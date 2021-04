Sinner-Tsitsipas, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming

Jannik Sinner prosegue la sua marcia nel tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona e vola in semifinale, dopo aver battuto in due set il temibile russo Andrey Rublev. Il tennista altoatesino si è imposto per 6-2 7-6 in un’ora e 36 minuti di gioco, dominando in lungo e in largo la prima frazione per poi avere la meglio con lo score di 8-6 nel tie-break del secondo e decisivo parziale.

Grazie a questo importante successo, il terzo consecutivo nel torneo catalano (dopo il 6-3 6-2 a Egor Gerasimov ed il 7-6 6-2 a Roberto Bautista Agut), l’azzurro scavalca il canadese Milos Raonic ed è virtualmente 18° nel ranking ATP. Il prossimo ostacolo è rappresentato però da uno degli uomini più in forma del momento, ovvero il greco Stefanos Tsitsipas reduce dal titolo di Montecarlo e attualmente in vetta alla Race to Torino 2021.

Il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valevole per le semifinali dell’ATP 500 di Barcellona, si svolgerà nella giornata di domani e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno ed in chiaro su Super Tennis. L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, Now TV e su Super Tennis TV. L’orario d’inizio è ancora da stabilire, ma il programma dovrebbe cominciare alle ore 13.30 con la prima delle due semifinali del singolare maschile (a seguire si svolgerà la seconda).

Di seguito il programma completo del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas all’ATP 500 di Barcellona:

PROGRAMMA SINNER-TSITSIPAS ATP BARCELLONA:

SABATO 24 APRILE

Jannik Sinner- Stefanos Tsitsipas (orario ancora da definire, diretta tv su Sky Sport Uno e Super Tennis, streaming su Sky Go e Now TV)

