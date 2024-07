F1, doppietta McLaren in FP2 a Spa. Norris brilla sul giro secco, 3° Verstappen davanti alle Ferrari

Max Verstappen chiama, McLaren risponde. Dopo una FP1 non troppo indicativa ma dominata dall’olandese della Red Bull, il venerdì va in archivio a Spa-Francorchamps con una bella prova di forza da parte del team di Woking nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2024, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Nella simulazione di qualifica con gomme soft, Lando Norris ha firmato il miglior tempo assoluto in 1’42″260 sfruttando però un secondo treno di pneumatici a mescola morbida. Ottimi segnali sul giro secco per l’altra MCL38 con al volante Oscar Piastri e per la Red Bull di Verstappen, rispettivamente secondo e terzo a 215 e 217 millesimi dalla vetta utilizzando un solo set di gomme per il time-attack.

Distacchi pesanti per il resto della concorrenza, a partire da una Ferrari che si deve accontentare del quarto posto di Charles Leclerc (a 0.577 dal leader, provando un secondo treno di coperture a mescola soft) e del quinto di Carlos Sainz (a 0.838), mentre il sesto classificato George Russell paga addirittura 1.030 di gap con la sua Mercedes dalla miglior prestazione di Norris.

Completano la top10 Esteban Ocon su Alpine (7° a 1.141), Kevin Magnussen su Haas (8° a 1.225), Sergio Perez su Red Bull (9° a 1.244, accusando un distacco abissale dal compagno di squadra) e Lewis Hamilton su Mercedes (10° a 1.259). Gerarchie confuse sul passo gara per quanto visto nel long-run di fine turno, anche se McLaren non ha evidenziato punti deboli ed è pronta ad un altro weekend da protagonista.

CLASSIFICA FP2 GP BELGIO 2024 F1

1 Lando NORRIS McLaren1:42.260 5

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.215 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.217 5

4 Charles LECLERC Ferrari+0.577 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.838 5

6 George RUSSELL Mercedes+1.030 3

7 Esteban OCON Alpine+1.141 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.225 3

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.244 4

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.259 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.272 3

12 Fernando ALONSO Aston Martin+1.278 3

13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.415 3

14 Daniel RICCIARDO RB+1.563 4

15 Pierre GASLY Alpine+1.569 7

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.586 3

17 Alexander ALBON Williams+1.632 4

18 Logan SARGEANT Williams+1.966 4

19 Guanyu ZHOU Kick Sauber+2.042 3

20 Yuki TSUNODA RB+2.088 4