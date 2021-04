L’Italia di ginnastica artistica maschile si presenterà con due atleti alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Si tratta di Marco Lodadio e Ludovico Edalli, entrambi qualificati attraverso i Mondiali 2019. Il laziale staccò il pass grazie alla spettacolare medaglia d’argento conquistata agli anelli, il lombardo fu invece protagonista nel concorso generale individuale e ottenne il biglietto per la sua seconda partecipazione ai Giochi. I nostri portacolori hanno portato a casa dei posti nominali, che dunque appartengono esclusivamente a loro e non possono cedere ad altri.

Purtroppo l’Italia non è riuscita a qualificarsi con la squadra, rimanendo fuori per una manciata di decimi, e dunque non ci sarà spazio sull’aereo per altri ragazzi. L’ultima remota possibilità è tramontata definitivamente oggi agli Europei: gli azzurri sono stati bravissimi, conquistando tre Finali di Specialità (Carlo Macchini alla sbarra, Nicola Bartolini al corpo libero, Salvatore Maresca agli anelli), ma per strappare uno dei due pass olimpici in palio serviva una prestazione surreale nell’all-around. Nicola Bartolini è stato buon ottavo, ma l’obiettivo era lontano 1.9 punti.

Le speranze di medaglie dipendono da Marco Lodadio, che al momento è in fase di recupero dopo l’operazione dello scorso anno e che non vediamo in gara da più di un anno. L’auspicio è che il Cavaliere del Castello si possa presentare al meglio a Tokyo e davvero battagliare per il podio agli amati anelli, visto il suo grande talento. Ludovico Edalli cercherà di ben figurare sul giro completo e di accedere alla sempre prestigiosa finale a 24.

Foto: Simone Ferraro/FGI