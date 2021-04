Sinner-Tsitsipas in tv gratis e in chiaro: orario Supertennis, programma, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo oggi per la semifinale dell’ATP 500 di Barcellona contro Stefanos Tsitsipas. L’azzurro si troverà di fronte un avversario estremamente ostico ma che il giovane altoatesino può mettere in difficoltà, così come dimostra la vittoria ottenuta lo scorso anno sulla terra rossa di Roma.

Il 19enne nativo di San Candido sulla terra rossa catalana ha sconfitto due avversari di assoluto valore come Roberto Bautista Agut e Andrey Rublev. Oggi affronterà probabilmente il tennista più in forma del circuito. Il numero 5 del mondo, infatti, è reduce da ben otto vittorie consecutive e dal trionfo al Masters1000 di Montecarlo.

La semifinale dell’ATP 500 di Barcellona tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è in programma oggi alle ore 13.30 sul campo “Pista Rafael Nadal”. Ci si attende un match molto duro e spettacolare con il vincitore che con ogni probabilità nell’ultimo atto si ritroverà di fronte il campione maiorchino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Sinner-Tsitsipas, semifinale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis in CHIARO, in diretta streaming su supertennis.tv. Sarà possibile seguirla anche su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now per gli abbonati. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-TSITSIPAS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 24 APRILE

Primo incontro sulla Pista Rafa Nadal dalle ore 13.30: Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas

SINNER-TSITSIPAS: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis in CHIARO.

Diretta tv su Sky Sport Uno (201) per abbonati.

Diretta streaming su supertennis.tv in CHIARO.

Diretta streaming su Sky Go e Now per abbonati.

Foto: Lapresse