Buon divertimento!

Foto: LaPresse