Ginnastica artistica, chi conquisterà lo scudetto? Sfida per cuori forti tra gli uomini, regna l’incertezza

La Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica andrà in scena sabato 18 maggio a Bergamo: sarà il capoluogo orobico a ospitare la gara che assegnerà gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Alla competizione si sono qualificate le migliori otto formazioni della regular season composta da tre tappe (Modena, Biella, Terni), per ogni compagine sono stati considerati i due migliori risultati e sono stati sommati tra loro, stilando la classifica generale.

La Pro Carate ha vinto le prime due tappe e si presenta con grandi ambizioni, trascinata da Yumin Abbadini, Riccardo Villa e il giovane fenomeno russo Arsenii Dukhno. La Spes Mestre ha saputo dettare legge nell’ultimo appuntamento in terra umbra e sognerà in grande con Gabriele Targhetta, Stefano Patron, Arese Federici. Il Romagna Team ha i mezzi per cercare il colpaccio con Lorenzo Casali e Manrique Larduet, mentre Ferrara sarà chiamata a difendere lo scudetto con l’ucraino Illia Kovtun sugli scudi.

La gara si svolgerà come una finale olimpica o mondiale: ogni squadra schiererà tre ginnasti per attrezzo e tutti i punteggi conseguiti verranno sommati per stilare la classifica finale. Si sono meritate il pass per la gara più importante della stagione nazionale anche l’Artistica Brescia, la Ares (458.350), la EUR Roma (457.750) e la Giovanile Ancona (457.000).