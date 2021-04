CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA DI JANNIKS SINNER: BEST RANKING, NESSUNO PUO’ SUPERARLO TRA OGGI E DOMANI

L’ANALISI: PERCHE’ TSITSIPAS E’ PIU’ FORTE DI SINNER (PER ORA…)

LA CRONACA DELLA SCONFITTA DI JANNIK SINNER

I GUADAGNI DI SINNER IN CARRIERA

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00)

15.14 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

15.13 Dando un’occhiata alle statistiche, il servizio è stato decisivo per entrambi i giocatori: 4 chance di break salvate su 4 per il greco che ha trovato 2 ace e 1 doppio fallo al servizio, con il 72% di punti con la prima e il 60% con la seconda. Per l’azzurro invece game complicati con la prima di servizio, trovata nel 52% dei casi: solo il 57% dei punti è giunto con la prima e 58% con la seconda con tre break subiti su 10 chance concesse. 50 punti per l’azzurro in totale mentre il greco ne ha conquistati 65.

15.10 Stefanos Tsitsipas conquista la 15esima finale in carriera, la seconda di fila dopo Montecarlo e per la seconda volta in Catalogna dove tutto è cominciato nel 2018. Il greco batte con un doppio 6-3 Jannik Sinner in quasi 90 minuti e attende uno tra Rafael Nadal e Pablo Carreno Busta in finale, dove cercherà il primo titolo 500. L’azzurro esce di scena dopo un match in cui ha sprecato tante occasioni a suon di errori. Il classe 2001 da lunedì sarà #18 al mondo e #7 nella Race mentre il greco si conferma #1 nella corsa verso Torino.

FINE SECONDO SET

3-6 GAME SET AND MATCH STEFANOS TSITSIPAS! Seconda finale di fila per il greco.

15-40 MATCH POINT TSITSIPAS! Diritto diagonale in rete dell’italiano.

15-30 Passante di diritto lungolinea di Tsitsipas dopo essersi aperto il campo con il rovescio diagonale.

15-15 Lunga la risposta del greco.

0-15 Passante di diritto lungolinea di Tsitsipas dopo una volée corta dell’azzurro.

3-5 Break ancora confermato per Tsitsipas che mette pressione a Sinner.

40-30 Lunga la risposta di Sinner sulla prima del greco.

30-30 Altro servizio centrale dell’ellenico.

15-30 Ottima prima del greco.

0-30 Servizio e diritto a sventaglio in corridoio di Tsitsipas.

0-15 Ottimo diritto di Sinner in risposta.

3-4 Stop volley di diritto dell’azzurro in uscita dal servizio per prolungare il set.

40-30 Servizio e diritto di Sinner che chiude con la palla corta.

30-30 Bravissimo Tsitsipas a variare dal centro del campo: fuori giri il diritto di Sinner.

30-15 Errore nell’inside-out di Sinner con il rovescio dopo la diagonale del greco.

30-0 Servizio e diritto dell’italiano.

15-0 Lunga la risposta del greco.

2-4 Break confermato per il greco salvato ancora dalla prima.

40-30 Servizio e diritto diagonale di Tsitsipas.

30-30 Prima esterna dell’ellenico.

15-30 Doppio fallo del greco.

15-15 Scappa via il diritto del greco dopo la diagonale di rovescio imbastita dall’azzurro.

15-0 Buona seconda di Tsitsipas.

2-3 PALLA BREAK TSITSIPAS! Terza chance ancora fatale per Sinner che non sfrutta le chance del game precedente e si fa strappare il servizio.

30-40 Servizio e diritto lungolinea di Sinner.

15-40 LOB PAZZESCO DI SINNER CON IL ROVESCIO! Non ci arriva il greco dopo aver attaccato la rete.

0-40 TRE PALLE BREAK TSITSIPAS! Il greco gioca in maniera aggressiva in risposta.

0-30 Diritto a sventaglio del classe 1998: ritardo Sinner in uscita dal servizio.

0-15 Ottima risposta del greco.

2-2 Tsitsipas sopravvive attaccando la rete dopo due palle break annullate e 16 punti giocati.

AD-40 Servizio e diritto diagonale di Tsitsipas.

40-40 Altra grande prima del classe 1998.

40-AD PALLA BREAK SINNER! Quarta chance per l’azzurro dopo il diritto in risposta.

40-40 Ottima risposta profonda di Sinner: lento il greco in uscita dal servizio.

AD-40 Serve&volley del greco che chiude con la volée di diritto.

40-40 Dopo un’ottima risposta dell’azzurro, in rete il rovescio di Sinner nel tentativo di attaccare.

40-AD PALLA BREAK SINNER! L’azzurro trova il diritto diagonale vincente e può spaccare il set.

40-40 Lento in uscita al servizio il greco dopo l’accelerazione dell’azzurro.

AD-40 Scappa via il diritto dell’azzurro sulla diagonale di diritto.

40-40 Ottima risposta di Sinner che mette in difficoltà il greco e perde la diagonale.

40-30 In rete il diritto del greco dopo l’ottima risposta profonda di Sinner.

40-15 In rete la risposta di Sinner.

30-15 Servizio e diritto di Tsitsipas.

15-15 Prima esterna dell’ellenico.

0-15 PASSANTE DI SINNER! Gran rovescio lungolinea dopo l’attacco di diritto del greco.

2-1 Gran rovescio lungolinea di Sinner che conduce il secondo set.

40-15 Servizio e rovescio diagonale di Sinner che chiude di tocco sottorete.

30-15 Diritto lungolinea aggressivo del greco che sbaglia poi sottorete con la volée.

15-15 Ace di Sinner, il primo del match.

0-15 Risposta aggressiva del greco con il diritto.

1-1 Anche Tsitsipas vince il primo game al servizio del set a zero.

40-0 Servizio e diritto diagonale del greco.

30-0 Prima centrale di Tsitsipas.

15-0 Serve&volley del greco: chiusura a rete con il rovescio.

1-0 Servizio a zero di Sinner dopo il diritto di Tsitsipas in corridoio.

40-0 Diritto scarico in rete del greco che perde la diagonale.

30-0 Scappa via il rovescio di Tsitsipas dopo la diagonale vincente di rovescio di Sinner.

15-0 Servizio e rovescio diagonale dell’azzurro.

INIZIO SECONDO SET

14.27 Primo set conquistato da parte del greco che vince per 6 giochi a 3 in virtù del break dell’ottavo gioco: decisive le chance di break considerando le 6 palle break ottenute dal greco rispetto alle due dell’azzurro.

FINE PRIMO SET

3-6 PRIMO SET TSITSIPAS! Il greco conquista il primo parziale dopo il break nell’ottavo gioco.

40-15 Recupero vincente di diritto di Sinner sul drop shot di Tsitsipas.

40-0 TRE SET POINT TSITSIPAS! Scarico Sinner con il diritto che finisce in rete.

30-0 Rovescio diagonale di Tsitsipas: si ferma sul nastro quello di Sinner. 10° errore per l’italiano.

15-0 Ottimo diritto in uscita dal servizio per il classe 1998: lungo il recupero dell’azzurro.

3-5 BREAK TSITSIPAS! Il greco serve per il set.

30-40 Scappa via il diritto del greco dopo un ottima accelerazione di diritto dell’azzurro.

15-40 Lunga la risposta di diritto del classe 1998.

0-40 TRE PALLE BREAK TSITSIPAS! Scappa via il diritto di Sinner dopo la risposta aggressiva del greco.

0-30 Servizio e diritto di Sinner: in corridoio il diritto dell’azzurro.

0-15 Ottima risposta di rovescio del greco.

3-4 Tsitsipas conduce il primo set.

40-30 Ottima seconda del greco: scappa via il diritto di Sinner.

30-30 Ace del greco.

15-30 Servizio e diritto di Tsitsipas.

0-30 Bravissimo l’azzurro a muovere il #5 al mondo.

0-15 Ottima risposta di Sinner: lento il greco in uscita.

3-3 Prima e smash di Sinner dopo la stecca in risposta del greco.

AD-40 Servizio e diritto di Sinner: in corridoio il recupero di Tsitsipas.

40-40 Lunga la risposta del #5 al mondo.

30-40 PALLA BREAK TSITSIPAS! Terza chance per il greco.

30-30 Buona prima dell’azzurro.

15-30 Scambio prolungato instaurato da Sinner: scappa via il diritto di Tsitsipas.

0-30 Secondo doppio fallo dell’italiano.

0-15 Scappa via il diritto in uscita dal servizio dell’azzurro dopo due accelerazioni del greco.

2-3 CHE ROVESCIO DI TSITSIPAS! Gran punto giocato dal greco che vince la diagonale di rovescio e dopo aver salvato le palle break, conduce il primo set.

AD-40 Ottima prima del greco a cui scappa la racchetta da mano.

40-40 Risposta lunga di Sinner sulla seconda del greco.

30-40 Servizio e diritto diagonale del greco che chiude a rete con la volée di rovescio.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! L’azzurro recupera l’attacco di Tsitsipas che viene passato sottorete con il diritto diagonale.

15-30 Gran rovescio diagonale in uscita dal servizio per Tsitsipas.

0-30 Risposta aggressiva con il diritto di Sinner.

0-15 Gran diritto diagonale profondo dell’azzurro: in ritardo il greco in uscita dal servizio.

2-2 Sinner porta a casa un game complicato in termini di prime ma gran recupero sulla palla corta del greco che non trova il passante di rovescio.

40-30 Gran attacco di diritto di Tsitsipas: largo il recupero dell’azzurro.

40-15 Servizio e diritto del classe 2001.

30-15 Diritto profondo di Tsitsipas: errore in uscita dal servizio dell’azzurro.

30-0 Gran rovescio diagonale con saltello per Sinner che prende la riga.

15-0 Scambio comandato da Sinner in uscita dal servizio con il diritto per poi chiudere con lo smash a rimbalzo.

1-2 Ottima partenza al servizio per il #5 al mondo.

40-15 Servizio e diritto a sventaglio del greco che chiude il punto a rete.

30-15 Scappa via il diritto in risposta dell’azzurro.

15-15 In corridoio il diritto dal centro del campo per l’ellenico.

15-0 Ace di Tsitsipas.

1-1 Bravissimo Sinner a risalire in un gioco complicato e sale in cattedra con il diritto diagonale.

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-40 ERRORE DI TSITSIPAS! Graziato Sinner dal greco che manda in corridoio il diritto a campo aperto.

30-40 Bravissimo Sinner a comandare lo scambio: ottimo diritto diagonale con Tsitsipas che ha perso campo.

15-40 DUE PALLE BREAK TSITSIPAS! Il greco sale in cattedra con il rovescio diagonale e chiude sottorete.

15-30 Gran rovescio diagonale dell’azzurro in uscita dal servizio.

0-30 Ottimo diritto diagonale di Tsitsipas: in ritardo l’azzurro.

0-15 Doppio fallo dell’altoatesino.

0-1 Ottimo inizio dell’ellenico.

40-15 Prima centrale del greco.

30-15 Scappa via il diritto incrociato dell’azzurro.

15-15 Servizio e smorzata dell’ellenico: passante in recupero dell’italiano.

15-0 Ottima prima di Tsitsipas.

0-0 Comincia la prima semifinale! Batte il greco.

INIZIO PRIMO SET

13.42 Sfida tra predestinati che scalano le classifiche: l’azzurro è virtualmente #18 e in caso di vittoria oggi diventerebbe #16 al mondo. Infine, se dovesse vincere il torneo otterrebbe la posizione #14. Il greco rincorre invece la top4.

13.40 Stefanos Tsitsipas cerca la settima finale 500: 6 sconfitte sin qui in questa categoria di tornei. Nel 2018 ha ottenuto il primo atto conclusivo in carriera a livello ATP proprio a Barcellona dove perse da Rafael Nadal.

13.38 Al via il riscaldamento.

13.37 L’azzurro ha già disputato una finale 1000 qualche settimana fa perdendo per 6-7 4-6 contro Hubert Hurkacz a Miami. Il classe 2001 infine ha vinto il torneo delle Next Gen ATP Finals a Milano nel 2019.

13.36 Giocatori in campo!

13.35 Mohamed Lahyani è in campo in attesa dei giocatori.

13.34 Jannik Sinner cerca la prima finale 500 in carriera dopo le due vittorie ottenute a Sofia lo scorso novembre e a Melbourne contro Stefano Travaglia a inizio 2021.

13.32 Entrambi inoltre hanno disputato il torneo di doppio maschile: l’azzurro è uscito al primo turno in coppia con Simone Bolelli mentre Stefanos Tsitsipas con Petros Tsitsipas uscendo al secondo turno contro Cristian Garin e Guido Pella.

13.30 Jannik Sinner invece è uscito al terzo turno a Montecarlo contro Novak Djokovic perdendo per 6-4 6-2 dopo l’esordio vincente su Albert Ramos-Vinolas per 6-3 6-4.

13.28 Il greco nel percorso nel Principato ha battuto Aslan Karatsev, Cristian Garin, Alejandro Davidovich Fokina (ritiratosi nel secondo set) e in semifinale la sorpresa del torneo o meglio Daniel Evans.

13.26 Stefanos Tsitsipas è reduce dalla vittoria a Montecarlo dove non ha perso set: il greco ha battuto in finale il russo Andrej Rublev dopo un percorso perfetto.

13.24 Il greco ha vinto per 7-5 6-3 contro l’oceanico al terzo turno per poi battere ai quarti di finale con un doppio 6-3 la testa di serie #10 del torneo catalano.

13.22 Il classe 1998 inoltre ha domato le ambizioni dell’australiano Alex de Minaur e del canadese Felix Auger-Aliassime che ha estromesso al secondo turno Lorenzo Musetti.

13.20 Anche Stefanos Tsitsipas non ha perso alcun set partendo dal secondo turno contro Jaume Munar dopo il bye ottenuto all’esordio: il greco ha battuto lo spagnolo per 6-0 6-2.

13.18 Il classe 2001 al terzo turno ha avuto la meglio per la terza volta su altrettante sfide su Roberto Bautista-Agut battuto per 7-6(9) 6-2.

13.16 L’azzurro sin qui infatti non ha perso set: un percorso perfetto cominciato contro il bielorusso Egor Gerasimov battuto per 6-3 6-2 al secondo turno dopo il bye all’esordio.

13.14 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria contro Andrej Rublev per 6-2 7-6 al termine di un match perfetto che gli ha permesso di allungare la striscia di match senza perdere parziali.

13.12 Infine, dopo la seconda semifinale singolare, giocheranno Rajeev Ram e Joe Salisbury contro Kevin Krawietz e Horia Tecau: chi vince sfiderà in finale Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

13.10 Ottava sfida tra i due spagnoli con l’ex #1 al mondo in vantaggio per 7-0: Carreno Busta ha battuto Diego Schwartzman in una sfida a cardiopalma.

13.08 A seguire e non prima delle 16, sul campo dedicato a Rafael Nadal, giocherà il tennista iberico nel derby contro Pablo Carreno Busta per un posto in finale.

13.06 Il greco a Roma vinse per 6-3 6-2 all’esordio dell’azzurro in un 1000: in due anni però i giocatori sono molto cambiati e maturati, come dimostrano i risultati.

13.04 I due giocatori in campo sono in perfetta parità. L’azzurro ha ottenuto la rivincita sempre a Roma l’anno scorso vincendo in tre set per 6-1 6-7 6-2 dopo la sconfitta del 2019 nella Città Eterna sempre al secondo turno.

13.02 In palio la finale in Catalogna! Alle 13.30, sulla Pista Rafa Nadal, avrà inizio il primo penultimo atto dell’ATP 500 iberico: terzo confronto tra Jannik Sinner e Stefano Tsitsipas.

13.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la semifinale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021.

Sinner-Tsitsipas, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming – Tennis: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego non giocheranno a Monaco. Tutte le novità verso la prossima settimana di tornei – ATP Barcellona, Jannik Sinner domina Andrey Rublev in due set e plana in semifinale!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la semifinale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021. Terza sfida tra il tennista azzurro e il greco a livello ATP: chi vince sfiderà all’atto conclusivo uno tra Rafael Nadal e Pablo Carreno Busta. Perfetto equilibrio nei due confronti giocati sin qui: l’ellenico ha vinto la prima sfida nel 2019 al secondo turno a Roma per poi perdere in tre set lo scorso autunno sempre nella Città Eterna contro l’azzurro.

COME VEDERE SINNER-TSITSIPAS GRATIS E IN CHIARO: ORARIO D’INIZIO

Jannik Sinner torna in campo dopo aver dominato ai quarti di finale il russo Andrej Rublev, battuto 6-2 7-6(8). Nessun set perso sin qui per l’azzurro che ha debuttato in Catalogna contro il bielorusso Egor Gerasimov, sconfitto per 6-3 6-2, per poi realizzare il tris di questo inizio 2021 contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, battuto 7-6(9) 6-2. Il classe 2001 rincorre la prima finale in un ATP 500 dopo aver vinto i tornei 250 di Melbourne e Sofia. Virtualmente #18, in caso di vittoria raggiungerebbe la posizione #16.

Se l’italiano è #7 nella Race to Turin, l’ellenico occupa la prima posizione in questa speciale classifica. Attualmente #5 al mondo nella generale, Stefanos Tsitsipas cerca il bis dopo Montecarlo e di avvicinarsi alla top4, dove Dominic Thiem è il primo obiettivo in termini di sorpasso. Anche il classe 1998 non ha perso alcun set in questo torneo dopo aver domato le ambizioni di Jaume Munar e Alex de Minaur, per poi battere il giustiziere di Lorenzo Musetti cioè Felix Auger-Aliassime.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la semifinale del torneo singolare dell’ATP 500 di Barcellona 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 13.30, per poi essere seguito dalla seconda semifinale, sulla Pista Rafa Nadal di Barcellona al Real Club de Tenis Barcelona-1899. Buon divertimento!

Foto: AP Photo/Joan Monfort – LaPresse