Carlo Macchini si è qualificato brillantemente alla Finale di Specialità alla sbarra in occasione degli Europei 2021 di ginnastica artistica. L’azzurro ha confezionato un esercizio magistrale, confermando il suo eccellente livello tecnico e ribadendo di essere uno dei migliori atleti in circolazione al mondo su questo attrezzo. Il 24enne è stato praticamente perfetto e ha ottenuto 14.066 (6.1 il D Score), un punteggio anche un po’ stretto per quello che si è vista in pedana a Basilea. Il marchigiano è ottimo terzo e domenica andrà a caccia di una medaglia. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Carlo Macchini alla sbarra nelle qualificazioni degli Europei 2021.

VIDEO CARLO MACCHINI ALLA SBARRA

Carlo Macchini HB

14.066 (6.1D)

Goes in second place for the moment 🔥 pic.twitter.com/mcUHzvrAHx — Mimi (@Podkopajeva) April 22, 2021

