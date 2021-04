LIVE Fognini-Ruud 4-6 3-6, ATP Montecarlo in DIRETTA: il norvegese va con merito in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Definiti dunque tre semifinalisti su quattro, compresi anche Stefanos Tsitsipas e Daniel Evans, che domani giocheranno alle 13:30, con la seconda semifinale a seguire.

Finisce con il nastro che porta via la risposta a Fognini, 6-4 6-3 per Casper Ruud che torna in semifinale in un 1000 dopo Roma. Vittoria con pieno merito del norvegese che attende ora Nadal o Rublev, in campo a seguire.

Vantaggio Ruud, match point: seconda profonda del norvegese che Fognini non riesce a controllare.

40-40 Lunga l’accelerazione di dritto di Fognini, che cercava il vincente.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: con il dritto riesce a giocare profondo il ligure, chance di rientrare questa.

30-30 Ace esterno di Ruud, il secondo del match.

15-30 Prima vincente di Ruud al centro.

0-30 Rovescio in corridoio di Ruud nel tentare il vincente.

0-15 Rovescio di Fognini che Ruud prova a recuperare, ma il nastro dice di no.

3-5 Break Ruud, due righe e contropiede, tutto con il dritto: il norvegese serve per andare in semifinale dopo 36 minuti del secondo set.

Vantaggio Ruud, palla break: scambio durissimo, prende tutto il norvegese e trasforma con due dritti prima la difesa in attacco e poi l’attacco in punto.

40-40 Perde il controllo dell’accelerazione di dritto Fognini, mettendolo fuori anche dal corridoio. Momento forse decisivo del match.

40-30 Doppio fallo di Fognini, è il secondo.

40-15 Rovescio in rete a seguire la seconda di servizio di Fognini.

40-0 Fognini spinge lontano Ruud con il dritto e poi appoggia la palla di là dalla rete.

30-0 Rischia Fognini tirando addosso a Ruud col rovescio verso la rete, ma c’è la chiusura tranquilla con la volée di dritto.

15-0 Prima e dritto di Fognini.

3-4 Ruud, ace del norvegese.

40-15 Prima profonda di Ruud.

30-15 Risposta di rovescio profonda di Fognini, sbaglia malamente Ruud che è male organizzato.

30-0 Magnifico back di rovescio all’incrocio delle righe di Ruud.

15-0 Prima centrale e rovescio lungolinea di Ruud.

3-3 Spinge ancora benissimo Fognini con il dritto, e in un paio di minuti ristabilisce la parità nel set.

40-0 Servizio e dritto di Fognini.

30-0 Comanda ancora con il dritto Fognini.

15-0 Buona prima di Fognini.

2-3 Ruud, BREAK FOGNINI! Tiene benissimo di rovescio il ligure, ed è proprio col lungolinea che costringe il norvegese a non rimandare di là la palla.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNINI: non controlla la risposta l’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK FOGNINI: si mette a ribattere tutto da fondo Fabio, stavolta Ruud mette il dritto in rete.

0-30 Doppio fallo di Ruud.

0-15 Sbaglia malamente Ruud con la volée di dritto non difficile che finisce in rete.

1-3 Ruud, Fognini lo chiama a rete, c’è il pallonetto, il norvegese tenta il tweener, ma Fabio controlla senza problemi la volée di rovescio.

Vantaggio Fognini, tiene lontano Ruud il ligure e lo costringe all’errore di rovescio.

40-40, 4a parità: se ne va il rovescio di Ruud.

Vantaggio Ruud, palla break: altro dritto lungo di Fognini che poi si prende anche il warning per aver spedito la palla sui teloni.

40-40, 3a parità: sassata di dritto di Fognini sulla quale non controlla Ruud.

Vantaggio Ruud, palla break: Fognini colpisce malissimo la palla con il dritto.

40-40, 2a parità: spinge bene con il dritto Fognini e avanza per annullare la palla break.

Vantaggio Ruud, palla break: scambio mediamente lungo e rovescio largo di Fognini.

40-40 Rovescio in rete di Fognini.

40-30 Dritto in rete di Fognini.

40-15 Palla corta in recupero di Fognini, gliela restituisce Ruud e il ligure non recupera con il dritto.

40-0 Palla corta di Fognini in uscita dal servizio.

30-0 Dritto lungo di Ruud.

15-0 Molto bello il pallonetto di Fognini con il rovescio, ma resta una soluzione estrema.

0-3 Ruud, adesso è convinto in maniera importante con i colpi di inizio gioco il norvegese.

40-15 Prende campo col dritto Ruud.

30-15 Il nastro porta via l’accelerazione di dritto di Fognini.

15-15 Servizio e dritto di Ruud.

0-15 Palla corta in rete di Ruud.

0-2 Break Ruud, succede di tutto in questo punto e anche la fortuna sorride al norvegese, che poi coglie Fognini in una posizione non ideale a rete e trova un rovescio non controllabile.

0-40 Tre palle break Ruud, altro dritto lungo di Fognini.

0-30 Dritto lungo di Fognini.

0-15 Dritto largo di Fognini.

0-1 Ruud, riga e cattivo rimbalzo che tradiscono Fognini al momento di (non) colpire il dritto.

40-30 Gran dritto dal centro all’incrocio delle righe di Fognini.

40-15 Serve ancora bene Ruud.

30-15 Prima vincente di Ruud.

15-15 Dritto sulla riga di Ruud.

0-15 Parte col primo punto nel secondo set Fognini.

4-6 Set Ruud, violentissima risposta di dritto vincente del norvegese che si stampa sulla riga e lascia fermo Fognini. Si conclude dopo 54 minuti il primo parziale.

Vantaggio Ruud, set point: aggredisce subito la seconda di Fognini, andando poi a chiudere con il contropiede di dritto.

40-40 Sbaglia malamente il dritto in uscita dal servizio Fognini, mettendolo in corridoio.

40-30 Dritto in rete in uscita dal servizio di Fognini, da sottolineare la risposta vicina alla riga di Ruud.

40-15 Rischia la risposta incrociata vincente Ruud, gli esce di un nulla.

30-15 Non controlla la risposta di dritto Ruud.

15-15 Dritto in rete di Fognini dopo uno scambio lungo.

15-0 Punto rapido di Fognini.

4-5 Ruud, spreca Fognini con il dritto in avanzamento a norvegese ormai lontano dal campo e dalla palla che finisce appena lungo.

40-30 Palla corta di dritto direttamente dopo il servizio di Ruud, tocco imprevedibile che gli porta bene.

30-30 Scappa in corridoio il dritto a Fognini.

15-30 Altro ottimo rovescio di Fognini! Stavolta dopo il primo carico e lungo ne piazza un secondo potente e vincente.

15-15 Replica altrettanto spettacolare di Ruud, con un grande rovescio lungolinea vicinissimo alla riga.

0-15 IL DRITTO INCROCIATO DI FOGNINI! Sassata nascosta fino all’ultimo!

4-4 Sempre in spinta Fognini, molto bravo a non concedere assolutamente nulla a Ruud dallo 0-30 in poi.

40-30 Schema servizio-dritto che funziona per Fognini.

30-30 Smash vincente di Fognini che si era aperto il campo per arrivare a chiudere.

15-30 Lungo il dritto di Ruud.

0-30 Appena lungo il rovescio di Fognini, il dritto di Ruud era rimasto di poco in campo.

0-15 Fortunato Ruud, il vento gli riporta dentro un recupero destinato a finire fuori. Fognini resta sorpreso e poco dopo è costretto a cedere.

3-4 Ruud, tiene la battuta il norvegese, in rete il rovescio in recupero di Fognini.

40-30 Stavolta il nastro respinge il rovescio di Fognini.

30-30 Rimane sulla riga un gran dritto di Ruud, che poi col successivo si prende il punto.

15-30 Rovescio in rete di Fognini che aveva cercato il vincente.

0-30 IL PASSANTE DI ROVESCIO DI FOGNINI! Dopo che il nastro lo aiuta a portare Ruud a rete, arriva l’incrociato imprendibile per il norvegese.

0-15 CHE DRITTO DI FOGNINI! Splendido incrociato vincente!

3-3 Altro bel punto di Fognini! Seconda esterna, potente rovescio sul lato sinistro e smash vincente.

40-30 Gran vincente di dritto in lungolinea di Ruud, con il recupero su palla complicata.

40-15 Magnifica palla corta di Fognini! Questa davvero complicata, di rovescio e dal basso, in rete il tentativo di recupero di Ruud.

30-15 Palla corta di Fognini piuttosto alta, ma Ruud, molto lontano, può solo arrivare e vedere Fabio appoggiare un comodo vincente di rovescio a campo aperto.

15-15 Finalmente uno scambio rapido per Fognini, servizio esterno e rovescio lungolinea.

0-15 Gira lo scambio Ruud con il dritto dopo che Fognini l’aveva portato a spasso, se ne va alla fine il recupero di dritto del ligure.

Buone notizie intanto dalla Billie Jean King Cup, nuovo nome della Fed Cup: Elisabetta Cocciaretto batte Irina Bara 6-1 6-4 e porta all’Italia il primo punto contro la Romania a Cluj-Napoca, sul veloce.

2-3 Ruud, se ne va il dritto in corsa di Fognini in recupero, salvate quattro palle break dal norvegese.

Vantaggio Ruud, stavolta è sua la gran difesa sui ripetuti dritti e rovesci in spinta di Fognini, che alla fine manda appena lungo il dritto.

40-40, 5a parità: sassata di dritto di Ruud vicino alla riga laterale per annullare anche la quarta palla break.

Vantaggio Fognini, PALLA BREAK: due splendidi dritti, uno per girare lo scambio dal lato destro e l’altro, profondo, verso quello sinistro bastano al ligure per portare a casa lo scambio.

40-40, 4a parità: stavolta Fognini riesce a entrare bene nello scambio, ma viene tradito dal rovescio che finisce largo.

Vantaggio Fognini, PALLA BREAK: dritto lungo di Ruud ancora mentre è in spinta.

40-40, 3a parità: Ruud costringe quattro metri fuori Fognini che si difende come può, ma il norvegese a furia di dritti trova quello vincente stretto.

Vantaggio Fognini, PALLA BREAK: gran punto di Fabio! Gira lo scambio con un gran rovescio difensivo e poi, trovato il tempo, scarica un dritto lungolinea dei suoi, non controllabile da Ruud.

40-40, 2a parità: battaglia decisa da fondo, Fognini la vince forzando l’errore del suo avversario.

Vantaggio Ruud, sbaglia di rovescio Fognini dopo aver tentato di giocare su quella diagonale.

40-40 Comanda col dritto Ruud, Fognini costretto diversi metri lontano dalla riga di fondo non riesce a opporsi quanto vorrebbe.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI: altro rovescio lungo di Ruud dopo il servizio.

30-30 Rovescio in rete di Ruud.

30-15 Prende la via della rete Fognini, attaccando con la volée di rovescio vincente visto il lob lungo di Ruud.

30-0 Risposta lunga di Fognini chiamata diverso tempo dopo l’impatto, scende il giudice di sedia che dice che è effettivamente fuori la palla.

15-0 Ancora profondo Ruud, in rete il recupero di Fognini.

2-2 Non trova la risposta sulla seconda Ruud.

40-15 Servizio e dritto di Fognini.

30-15 Prima esterna vincente di Fognini.

15-15 Ruud comanda con entrambi i colpi dal centro, e poi piazza un dritto profondo e pesante non controllabile.

15-0 Sbaglia in lunghezza Ruud, e di nuovo il nastro non lo aiuta.

1-2 Ruud, rovescio largo di Fognini che era già stato costretto a una fase difensiva di rilievo.

40-15 Gran dritto lungolinea di Ruud vicino all’incrocio delle righe.

30-15 L’ultimo dritto di Fognini è appena largo, ed è un peccato, visto che con il rovescio precedente aveva allontanato Ruud di molto creandosi spazio.

15-15 Spinge in lungolinea Fognini, rovescio in recupero in rete di Ruud.

15-0 Rovescio in rete di Fognini.

1-1 Buona prima centrale di Fognini che Ruud non controlla, salvata la prima palla break del match nel turno di servizio iniziale.

Vantaggio Fognini, dritto lungo di Ruud che lo ha colpito male.

40-40 Il nastro aiuta Fognini allungando il dritto di Ruud e portandolo oltre la riga di fondo.

30-40 Palla break Ruud, dritto lunghissimo di Fognini.

30-30 Doppio fallo di Fognini.

30-15 Risposta di rovescio appena lunga di Ruud.

15-15 Dritto carico di Fognini, e anche profondo, per togliere l’iniziativa a Ruud che infatti manda il suo dritto lungo.

0-15 Anche Fognini perde il proprio primo punto al servizio.

0-1 Ruud, buona prima esterna con cui vince il game d’apertura.

Vantaggio Ruud, recupero lungo di Fognini.

40-40 Lungo il recupero di Ruud. Da rilevare come il norvegese abbia giocato ieri quasi tre ore, con le possibili conseguenze sul recupero e sul rendimento odierno.

40-30 Ruud replica il confronto sulla sua diagonale del dritto e stavolta lo vince cambiando in lungolinea in modo imprendibile per Fognini.

30-30 Primo scambio lungo della partita, e lo vince Fognini tirando un rovescio vicino all’incrocio delle righe che Ruud non controlla.

30-15 Prima esterna carica di Ruud.

15-15 Se ne va la risposta di rovescio di Fognini.

0-15 Di Fognini il primo punto del match.

15:45 Si inizia! Ruud al servizio.

15:40 Inizia il riscaldamento vero e proprio.

15:37 Si presentano in campo i due giocatori, prossimi al riscaldamento.

15:33 Per Fognini potrebbe essere la terza volta in semifinale a Montecarlo, semifinale che Ruud ha invece raggiunto a Roma, imponendosi tra i protagonisti del rosso.

15:30 Due i precedenti tra i due giocatori, entrambi nettamente a favore del norvegese, uno in ATP Cup a inizio 2020 e l’altro ad Amburgo più di recente, quando però le condizioni di Fognini lasciavano particolarmente a desiderare in virtù della doppia operazione alla caviglia subita poche settimane prima.

15:27 Dan Evans ha appena terminato il proprio match e continua la propria inattesa corsa nel Principato, battendo anche David Goffin per 6-4 al terzo set. Tra poco in campo, perciò, Fabio Fognini e Casper Ruud.

15:20 Ancora in campo Evans e Goffin, 5-4 per il britannico nel terzo set con il belga al servizio.

14:30 Evans e Goffin sono al terzo set: 5-7 6-3 il risultato dei primi due parziali. Ritarda dunque l’inizio di Fognini-Ruud.

13:45 Buon pomeriggio a tutti. Il primo set tra Daniel Evans e David Goffin è appena terminato con il belga vincitore dello stesso per 5-7; ricordiamo che alla fine di questo match giocheranno Fognini e Ruud.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Fabio Fognini e il norvegese Casper Ruud.

Terzo tentativo di andare in semifinale per il numero 2 d’Italia in questo torneo, dove vanta la più positiva tradizione della sua carriera fra tutti i Masters 1000. Questa volta, il confronto è con uno dei grandi emergenti sul mattone tritato, dal momento che Ruud ha fatto vedere fin dallo scorso settembre ottime cose sul rosso, anche con la semifinale a Roma.

Per arrivare a questo punto del torneo, Fognini ha eliminato al terzo turno il serbo Filip Krajinovic, dal quale, nel tie-break del secondo set, si è semplicemente fatto mandare ai quarti lasciando che sbagliasse. Ruud, invece, ha salvato due match point contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, rimontandolo e battendolo per 7-5 al terzo set.

Chi vincerà quest’incontro avrà di fronte uno tra Rafael Nadal e il russo Andrey Rublev, possibili protagonisti di una battaglia: il re del rosso contro uno dei migliori del 2020, su sostanzialmente qualunque superficie. Fognini, in caso di successo dell’iberico, ripeterebbe con lui la semifinale del 2019.

Il match tra Fabio Fognini e Casper Ruud inizierà non prima delle ore 14:30, essendo terzo match sul Campo Ranieri III, il centrale monegasco. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Rolex Monte-Carlo Masters – Corinne Dubreuil/ATP Tour