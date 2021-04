Nicola Bartolini ha fatto centro al prediletto corpo libero e si qualificato alla Finale di Specialità degli Europei 2021 di ginnastica artistica. Dopo la finale del 2019, il 25enne si è superato ed è stato davvero precisissimo. Il nostro portacolori è stato premiato con 14.558 (5.8 la nota di partenza) ed è sesto, con concrete chance di dire la sua nell’atto conclusivo.

I russi Kirill Prokopev e Nikita Nagornyy sono lontani (15.066), ma gli altri avversari non sembrano inarrivabili: lo svizzero Benjamin Gischard (14.666), il turco Adem Asil (14.600), il bielorusso Yajor Sharamkou (14.566), il bulgaro Dimitar Dimitrov (14.533) e il turco Ahmet Onder (14.466). Nicola Bartolini è anche ottavo nell’all-around (82.157) e domani parteciperà alla finale del concoso generale, insieme a Stefano Patron (13mo con 80.698).

Nicola Bartolini 🇮🇹 is on 🔥 at #Basel2021!

14.558 (5.8) on floor to lead FX and AA after subdivision 1 pic.twitter.com/GXLhgtp2c9

— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 22, 2021