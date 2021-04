CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

E chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE con un felice aggiornamento dal campo 9 perché Marco Cecchinato segue subito a ruota Sinner, battendo Koepfer 6-4 6-3 e andando al secondo turno, così come Fabio Fognini con il 6-2 7-5 su Miomir Kecmanovic. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata tennistica!

Naturalmente la giornata tennistica non finisce qui: sono in corso i match di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, e più tardi giocheranno in questo ordine (pressappoco) Salvatore Caruso, Thomas Fabbiano, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia.

Possiamo a questo punto dirlo: domani ci sarà la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, la prima ufficiale tra i due.

E VINCE JANNIK SINNER! Servizio e dritto, 6-3 6-4 e Ramos sconfitto in un’ora e 23 minuti; è il primo italiano ad arrivare al secondo turno in questa giornata.

40-30 MATCH POINT SINNER: sbaglia con il dritto l’azzurro.

40-15 DUE MATCH POINT SINNER: quarto ace!

30-15 Gira lo scambio Ramos con il dritto, costringendo Sinner all’errore in lunghezza.

30-0 Spinge ancora con il dritto Sinner senza lasciar scampo a Ramos.

15-0 Prima vincente di Sinner, Ramos scheggia appena la palla con il dritto.

5-4 Sinner, prima esterna di Ramos che l’azzurro non rimanda al di là della rete. Sarà però quest’ultimo a servire per il match al cambio di campo.

40-30 Cerca la risposta potente Sinner sulla seconda di Ramos, ma il dritto è lungo.

30-30 Appena larga la risposta di Sinner.

15-30 Ottima risposta di Sinner, che poi va a chiudere col secondo dritto in avanzamento.

15-15 Servizio e dritto di Ramos.

0-15 Dritto lungo di Ramos.

5-3 Sinner, di fino con la palla corta dopo servizio e dritto profondissimi!

40-30 Il nastro trascina in corridoio la risposta di Ramos.

30-30 Perde il controllo del dritto Sinner.

30-15 Cerca il lungolinea vincente con il dritto Ramos, ma la palla esce di davvero poco.

15-15 Dritto lungo di Sinner.

15-0 Prima esterna vincente di Sinner.

4-3 Sinner, prima esterna e rovescio vincente a campo aperto di Ramos.

40-30 Servizio e dritto dal centro di Ramos. Pochissimo da fare in questo caso.

30-30 Rovescio in rete di Sinner.

15-30 Spinge con il dritto Sinner, e lo fa con profondità, andando a costringere Ramos a un errore per pura mancanza di tempo di organizzarsi.

15-15 Dritto in rete di Sinner.

0-15 Sbaglia di poco in lunghezza Ramos.

4-2 Sinner, ottima prima esterna.

40-30 Dritto vincente di Sinner! L’azzurro esce dalla diagonale del rovescio contro il dritto mancino di Ramos e piazza il colpo che gli vale il punto.

30-30 Servizio e dritto sulla riga di Sinner, si prende un gran rischio l’azzurro, e paga.

15-30 Entra con il dritto Ramos, riuscendo a prendersi il punto.

15-15 Gran dritto dal centro di Sinner, gioca una traiettoria strettissima per tirare il vincente.

0-15 Dritto lungo di Sinner in uscita dal servizio.

3-2 Sinner, prima all’incrocio delle righe di Ramos.

40-30 Dritto largo di Ramos dopo aver comandato lo scambio.

40-15 Risposta di dritto larga di Sinner.

30-15 Dritto vincente di Ramos verso l’incrocio delle righe.

15-15 Sbaglia la risposta di dritto Sinner. Superata l’ora di gioco.

0-15 Dritto largo di Ramos in uscita dal servizio.

3-1 Sinner, LA PALLA CORTA DI DRITTO! Colpo a sorpresa per tenere il game.

Vantaggio Sinner, gioca sulle righe l’azzurro per venire a prendersi il punto verso la rete.

40-40 E la seconda palla break se ne va con l’ace! Ramos chiede lumi a Bernardes (tornato dopo un tumore), che gli dice che è buona la palla.

30-40 Palla break Ramos, CHE PUNTO VINTO DA SINNER! Scambio durissimo dopo il quale Jannik estrae dal cilindro un dritto vincente potentissimo!

15-40 Due palle break Ramos, risposta vincente di dritto sulla seconda di Sinner.

15-30 Dritto appena largo di Sinner.

15-15 Si difende bene Ramos, dritto in rete di Sinner.

15-0 Costretto a vincere due volte il punto Sinner nello scambio più duro del match, in cui Ramos mette largo il rovescio.

2-1 Sinner, dritto lungo dell’azzurro e Ramos riesce a salvarsi.

Vantaggio Ramos, buona spinta con il dritto.

40-40, 2a parità: scambio vibrante tra i due, alla fine è Sinner a sbagliare in recupero con il rovescio.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: primo doppio fallo di Ramos.

40-40 Ramos restituisce l’errore in lunghezza.

40-30 Dritto lungo di Sinner, sarebbe stato vincente.

30-30 Dritto largo di Ramos, ma spettacolare un paio di scambi prima il gran recupero di Sinner con il dritto a punto praticamente fatto dallo spagnolo.

30-15 Dritto lungo di Ramos dopo il servizio.

30-0 Risposta di rovescio in rete di Sinner.

15-0 Dritto lungo di Sinner.

2-0 Sinner, sbaglia una risposta di rovescio non impossibile Ramos, mettendola lunga. Intanto Cecchinato ha vinto il primo set contro Koepfer per 6-4; per quel che riguarda Fognini-Kecmanovic è possibile usufruire del link qui sopra.

40-0 Gran scambio vinto da Sinner! Sempre padrone del campo, mischia le carte continuando a spingere e poi si prende il punto.

30-0 Prende la via della rete Sinner e vince il punto di rovescio.

15-0 Servizio e dritto di Sinner.

1-0 BREAK SINNER: lungo il rovescio di Ramos che aveva spinto anche abbastanza bene, e l’azzurro guadagna il vantaggio anche nel secondo set.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: dritto in rete di Ramos in uscita dal servizio.

40-40, 2a parità: appena lungo il dritto di Sinner, il terzo dopo quello per tenere lontano Ramos e quello per accelerare, bravo qui lo spagnolo a difendersi.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: è il rovescio a dargli il vincente in risposta.

40-40 Primo game ai vantaggi, Sinner sposta Ramos con il rovescio e costringe lo spagnolo a sbagliare col dritto in corsa.

40-30 Non controlla la risposta di rovescio Sinner.

30-30 Dritto largo di Sinner.

15-30 Accelerazione di dritto improvvisa di Sinner, Ramos non riesce a controllarla.

15-15 Dritto vincente di Ramos in uscita dal servizio.

0-15 Passante incrociato di dritto di Sinner con Ramos a rete!

6-3 SET SINNER! Ed è con un gran rovescio che atterra vicino alla riga laterale che termina il primo parziale!

40-30 SET POINT SINNER: rovescio in rete dell’azzurro.

40-15 DUE SET POINT SINNER: errore clamoroso di Ramos che trova un gran dritto, viene a rete, ma sbaglia la volée alta di rovescio facilissima.

30-15 Ottima spinta dal fondo di Ramos, stavolta Sinner fa quel che può, ma sui dritti in avanzamento dello spagnolo non riesce a evitare il punto.

30-0 Spinge col dritto Sinner, poi gli serve semplicemente lo smash a rimbalzo.

15-0 Ancora una gran bordata di rovescio di Sinner!

5-3 Sinner, servizio e dritto incrociato di Ramos. Ora l’azzurro servirà per il primo set.

40-0 Dritto largo di Sinner.

30-0 Servizio e dritto in avanzamento di Ramos.

15-0 Lungo il rovescio di Sinner.

5-2 Sinner, servizio e dritto per confermare il break di vantaggio.

40-15 Ramos trova una valida risposta di dritto, dopo la quale pesca un gran dritto dal centro vincente.

40-0 Non trova la risposta di dritto Ramos.

30-0 Servizio e micidiale dritto vincente di Sinner.

15-0 Ace di Sinner, è il secondo.

4-2 BREAK SINNER! E ancora con un dritto vincente dopo aver allontanato Ramos!

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: CHE PUNTO! Bordate continuative di dritto, alla fine Ramos non riesce più a tenere ed è costretto a lasciare che parta un vincente di dritto imprendibile.

0-30 Accelerazione di dritto lunga di Ramos.

0-15 GRAN RECUPERO DI SINNER! Sulla palla corta di dritto di Ramos Jannik ci arriva e trova l’incrociato vincente sempre di dritto!

3-2 Sinner, una gran prima lo porta avanti nel match.

40-30 Servizio e dritto verso l’angolo sinistro di Sinner, Ramos non riesce a tenere la palla in campo.

30-30 Perde il controllo del dritto Sinner.

30-15 Risposta lunga di Ramos.

15-15 Ottimo dritto di Sinner, bravo anche a recuperare perché Ramos ne aveva tirato uno molto profondo prima di dover cedere.

0-15 Dritto in rete di Sinner in uscita dal servizio.

2-2 BREAK SINNER: Ramos spedisce il dritto in rete e restituisce il maltolto.

30-40 PALLA BREAK SINNER: l’azzurro riesce a girare lo scambio con il rovescio dopo aver a lungo difeso, ma l’ultimo dritto è appena lungo.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: il nastro ferma il rovescio di Ramos, accomodando la palla a Jannik che trova il facile rovescio vincente.

15-30 Non riesce a tenere in campo la risposta di rovescio Sinner su un’ottima prima al centro di Ramos.

0-30 Esagera Ramos con il dritto nella lotta sulla diagonale mancina con cui affronta il rovescio di Sinner.

0-15 Perde il controllo del rovescio Ramos.

1-2 Ramos, rovescio in rete dello spagnolo.

40-0 Sinner si apre il campo con il dritto e chiude verso l’angolo alla sua sinistra.

30-0 Ace al centro di Sinner, è il primo.

15-0 Manca l’impatto con la risposta di rovescio Ramos.

0-2 Ramos, risposta di rovescio in rete di Sinner.

40-15 Dritto in rete di Ramos.

40-0 Affonda con il rovescio lungolinea Ramos e poi gioca la palla corta vincente.

30-0 Buona prima di Ramos.

15-0 Primo scambio lungo, lo vince Ramos che trova il dritto lungolinea.

0-1 Break Ramos, Sinner con il dritto costringe Sinner ad allungarsi per una difficile volée che, infatti, non passa.

15-40 Due palle break Ramos, rovescio in rete di Sinner.

15-30 Spinge con il dritto Sinner, si apre il campo e ottiene il punto.

0-30 Rovescio lungo di Sinner.

0-15 Parte con un doppio fallo Sinner.

11:07 Sinner è il primo a servire.

11:06 Giocatori sulle sedie, riscaldamento finito, si sta per iniziare!

11:03 Vista l’assenza forzata di pubblico, sul Campo dei Principi sono state tolte quasi del tutto le abituali tribune ai lati del campo, una situazione simile a quella che si vede sul Campo Ranieri III.

11:00 Già in campo Sinner e Ramos-Vinolas per iniziare il riscaldamento. C’è il sole su Montecarlo.

10:55 Un dato spiega quanto Ramos-Vinolas possa essere pericoloso nella giornata giusta: in passato ha battuto per sette volte un top ten. Di queste, due sono giunte a Montecarlo 2017 (Murray e Cilic) quando arrivò in finale, ma ha sconfitto anche Federer a Shanghai nel 2013, Raonic al Roland Garros nel 2014, Thiem a Chengdu nello stesso anno, Isner a Roma nel 2018 in tre tie-break e, quest’anno, Schwartzman a Cordoba nei quarti di finale.

10:50 Dieci minuti al via.

10:45 La speranza di oggi è di avere una giornata, se non del tutto priva di pioggia, quantomeno con l’elemento acqueo che non incide in maniera particolare sullo svolgimento della giornata e del torneo. Va detto che era prevista parecchia acqua anche domenica, ma di fatto è caduta solo in due ben distinti momenti di lunedì. Dettaglio, questo, da non trascurare, perché ha permesso di finire le qualificazioni e riorganizzare tutto in maniera da evitare doppi turni.

10:40 Giornata letteralmente piena zeppa di italiani a Montecarlo: giocano contemporaneamente, oltre a Sinner, Fabio Fognini e Marco Cecchinato; più tardi, invece, le prosecuzioni di Thomas Fabbiano e Salvatore Caruso, infine, in chiusura, il trio Matteo Berrettini-Lorenzo Sonego-Stefano Travaglia.

10:35 Giunge in questo momento una notizia che riguarda in particolare la metà di tabellone (anzi, lo spicchio di ottavi) di Fabio Fognini, ma che si ripercuote sull’intero torneo: Daniil Medvedev, il numero 2 del mondo, è risultato positivo al Covid-19 ed è per questo costretto ad abbandonare prima ancora di partire il 1000 monegasco. Verrà sostituito da un lucky loser di cui tra poco scopriremo l’identità.

10:30 Buona giornata a tutti. Siamo pronti a vivere il match tra Jannik Sinner e Albert Ramos-Vinolas, che apre il programma sul secondo campo per importanza del Country Club a Montecarlo.

9.26 Buongiorno amici di OA Sport. Il match tra Jannik Sinner e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas inizierà alle 11.00 e si svolgerà sul Court des Princes.

Il tabellone di Jannik Sinner – Il ricchissimo programma di oggi – Gli otto italiani di oggi

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che apre il programma sul Campo dei Principi.

Esordio stagionale sulla terra rossa per il diciannovenne altoatesino, che sfida un giocatore mai affrontato in carriera, ma con una lunghissima esperienza in fatto di mattone tritato alle spalle. 33 anni, tra le 9 finali sul circuito (due vinte) vanta anche quella a Montecarlo nel 2017, persa contro Rafael Nadal per 6-1 6-3. Arrivato ai quarti al Roland Garros nel 2016, quest’anno ha raggiunto l’ultimo atto a Cordoba, venendo sconfitto dall’argentino Juan Manuel Cerundolo. La scorsa settimana è giunto in semifinale a Marbella.

Sinner, che si è allenato in questi giorni con Matteo Berrettini, arriva direttamente dalla finale a Miami, la prima persa sul circuito maggiore, contro il polacco Hubert Hurkacz, che non è nemmeno lontano come zona di tabellone e che dovrà riprendere più tardi il match con Thomas Fabbiano. Tuttavia, l’obiettivo più diretto è un altro: giocare in maniera ufficiale contro Novak Djokovic, che attende il vincitore di questo match al secondo turno per il proprio ritorno dopo gli Australian Open.

Il bilancio di Ramos-Vinolas con i giocatori italiani è di 13-14 a livello ATP (qualificazioni escluse), ma su questo pesa il parziale negativo di 2-8 che ha con Fabio Fognini, che è stato sua bestia nera fino al 2016. Sinner, invece, con la Spagna ha un bilancio di 2-2 sul circuito maggiore: 0-1 con Nadal, 0-1 anche con Pablo Carreno Busta e 2-0 con Roberto Bautista Agut (Dubai e Miami). L’azzurro è all’esordio nel Principato, là dove l’iberico, qualificazioni stavolta comprese, si presenta per la decima volta.

Jannik Sinner e Albert Ramos-Vinolas entreranno in campo alle ore 11:00, laddove la pioggia non ci si dovesse mettere di mezzo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LiveMedia/DPPI/Stephane Allaman / LivePhotoSport.it