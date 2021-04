L’Italia ha conquistato tre Finali di Specialità agli Europei 2021 di ginnastica artistica, oltro anche a un doppio posto nell’atto conclusivo dell’all-around. Di seguito le pagelle degli azzurri che sono scesi in pedana a Basilea.

SALVATORE MARESCA: 9. Il colpaccio del giorno in casa Italia e uno degli esercizi più sorprendenti a livello assoluto. Il campano aveva vinto gli ultimi Assoluti e aveva mostrato delle belle cose in Serie A, ma era tutt’altro che scontato aspettarselo ai vertici europei alla sua prima grande uscita internazionale di un certo peso. Il 27enne si è esaltato agli amati anelli e ha orchestrato una prestazione divina al castello: linee perfette, prove di forza encomiabili e i giudici lo premiano con uno sbalorditivo 14.933 (6.2 il D Score). Terzo punteggio di giornata! Sabato si presenterà in pedana per tentare un clamoroso colpaccio.

CARLO MACCHINI: 9. Non delude le aspettative della vigilia: si era presentato a Basilea forte di un 14.900 ottenuto in Serie A, ha eseguito un encomiabile esercizio alla sbarra e ha timbrato il cartellino da vero professionista. Il marchigiano viene un po’ sottovalutato per quanto effettivamente visto (14.066 (6.1), ma basta e avanza per risultare il terzo specialista di giornata e accedere comodamente all’atto conclusivo. Dopo il quarto posto di due anni fa ci sono tuttti i margini per puntare alla medaglia e attenzione alle possibilità bordata, perché il super favorito Epke Zonderland è stato clamorosamente eliminato.

NICOLA BARTOLINI: 8,5. Ha ruggito in maniera perentoria, rispondendo presente alla richiamata in Nazionale. L’ultimo anno e mezzo non è stato semplice per il sardo, ma che fosse in forma si era già chiaramente capito in Serie A e oggi ha piazzato la fiondata in cui si sperava. Il 25enne si è qualificato alla finale al corpo libero partendo dalla prima suddivisione, esibendosi tra i primi sull’attrezzo a lui più congeniale. Lo ha fatto con un’ottima esecuzione (8.758) e un punteggio complessivo di 14.558: davvero eccezionale. Sesto parziale del giovedì, in finale ci si potrebbe divertire. Bravissimo nell’all-around (ottavo posto), più di così era impossibile fare: strappare un pass olimpico era arduo, servivano quasi due punti in più.

EDOARDO DE ROSA: 6. Ci si aspettava tanto dal suo cavallo con maniglie dopo il 14.850 in Serie A, ma il 20enne ha probabilmente risentito dell’emozione all’esordio internazionale tra i seniores e non è riuscito a confezionare un esercizio impeccabile. Il lombardo resta fuori dalla finale di specialità, ma ha fatto esperienza e avrà modo di rifarsi in futuro.

STEFANO PATRON e LORENZO MINH CASALI: 6. Veramente bravi nel concorso generale individuale, dove sbagliano poco o nulla e chiudono con due buone prestazioni complessive. Sono 13mo e 14mo sul giro completo, separati da appena tre decimi: Stefano si qualifica per la finale all-around, Lorenzo rimane fuori per la regola dei passaporti.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi