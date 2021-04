CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Gli ordini di rotazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile degli Europei 2021 di ginnastica artistica. A Basilea (Svizzera) si torna in pedana dopo l’atto conclusivo femminile, gli uomini sono pronti per darsi battaglia per la conquista dello scettro sul giro completo. Il concorso generale individuale si preannuncia particolarmente infuoco e avvincente, anche se sembra esserci un grande favorito della vigilia.

Il russo Nikita Nagornyy ha dominato le qualificazioni e vuole giganteggiare come da pronostico. Il Campione del Mondo e Campione d’Europa in carica punta a confermarsi sul trono e sembra non potersi essere sconfitto. Il 24enne è straripante al corpo libero e alle parallele, non tralascia nulla agli anelli e ha un volteggio di qualità. Soltanto un suo errore, unito a una prova impeccabile del suo connazionale David Belyavskyi, potrebbero riaprire il dicorso.

Per il bronzo si preannuncia una lotta più aperta tra lo svizzero Pablo Braegger e i turchi Ahmet Onder e Adem Asil. Il nostro Nicola Bartolini, ottavo in qualifica, si presenta per ottenere un bel risultato: la top-5 potrebbe essere alla sua portata. In gara anche Stefano Patron, 13mo in eliminatoria e in lizza per una top-10. Attenzione all’ucraino lllia Kovtun.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile degli Europei 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Simone Ferraro/FGI