LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Maresca, Macchini e Bartolini volano in Finale! Italia strepitosa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ITALIA MAESTOSA, TRE FINALI DI SPECIALITA’: MACCHINI, MARESCA, BARTOLINI PER LE MEDAGLIE

TUTTI I QUALIFICATI ALLE FINALI DI SPECIALITA’

ITALIA ALLE OLIMPIADI CON LODADIO ED EDALLI, SFUMA L’ULTIMO PASS

VANESSA FERRARI NON PARTECIPERA’ ALLA FINALE ALL-AROUND

LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: MACCHINI E MARESCA DA SBALLO

LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON BARTOLINI E PATRON

Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata di qualificazioni maschili agli Europei. Appuntamento a domani pomeriggio con all-around femminile e maschile. Buon proseguimento di serata, ma restate con noi per cronaca, qualificati alle Finali di Specialità e approfondimenti.

19.38 Nicola Bartolini è anche ottavo nell’all-around (82.157) e domani parteciperà alla finale all-around, insieme a Stefano Patron (13mo con 80.698).

19.37 Salvatore Maresca e Carlo Macchini sono terzi, Nicola Bartolini è sesto. Nel weekend li vedremo all’opera per andare a caccia delle medaglie. Si può fare!

19.36 Salvatore Maresca agli anelli, Carlo Macchini alla sbarra, Nicola Bartolini al corpo libero: sono questi gli azzurri che festeggiano al termine di un’intensissima giornata sulle pedana di Basilea (Svizzera).

19.35 QUALIFICAZIONI FINITE! Possiamo dirlo ufficialmente: tre italiani si qualificano alle Finali di Specialità!

19.30 Artem Dolgopyat delude: 12.600 per l’israeliano, Nicola Bartolinii resta sesto!

19.28 Nagornyy lontano da Macchini (13.633).

19.20 Era attesissimo l’irlandese Rhys McClenaghan al cavallo: 14.766.

19.14 Manca soltanto l’ultima rotazione: l’israeliano Artem Dolgopyat è fortissimo al corpo libero, occhio al bielorusso Yahor Sharamkou e ai russi Kartsev e Nagornyy alla sbarra. Ormai sembra fatta per le Finali degli italiani, aspettiamo l’ufficialità.

19.05 L’armeno Vahagn Davtyan supera Maresca di un soffio agli anelli: 14.966 contro il 14.933 dell’azzurro, ora terzo.

18.54 Anche Joshua Nathan finisce dietro a Maresca con 12.900.

18.52 Jake Jarman si ferma a 12.866 agli anelli.

18.46 Ora quinta e penultima rotazione. Da seguire gli anelli degli armeni Artur Avetisyan e Vahagn Davtyan, dei britannici Jake Jarman e Joshua Nathan. Uno sguardo al corpo libero dell’azero Ivan Tikhonov. Situazione sulla carta tranquilla alla sbarra.

18.45 NESSUNO CI SCALFISCE! Maresca secondo agli anelli, Macchini terzo alla sbarra, Bartolini sesto al corpo libero. Ormai è fatta, tremiamo un po’ solo per Bartolini.

18.20 Tra poco la quarta rotazione. Nica Bartolini deve alzare le antenne: Tvorogal, Georgiou, il finlandese Oscar Kirmes sono da temere. Macchini deve controllare soltanto l’azero Ivan Tikhonov. Maresca può rischiare contro gli ucraini Igor Radivilov e Yevgen Yudenkov.

18.16 Nessuna novità rilevante in termini di punteggi, stabili i punteggi degli azzurri.

18.07 Nagornyy è dietro a Maresca: 14.733, quinto posto. Ormai è fatta.

17.55 Tra poco la terza rotazione. Al corpo libero spaventano i britannic Joshua Nathan e Jake Jarman. Agli anelli intimoriscono i russi Kartsev e Nagornyy. Alle parallele il cipriota Ilias Georgiou e il lituano Robert Tvorogal.

17.58 Vashchenko si fema a 13.700 e Bartolini è sempre sesto al corpo libero. I britannici non scalfiscono il terzo posto di Calo Macchini alla sbarra, Salvatore Maresca secondo agli anelli.

17.43 L’Italia è davvero vicinissima a conquistare tre Finali di Specialità, ma bisogna ancora aspettare per esultare. Salvatore Maresca e Carlo Macchini sembrano ormai sicuri, qualche brivido per Nicola Bartolini.

17.38 Tra pochi i russi al cavallo, i britannici alla sbarra e Vashchenko al quadrato.

17.32 Yudenkov si accomoda dietro a Bartolini con 13.366.

17.30 Ora la seconda rotazione. Macchini deve stare atttento ai britannici Jake Jarman e Joshua Nathan, Nicola Bartolini deve temere gli ucraini Yevgen Yudenkov e Roman Vashchenko. Agli anelli la situazione sembra essere più tranquilla per Maresca.

17.25 Gli azeri non fanno paura a Salvatore Maresca, sempre secondo agli anelli!

17.22 Tin Srbic è caduto dalla sbarra! L’ex Campione del Mondo si ferma a 13.233, eliminato! Macchini sempre terzo.

17.20 Il russo Nikita Nagornyy dimostra tutto il suo talento al corpo libero e aggancia il connazionale Kirill Prokopev al comando con 15.066. Nicola Bartolini è sesto e con speranze di finale.

17.15 Kartsev resta dietro a Bartolini: 14.233 al corpo libero! Ora ci possiamo davvero credere…

17.13 Che sfortunaaaa! Il bielorusso Yahor Sharamkou supera Bartolini di otto millesimi: 14.556 contro 14.558. L’azzurro ora è sesto (lo svizzero Benjamin Gischard si è inserito in seconda piazza con 14.666). Salvatore Maresca e Carlo Macchini conservano seconda e terza piazza tra anelli e sbarra.

17.10 Nella prima suddivisione da seguire i russi Nikita Nagornyy e Aleksandrr Kartsev, avversari pericolosi al corpo libero per Bartolini. Alla sbarra da monitorare il croato Tin Srbic, già Campione del Mondo di specialità, e l’ucrraino Yevgen Yudenkov per il piazzamento di Macchini. Agli anelli gli azeri Ivan Tikhonov e Nikita Simonov potrebbero spaventare Maresca.

17.08 Tra pochi istanti inizia la terza e ultima suddivisione. Non ci sono italiani in gara, ma naturalmente va seguita per capire se gli azzurri si qualificheranno alle Finali di Specialità.

17.05 Sfuma invece il sogno di un pass olimpico per l’Italia, visto che Nicola è stato superato da Prokopev e Asil nell’all-around: ai Giochi andranno solo Marco Lodadio e Ludovico Edalli.

17.03 Nicola Bartolini è sesto nell’all-around (82.157) ed è ottimo terzo al corpo libero (14.558) alle spalle del russo Kirill Prokopev (15.066) e del turco Adem Asil (14.600): il sardo punta alla finale.

17.00 Lorenzo Minh Casali ha disputato un buon all-around ed è nono con 80.364 punti (13.866 al corpo libeo, 11.700 al cavallo, 13.500 agli anelli, 14.366 al volteggio, 14.466 alle parallele, 12.466 alla sbarra).

16.55 Edoardo De Rosa, il quale si era presentato con grandi ambizioni al cavallo con maniglie, non è stato impeccabile e si è fermato a 13.100 (6.3 l’elevatissimo D Score): al momento è 16mo e non disputerà la finale.

16.50 Carlo Macchini ha eseguito un esercizio praticamente perfetto alla sbarra. L’azzurro si è distinto sul suo attrezzo prediletto: 14.066, con 6.1 di D Score. Il 24enne è ottimo terzo nella classifica provvisoria di specialità e punta dritto alla finale: meglio di lui hanno fatto soltanto il tedesco Andreas Toba (14.433) e lo svizzero Pablo Braegger (14.100).

16.45 Salvatore Maresca, presentatosi da outsider agli anelli, ha letteralmente fatto saltare il banco nella sua disciplina prediletta. Il 27enne campano ha eseguito brillantemente la sua prova: i giudici lo hanno premiato con un roboante 14.933 (6.2 il D Score, 8.733 per l’esecuzione e si è inserito in seconda posizione provvisoria. Meglio dell’azzurro ha fatto solo il fuoriclasse greco Eleftherios Petrounias (15.366, 6.3 la nota di partenza per il Campione Olimpico). Alle spalle del nostro portacolori si sono dovuti accomodare il solido austriaco Vinzenz Hoeck (14.766) e soprattutto il turco Ibrahim Colak (14.733 per il Campione del Mondo).

16.40 Non ci sono stati inserimenti nelle posizioni che contano, si è conclusa la seconda suddivisione di queste qualificazioni.

16.35 Adem Asil conclude l’all-around con 84.032, supera così Nicola Bartolini (quinto) e l’Italia dice addio ai suoi sogni di pass olimpico. Al momento sono in mano ad Adem Asil e alla Russia (Kirill Prokopev).

16.32 Adem Asil 14.600 agli anelli, il turco resta dietro a Maresca.

16.30 Lorenzo Casali chiude con un totale di 80.364 ed è sesto provvisorio dietro a Stefano Patron, ma deve ancora terminare la gara per alcuni ginnasti.

16.28 Lorenzo Minh Casali chiude la sua gara con 14.366 al volteggio.

16.25 David Belyavskyi non va oltre 13.733 alla sbarra e si accomoda alle spalle di Carlo Macchini, sempre terzo.

16.20 Non ci sono variazioni nelle posizioni che contano, ci avviciniamo verso l’ultima rotazione della seconda suddivisione.

16.15 E ora l’Italia può davvero ambire a tre Finali di Specialità: Salvatore Maresca agli anelli, Carlo Macchini alla sbarra, Nicola Bartolini al corpo libero. Intanto un buon 13.500 di Lorenzo Casali agli anelli.

16.13 Esercizio davvero impressionante! Si sapeva che Salvatore Maresca aveva delle ottime dote agli anelli, aveva vinto gli ultimi Assoluti e in Serie A si era distinto, ma oggi ha davvero fatto saltare il banco, quando contava davvero. Punteggio da finale: meglio di lui solo il Campione Olimpico, si è lasciato dietro il Campione del Mondo. Pazzesco!

16.11 MARESCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! CHE BOMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Esercizio fenomenaleeeeeeeeeeeeeee! 14.933 con 6.2 di D Score. Il Campione d’Italia fa saltare il bancoooooooo! SECONDOOOOOOOOOO! Meglio di lui solo Petrounias, è davanti al Campione del Mondo!

16.10 Ora tocca ai due azzurri agli anelli.

16.08 Ibrahim Colak esegue un esercizio da Campione del Mondo agli anelli: 14.733 (6.0) e terzo posto provvisorio. Petrounias dominatoe con 15.366.

16.06 Chris Baumann si accomoda dietro a Carlo Macchini con 13.833, l’azzurro è sempre terzo alla sbarra. Abbiamo la grande notizia: l’olandese Epke Zonderland, grande favorito della vigilia, è stato eliminato! Non sarà in finale!

16.02 Lo svizzero Pablo Braegger supera di un soffio Carlo Macchini alla sbarra: 14.100 (6.3). L’azzurro scivola in terza posizione. Intanto super 14.866 di Belyavskyi alle parallele.

15.58 Show assicurato agli anelli col turco Ibrahim Colak (Campione del Mondo). Al castello anche i nostri Salvatore Maresca (specialista) e Lorenzo Casali.

15.56 Ora la quinta rotazione. Speriamo che i rumeni Andrei Muntean ed Emilian Neagu non superino Bartolini al corpo libero. Alla sbarra da seguire Braegger, Bauman e Dauser per vedere se Macchini conserverà il secondo posto.

15.53 Carlo Macchini sempre secondo alla sbarra dove Epke Zonderland è settimo e a rischio eliminazione. L’azzurro è molto vicino alla finale di specialità, anche Bartolini può sperarci.

15.51 Nicola Bartolini scivola al terzo posto al corpo libero, il turco Adem Asil lo supera di un soffio (14.600 a 14.558).

15.48 L’esercizio di Edoardo De Rosa è discreto, ma non ottimo come quello eseguito in Serie A: 13.100 con 6.3 di D Score. L’azzurro è soltanto 15mo e fuori dalla finale.

15.44 Lukas Dauser dominatore alle parallele: 15.166 (6.4) per il tedesco! E ora Edoardo De Rosa si prepara per il suo esercizio al cavallo (Casali 11.700).

15.41 Arican non va oltre 13.233, Casali sale sul cavallo.

15.40 Meravigliosa anche la parallela di Baumann: 14.933 e secondo posto di specialità.

15.38 Demir si ferma a 11.366. Ora Arican, poi Casali e finalmente De Rosa.

15.36 Pablo Braegger emoziona alle parallele: 14.833 per lo svizzero, secondo punteggio di giornata. Ora i turchi Demir e Arican al cavallo, si avvicina il momento di De Rosa.

15.32 Si è esibito Hagenaar al cavallo (11.433). Ora Skiladze, De Rosa si esibirà per penultimo (bisognerà aspettare un quarto d’ora circa.

15.29 Ahmet Onder non mina il secondo posto di Nicola Bartolini al corpo libero! 14.466 per il turco che è terzo, l’azzurro conserva la posizione con 14.558.

15.27 Da seguire anche il corpo libero di Ahmet Onder, i volteggi dei russi Prokopev e Belyavskyi, le parallele degli svizzeri Pablo Braegger e Chris Baumann oltre che del tedesco Lukas Dauser.

15.25 Tra poco la quarta rotazione. L’Italia sogna in grande con Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie: il lombardo si esibirà per penultimo e insegue la finale. Prima di lui: l’olandese Hagenaar, i georgiani Skhiladze e Jimsheleishvili, i turchi Demir e Arican, Lorenzo Casali.

15.23 Lorenzo Casali ottiene un buon 13.866 al corpo libero e a metà gara ha totalzzato 40.798 punti.

15.20 Lorenzo Casali al corpo libero. Intanto solo 13.433 per il cavallo dello sloveno Saso Bertoncelj, un grande specialista.

15.18 Nicola Bartolini sempre secondo al corpo libero (14.558) alle spalle del russo Kirill Prokopev (15.066). Carlo Macchini secondo alla sbarra (14.066) dietro al tedesco Andreas Toba (14.433). I due azzurri sono in piena corsa per la qualificazione alle Finali di Specialità, era quella che speravamo. Aspettiamo il cavallo con maniglie di Edoardo De Rosa.

15.14 Buon 14.400 di Belyavskyi agli anelli. Tra poco il corpo libero di Lorenzo Casali.

15.11 Cambia lo scenario alla sbarra! I turchi rivoluzionano la classifica: Ahmet Onder stampa 13.733 e si issa in quarta posizione, Adem Asil ottiene 13.700 ed è quinto! Carlo Macchini resta in seconda posizione, Epke Zonderland scivola in setttima piazza e ora rischia davvero!

15.08 PETROUNIAS E’ TORNATO! 15.366 (6.3), magia del Campione Olimpico agli anelli! Marco Lodadio, argento mondiale in carica, starà seguendo a casa. Ti aspettiamo, Cavaliere!

15.05 Spettacolari parallele del rumeno Andrei Muntean: 14.525, si inserisce in quarta piazza davanti a Casali.

15.02 Lorenzo Casali si esibirà per ultimo.

15.00 Tra poco la terza rotazione. Lorenzo Casali al corpo libero, dove andrà seguito l’olandese Casimir Schmidt. Da non perdere il cavallo dello sloveno Saso Bertoncelj, gli anelli del greco Elefherios Petrounias (Campione Olimpico) e dei russi Kirill Prokopev e David Belyavskyi. Occhio alla sbarra del turco Ahmet Onder.

14.57 Giudici di manica strettissima. Carlo Macchini ottiene 14.066: 6.1 il D Score (come in Serie A, le difficoltà sono le stesse), l’esecuzione non è premiata abbastanza (7.966). L’azzurro si inserisce comunque in seconda posizione alle spalle del tedesco Andreas Toba (14.433) e davanti all’ungherese Krisztian Balasz. L’olandese Epke Zonderland, favorito della vigilia, scivola in quinta posizione.

14.57 Aspettiamo il punteggio di Carlo Macchini, dovrebbe arrivare un buon riscontro…

14.56 SPETTACOLARE! I primi tre salti sono da manuale, bene anche il passaggio a una mano, carica bene l’uscita e la stoppa perfettamente. MAGISTRALEEEEEEEEEE!

14.54 CARLO MACCHINI SALE SULLA SBARRA!

14.51 Demir 12.366, ora il turco Arca e poi finalmente Carlo Macchini.

14.50 Buon 14.133 per Belyavskyi al cavallo.

14.45 Ora tocca ai due turchi, poi la sbarra di Carlo Macchini. L’esercizio più atteso di giornata per l’Italia.

14.40 Un discreto 13.866 dello svizzero Chris Baumanna agli anelli. Tra tre atleti toccherà a Carlo Macchini alla sbarra.

14.36 Il livello dei turchi alle parallele è sempre elevato: 14.800 di Ahmet Ondet (6.2), si issa in seconda posizione. Il finlandese Emil Soravuo ottiene 14.300 al corpo libero, Nicola Bartolin resta secondo. Solo 12.233 per la sbarra di Casimir Schmidt.

14.32 Lorenzo Casali ottiene 12.466 (4.9), qualche errore di troppo per l’azzurro.

14.32 Marian Dragulescu soltanto 13.516 di media al volteggio, è soltanto settimo e rischia l’eliminazione.

14.30 Da seguire in questta rotazione anche il volteggio di Dragulescu, il cavallo del croato Filip Ude e dei russi Kirill Prokopoev e David Belyavskyi, le parallele dei turchi Adem Asil e Ahmet Onder.

14.27 Si è conclusa la prima rotazione. Tra poco la seconda: l’Italia aspetta l’esercizio di Carlo Macchni alla sbarra. L’azzurro si esibirà per ultimo dopo Casali, gli olandesi Schmidt e Hagenaar, i georgiani Skiladze e Jimsheleishvili, i turchi Demir e Arca.

14.25 Il russo David Belyavskiy va dietro a Bartolinii al corpo libero: 13.733 (5.6).

14.22 La sassata del turco Ferhat Arican alle parallele, come da pronostico: esercizio da brividi, 6.6 il D Score e 15.133 il punteggio complessivo.

14.20 Che fiondata del russo Kirill Prokopoev! 15.066 (6.4) al corpo libero, miglior punteggio di giornata. Nicola Bartolini scivola al secondo posto.

14.15 Buon 14.000 del rumeno Emilian Neagu, si inserisce in seconda posizione (14.000).

14.10 Il greco Antonios Tantalidis si inserisce in seconda posizione al corpo libero: 14.266, alle spalle del 14.588 di Nicola Bartolini.

14.07 Lorenzo Minh Casali parte col botto! 14.466 (5.7), che esercizio alle parallele, secondo punteggio di giornata!

14.05 Edoardo De Rosa esegue un buon esercizio, ma ci sono alcune imprecisioni qua e là: 13.000 con 5.6 di D Score (7.4 di esecuzione).

14.00 SI INIZIA. Subito Edoardo De Rosa alle parallele.

13.58 Nella prima rotazione da seguire anche le parallele dell’olandese Casimir Schmidt e dei turchi Sercan Demir e Ferhat Arican, il cavallo degli svizzeri Pablo Braegger e Chris Baumann, il corpo libero dei russi Kirill Prokopev e David Belyavskyi.

13.54 Edoardo De Rosa e Lorenzo Casali saranno i primi a esibirsi alle parallele.

13.50 I ginnasti si stanno riscaldando agli attrezzi, ormai è tutto pronto per iniziare. Ricordiamo che Nicola Bartolini è primo al corpo libero e insegue la finale, il sardo è in testa anche all’all-around: agguantare un pass olimpico è arduo ma bisogna sperarci.

13.45 Carlo Macchini fu quarto alla sbarra due anni fa, Edoardo De Rosa è invece al suo esordio internazionale tra i seniores. Lorenzo Minh Casali proverà a ben figurare sul giro completo, attesa anche la prova di Salvatore Maresca agli anelli.

13.40 Edoardo De Rosa si è invece spinto a 14.850 (6.4 il D Score) sul cavallo con maniglie durante l’ultima tappa di Serie A (dodici giorni fa a Napoli). Il 20enne lombardo può puntare alla finale e giocarsela poi su un attrezzo imprevedibile. Ha già vinot un oro agli Europei, ma erano quelli juniores del 2018.

13.35 Carlo Macchini si è reso protagonista di un meraviglioso esercizio alla sbarra in occasione dell’ultima tappa di Serie A. I giudici lo hanno premiato con 14.900 (6.1 il D Score): si tratta di un punteggio da medaglia internazionale, la speranze è che il 24enne marchigiano si replichi anche oggi.

13.30 Nella seconda suddivisione spiccano i russi Kirill Prokopev e David Belyavskiy. I turchi Ferhat Arican, Ahmet Onder e Ibrahim Colak (Campione del Mondo agli anelli). Gli svizzeri Pablo Braegger e Christian Baumann. Da non perdere il francese Cyril Tommasone al cavallo e il rumeno Marian Dragulescu al volteggio.

13.15 Carlo Macchini sarà dunque nella seconda rotazione con il suo esercizio alla sbarra, uno dei più attesi di giornata e sulla carta degno di medaglia. Si esibirà attorno alle 14.50. Per il cavallo con maniglie di Edoardo De Rosa bisognerà attendere le 15.40 circa.

13.10 L’Italia partirà alle parallele pari con Edoardo De Rosa e Lorenzo Casali. Il lombardo punterà tanto sul cavallo ma ha un ottimo esercizio anche sugli staggi. Il marchigiano inizia la sua avventura sul giro completo. Si partirà alle ore 14.00.

12.45 Si ripartirà alle ore 14.00 con la seconda suddivisione. In gara anche Carlo Macchini, Edoardo De Rosa, Lorenzo Casali, Salvatore Maresca.

12.40 La cronaca della prima suddivisione con Nicola Bartolini e Stefano Patron.

12.30 Ci risentiamo dunque tra un’oretta, a breve la cronaca della prima suddivisione di qualificazioni con Nicola Bartolini e Stefano Patron.

12.25 Si ripartirà alle ore 14.00 con la seconda suddivisione. Ci saranno quattro azzurri in gara: Carlo Macchini ed Edoardo De Rosa vogliono la finale rispettivamente alla sbarra e al cavallo, Salvatore Maresca vuole dire la sua agli anelli, Lorenzo Minh Casali sarà impegnato nell’all-around.

12.20 Da segnalare la clamorosa caduta del britannico Max Whitlock al cavallo con maniglie. Il Campione del Mondo è già fuori dalla finale (12.766). Erroraccio anche dell’olandese Epke Zonderland alla sbarra: si ferma a 13.433 (6.0 il D Score) ed è quarto, rischia una clamorosa eliminazione da pluri Campione del Mondo e d’Europa.

12.17 Alla sbarra il volo del tedesco Andeas Toba (14.433), seguono l’ungherese Krisztian Balazs (13.800) e l’olandese Bart Deurloo (13.600).

12.16 Alle parallele la stoccata di Kovtun (14.666) su Regini-Moran (14.400) e Bartolini (14.300).

12.15 Al volteggio svetta Regini-Moran (14.583) davanti al connazionale Tulloch (14.516) e allo svedese Filip Lidbeck (14.216).

12.14 Miglior prestazione agli anelli per il tedesco Nick Klessing (14.500), alle sue spalle il britannico Courtney Tulloch (13.733) e l’ucraino Volodymyr Kostiuk (13.633).

12.13 L’armeno Gagik Khachikyan primeggia al cavallo (14.558) davanti al britannico Joe Fraser (14.166) e a Kovtun (14.066).

12.12 Nicola Bartolini è in testa al corpo libero con 14.558 e precede l’ucraino Illia Kovtun (14.200) e il britannico Giarnni Regini-Moran (14.133).

12.10 Nicola Bartolini chiude la sua gara sul giro completo con 82.157 punti e occupa il primo posto davanti all’ucraino Illia Kovtun (81.407) e a Stefano Patron (80.698). Puntare al pass olimpico è difficile, ma intanto il sardo ha piazzato una bellissima gara.

12.07 SPETTACOLARE NICOLA BARTOLINI: 14.558 al corpo libero, 5.8 di D Score, 8.758 di esecuzione. Meravigliosa prova dell’azzurro che vola ampiamente in testa alla classifica di specialità e può ambire seriamente alla finale di specialità (per non sbilanciarci di più…).

12.04 Epke Zonderland scivola al quarto posto alle parallele col suo 13.433. Si inserisce l’unghereze Krisztian Balazs in seconda posizione (13.800).

11.59 Stefano Patron chiude il suo concorso generale con 80.698. Ora tocca a Nicola Bartolini esibirsi all’amato corpo libero.

11.58 Stefano Patron molto solido al corpo libero: 13.833 (5.2). Attenzione al 14.000 del tedesco Andreas Toba alle parallele.

11.50 Patron si esibirà per primo, Bartolini per quarto dopo i due austriaci.

11.45 Nell’ultima rotazione Stefano Patron e Nicola Bartolini al corpo libero. Da seguire gli ucraini Kostiuk e Kovtun alle parallele.

11.40 Nicola Bartolini supera l’ostica sbarra con 13.000 (4.4 il D Score) e si prepara per l’amato corpo libero.

11.48 Qualche imprecisione di troppo per Stefano Patron, che si ferma a 12.900 (5.4).

11.35 Tra poco la quinta rotazione: Stefano Patron e Nicola Bartolini alla sbarra. Da seguire le parallele dei britannici Giarnni Regini-Moran e Joe Fraser (Campione del Mondo).

11.32 Grande esercizio del tedesco Nick Klessing agli anelli: vola in testa con 14.500. Zonderland è terzo alla sbarra con 13.433, ma entare in finale con un punteggio così basso è molto arduo.

11.30 L’armeno Gagik Khachikyan balza in testa al cavallo con maniglie con 14.300. Whitlock ufficialmente eliminato: è il Campione del Mondo ed era il favorito della vigilia!

11.26 Nicola Bartolini è in testa dopo quattro rotazioni con 54.599, alle sue spalle Stefano Patron (53.965) e l’ucraino Illia Kovtun (53.441).

11.24 INCREDIBILE. Epke Zonderland sbaglia tantissimo! 13.433 (6.0). Il dominatore della sbarra non è al top, l’Olandese Volante rischia di restare fuori dalla finale.

11.19 Ottima prova di Bartolini sugli staggi: 14.300 (5.6). L’azzurro sta disputando una bella gara.

11.15 Stefano Patron si difende bene anche alle parallele: 13.666 (5.5 la nota di partenza).

11.12 Tra poco le parallele dei due azzurri, poi l’attesa per la sbarra di Zonderland.

11.10 Eccellente volteggio di Giarnni-Moran: 14.666 (5.6) per il britannico.

11.03 Ora Nicola Bartolini e Stefano Patron sono attesi dall’ostico esercizio alle parallele. Imperdibile la sbarra dell’olandese Epke Zonderland, grande favorito della vigilia.

10.58 Curiosamente i due azzurri hanno lo stesso punteggio a metà gara: 40.299 per entrambi nell’all-around, sono provvisoriamente primo e secondo.

10.53 Tulloch sbaglia un po’ troppo agli anelli: 13.733 con 6.3 come nota di partenza.

10.52 Bravo Nicola Bartolini col suo cavallo di battaglia: 14.433 al volteggio. Da segnalare l’elevata precisione in termini esecutivi: 9.233, 5.2 il D Score.

10.50 Buon 13.900 per Stefano Patron alla tavola.

10.48 Da seguire gli anelli del britannico Courtney Tulloch, già argento e bronzo continentale in carriera.

10.46 Tra poco la terza rotazione. Bartolini e Patron saranno impegnati al volteggio, subito dopo i due austriaci.

10.43 INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEE! WHITLOCK CADEEE! Il superfavorito della vigilia sbaglia tutto, si ferma a 12.766 (6.5 il D Score) ed è quarto provvisoriamente. Finale di Specialità praticamente impossibile, ora si aprono scenari importanti per tutti. Il Campione del Mondo è quasi fuori.

10.38 Al corpo libero balza in testa l’ucraino Illia Kovtun (14.200).

10.36 Joe Fraser non precissimo al cavallo: 14.166 (6.3 il D Score) per il britannico.

10.35 Nicola Bartolini ottiene 12.866 agli anelli (4.3 il D Score). Ora si andrà al volteggio e servirà un salto dei suoi.

10.28 Stefano Patron è molto preciso! 13.633 con 8.733 di esecuzione. L’azzurro è partito con buon piglio in queste qualificazioni. Tra poco toccherà a Nicola Bartolini.

10.25 Stefano Patron pronto per salire sugli anelli.

10.20 Nella seconda rotazione Stefano Patron e Nicola Bartolini andranno agli anelli. Da non perdere il britannico Max Whilock al cavallo con maniglie (Campione del Mondo).

10.15 Non si attendono altre prove di rilievo in questa prima rotazione, ci avviciniamo verso la conclusione del primo segmento di gara.

10.12 Stoccata anche del britannico Giarnni Regini-Moran: 14.133 (6.4) al corpo libero, è uno dei favoriti della vigilia.

10.09 Intanto 14.433 per la sbarra del tedesco Andreas Toba.

10.07 Buon esercizio di Nicola Bartolini. Il sardo parte col piede giusto su un attrezzo non suo: 13.000 (5.2 la nota di partenza).

10.04 Stefano Patron incomincia con 12.766 (5.1). Ora tocca a Nicola Bartolini.

10.02 Stefano Patron si prepara per salire sul cavallo con maniglie.

10.00 INIZIANO LE QUALIFICAZIONI MASCHILI AGLI EUROPEI.

09.55 Bartolini e Patron saranno proprio i primi a esibirsi al cavallo con maniglie.

09.50 Nella prima suddivisione spiccano nomi di lusso come quelli degli ungheresi Szabolcs Batori e Krisztian Balasz, dei britannici Max Whitlock, Joe Fraser, Giarnni Regini-Moran, Courtney Tulloch, degli ucraini Volodymyr Kostiuk e Illia Kovtun.

09.45 Quindici minuti all’inizio della gara, i ginnasti sono ormai pronti per iniziare il riscaldamento agli attrezzi.

09.42 Bartolini e Patron incominceranno la loro avventura al cavallo con maniglie. Entrambi sono reduci da belle prestazioni in Serie A.

09.40 Alle 10.00 scenderanno in pedana Nicola Bartolini e Stefano Patron. Alle ore 14.00 toccherà agli altri azzurri, impegnati nella seconda suddivisione.

09.38 La rosa azzurra è completata da Salvatore Maresca, specialista agli anelli. Attenzione anche al corpo libero di Nicola Bartolini, già finalista di specialità agli Europei.

09.36 Il discorso pass olimpico è più complesso: Nicola Bartolini, Lorenzo Casali e Stefano Patron saranno impegnati sul giro completo, ma staccare un tagliando è molto arduo.

09.34 Dopo le cinque Finali di Specialità conquistate ieri dalle ragazze, oggi l’Italia punta tantissimo su Carlo Macchini ed Edoardo De Rosa: tra sbarra e cavallo con maniglie si può sognare.

09.32 Prosegue la rassegna continentale a Basilea (Svizzera), alle ore 10.00 inizierà il turno eliminatorio degli uomini. Ci terrà compagnia fino alle ore 20.00 circa.

09.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili agli Europei 2021 di ginnastica artistica.

Il programma di oggi – Gli ordini di rotazione di oggi – Le speranze dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica artistica. Oggi (giovedì 22 aprile) prosegue la rassegna continentale a Basilea (Svizzera), spazio alle qualificazioni maschili. I ragazzi partecipanti sono state suddivise in tre suddivisioni: si incomincerà alla ore 10.00 e si andrà avanti fino alle 20.00 circa, con una vera e propria maratona di Polvere di Magnesio. Un non-stop assolutamente imperdibile e che darà la fisionomia alla fase cruciale di questa rassegna continentale.

Al termine di questa intensissima giornata, infatti, conosceremo quali saranno i qualificati alle varie Finali (venerdì l’all-around, nel weekend le specialità) e conosceremo anche a chi andranno i due pass non nominali per le Olimpiadi di Tokyo. Attraverso il concorso generale individuale, infatti, si assegneranno due biglietti per i Giochi e li potranno conquistare soltanto quei ragazzi che non facevano parte delle squadre ammesse alla rassegna a cinque cerchi attraverso i Mondiali 2018 o 2019. La battaglia sarà rovente per tutti gli obiettivi e ne vedremo davvero delle belle.

L’Italia vuole essere assoluta protagonista. Carlo Macchini ha nelle gambe un esercizio da podio alla sbarra, Edoardo De Rosa può essere un outsider al cavallo con maniglie. Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Stefano Patron inseguono un difficilissimo pass olimpico sul giro completo. Salvatore Maresca sarà impegnato agli anelli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili degli Europei 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, con tutti i punteggi, le classifiche, le analisi. Si incomincerà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.00 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Simone Ferraro/FGI