CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Martina Maggio, caccia al podio – Melnikova vs Listunova, duello per l’oro – Gli ordini di rotazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile degli Europei 2021 di ginnastica artistica. A Basilea (Svizzera) si assegnano le prime medaglie di questa rassegna continentale e si preannuncia grandissimo spettacolo in pedana per incoronare la Reginetta della Polvere di Magnesio, la ragazza più completa sui quattro attrezzi. Dopo un serratissimo turno di qualificazione, è arrivato il momento tanto atteso della battaglia faccia a faccia per le medaglie.

Sulla carta è tutto pronto per un duello rovente tra le russe Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova per la conquista della medaglia d’oro. Da una parte la 20enne di Voronez, già capace di vincere otto medaglie agli Europei (tra cui l’oro al corpo libero nel 2017 e il bronzo all-around nel 2019), quattro medaglie ai Mondiali (da evidenziare il bronzo nel concorso generale a Stoccarda 2019) e l’argento con la squadra alle Olimpiadi di Rio 2016. Dall’altra parte una 15enne che è alla sua prima uscita internazionale da senior dopo aver dominato tra le under 16 (spicca il titolo all-around ai Mondiali juniores del 2019).

Le due connazionali hanno dominato il turno di qualifica (55.991 vs 55.465) e ora sono pronte per il testa a testa risolutore. Tutto salvo errori che potrebbero stravolgere qualsiasi piano. La nostra Martina Maggio, meravigliosa quinta in qualifica, potrebbe approfittare dell’assenza di Larisa Iordache e lottare per una medaglia! L’azzurra ci deve credere con tutta se stessa, ha le potenzialità e le capacità per provarci. La lotta contro le britanniche Amelie Morgan e Jessica Gadirova è durissima, ma non impossibile: sognare non costa nulla e la 19enne brianzola può farci vivere una magia. Da non sottovalutare anche la francese Carolann Heduit e la svizzera Giulia Steingruber, che sa come si vince una medaglia d’oro all-around agli Europei.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile degli Europei 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: Simone Ferraro/FGI