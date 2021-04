CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI TURCHI-BREGON

Grazie a tutti per averci seguito. Vi auguriamo una serata buonanotte.

23.45 Fabio Turchi lancia dunque il guanto di sfida al britannico McCarthy, contro cui perse nell’autunno del 2019. L’Italiano vuole la rivincita contro l’attuale Campione d’Europa. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.

23.44 Le prime dichiarazioni di Fabio Turchi: “Match scomodo, avversario scorbutico. Ha fatto match tattico, ho cercato di doppiare i colpi in entrata. Io penso sempre a McCarthy quando mi alzo del letto. Queste sono tappe, spero quanto prima di avere la mia chance quantomeno per il titolo europeo. So che McCarthy combatterà il 15 maggio e che poi accetti la mia sfida”.

23.43 Fabio Turchi ha vinto, ma con uno scarto minimo (sembra esserci uno scarto più elevato per quanto visto sul ring). Il toscano ha faticato più del previsto contro il solido francese, ha portato più colpi ed è stato tecnicamente più valido, ma senza strafare. Vittoria meritata, ma senza strabiliare.

23.42 Fabio Turchi sconfigge Dylan Bregeon con verdetto unanime: 115-113 per tutti i giudici. L’ITALIANO HA VINTO IL TITOLO DELL’UNIONE EUROPEA DEI MASSIMI LEGGERI.

FINISCE L’INCONTRO. Fabio Turchia ha vinto nettamentei ai punti, ma non lo ha fatto nella maniera convincente che ci si aspettava. Attendiamo il verdetto ufficiale e il responso dei cartellini.

3′ Turchi controlla la situazione senza particolari patemi d’animo.

1′ Diretto sinistro e gancio destro di Turchi.

INIZIA L’ULTIMO ROUND.

FINE UNDICESIMO ROUND. Fabio Turchi in predominio, vincerà l’incontro ma soltanto ai punti e senza convincere. Manca soltanto l’ultima ripresa.

3′ Si è aperta una ferita sopra l’occhio sinistro di Bregeon, nulla di grave.

2′ Turchi cerca di lavorare al corpo, ma non riesce a cambiare marcia. Il toscano è in controllo del match, ma non domina come avrebbe voluto. Bregeon lega, la sua difesa è coriacea.

1′ Colpi un po’ sporchi da entrambe le parti, match nervoso in questo momento.

INIZIO UNDICESIMO ROUND.

FINE DECIMO ROUND. Altra ripresa chiaramente in favore di Turchia (siamo 9-1 o al peggio 8-2). Trovare il ko appare decisamente difficile a questo punto.

3′ Turchi propositivo anche nell’ultimo minuto, bella combinazione al volto. Sta però sbattendo contro un muro…

2′ Turchi cerca di aumentare la potenza, piazza un paio di colpi rilevanti, ma Bregeon riesce a legare.

1′ Spettacolare sinistro di Turchi, Bregeon va alle corde. Deve continuare così!

INIZIO DECIMO ROUND.

FINE NONO ROUND. Altra ripresa in favore di Turchi. Vittoria in tasca, ma il match è più complicato delle attese: Bregeon, al primo incontro internazionale, si sta rivelando un buonissimo avversario.

3′ Bella combinazione dalla corta distanza da parte di Turchi, poi sinistro violento al volto seguito da un destro. Il francese non fa una piega…

2′ Turchi a segno con un diretto pesante.

1′ Bregeon prova a infastidire Turchi col montante destro.

INIZIO NONO ROUND.

FINE OTTAVO ROUND. Ripresa più equilibrata delle altre, ma ancora chiaramente in favore di Turchi. L’italiano ha ormai vinto ai punti, ma ora deve forzare: un ko cambierebbe decisamente il suo futuro.

3′ Turchi a segno col diritto sinistro e poi sciorina un ottimo destro.

2′ Bregeon a segno con un gancio, Bregeon può solo reagire col jab e poi tenta un destro al volto.

1′ Bregeon inizia con un bel montante al mento di Turchi, che comunque non fa una piega. Il francese insiste col jab, Turchi reagisce con sinistro potentissimo al corpo.

INIZIO OTTAVO ROUND.

FINE SETTIMO ROUND. Fabio Turchi si aggiudica anche questa ripresa, nettamente avanti ai cartellini (6-1 o 5-2, a nostro giudizio). Deve fare di più se vuole vincere alla maniera forte.

3′ Turchi avanza col suo sinistro, Bregeon lega ma l’italiano piazza un sinistro violentissimo a trenta secondi dal gong. Poi altro sinistro al volto e il francese inizia a soffrire.

2′ Turchi è decisamente più convincente e tecnicamente più valido, ma per il momento non riesce a fiaccare la resistenza del rivale. Bel gancio, ma il francese non molla.

1′ Turchi sempre al centro del ring, sta cercando di trovare un varco nella guardia di Bregeon. Il francese soffre dalla corta distanza, ma non cede.

INIZIO SETTIMO ROUND.

FINE SESTO ROUND. Altra ripresa in favore di Turchi, che ora è chiaramente avanti ai punti. Siamo a metà incontro.

3′ Turchi avanza, il sinistro al corpo si fa sentire. Bregeon è costretto a legare più volte, fatica tanto dalla corta distanza.

2′ Turchi tenta un gancio largo, troppo largo. Bregoeon si difende bene. Poi un bel montante corto al corpo.

1′ Diretto sinistro e ottimo montante al corpo. Turchi piazza un paio di sassate.

INIZIO SESTO ROUND.

FINE QUINTO ROUND. Ripresa favorevole a Turchi, che però deve fare di più e deve alzare il ritmo.

3′ Jab di Bregeon, Turchi replica. Buona amministrazione.

2′ Turchi sta gestendo bene il centro del ring, affonda con un bel destro. Si sta riprendendo dopo le criticità della ripresa precedente.

1′ TURCHI! Sublime destro-sinistro. Inizia benissimo la ripresa, Bregeon ne risente.

INIZIO QUINTO ROUND.

FINE QUARTO ROUND. Ripresa in favore di Bregeon che ha portato più colpi, Turchi non ha trovato la figura e soffre la lunga distanza. Match molto equilibrato.

3′ Turchi cerca di avanzare, ma i pugili legano. Finale poco palpitante, il francese controlla e si fa apprezzare col destro.

2′ Bregeon mette un bel diretto e un montante, Turchia ne risente.

1′ Bregeon si fa vedere con un bel montante e un jab, Turchi fatica a trovae la misura e il suo jab viene ben difeso.

INIZIO QUARTO ROUND.

FINE TERZO ROUND. Turchi si distingue sempre brillantemente al centro del ring. Ripresa per il toscano.

1′ Turchi sempre saldamente in mano del controllo del ring, ma Bregeon è un bersaglio molto mobile e non presta facilmente il fianco ai colpi dell’italiano.

INIZIO TERZO ROUND.

FINE SECONDO ROUND. Ripresa nettamente favorevole a Fabio Turchi.

3′ Montante destro e sinistro al corpo di Turchi, che si salendo di ritmo. Bregeon riesce comunque a controbattere.

2′ Eccellente destro al corpo di Turchi, ma Bregeon replica con un doppio. L’italiano è comunque in possesso del centro del ring e piazza un ottimo diretto al volto dell’avversario.

1′ Turchi prende il centro del ring e prova ad affondare col sinistro, Bregeon lavora bene dalla lunga distanza e si fa apprezzare per il jab.

INIZIO SECONDO ROUND.

FINE PRIMO ROUND. Equilibrio sostanziale, difficile assegnare questa ripresa. Nessuno dei due ha davveo prevalso.

3′ ATTENZIONE! Fabio Turchi scivola e cade. Si riprende regolarmente a combattere. I due pugili legano un po’ nel finale.

2′ Il francese si fa vedere col jab, Turchi si difende bene e cerca di pungere col sinistro. Grande equilibrio.

1′ Pugili guardinghi, Turchi propositivo col destro ma senza strafare. L’Italiano è più basso, deve stare attento all’allungo del rivale.

22.52 INIZIA IL MATCH!

22.51 I due pugili a centro ring per il classico tocco dei guantoni. Si inizia.

22.48 I due pugili sono saliti sul ring. Turchi sembra in ottima forma, vuole la vittoria netta per ambire alla rivincita con McCarthy. Bregeon si è presentato a Milano per il colpaccio.

22.46 Ormai è tutto pronto, i due pugili vengono presentati dallo speaker.

22.44 Ricordiamo che si combatterà sulla distanza delle delle 12 riprese.

22.42 Il nativo di Firenze, che vanta un record di 18 vittorie (13 per ko) e 1 sola sconfitta, incrocerà i guantoni col coetaneo Dylan Bregeon. Il transalpino è imbattuto (11 affermazioni di cui tre prima del limite e un pareggio) e non ha mai combattuto per titoli internazionali.

22.40 Il 27enne sembra essersi lasciato alle spalle la discussa sconfitta per split decision subita l’11 ottobre 2019 per mano di Tommy McCarthy, quando non riuscì a difendere l’internazionale WBC per la quarta volta. Un successo questa sera potrebbe permettergli davvero di avere una rivincita contro il britannico, nel frattempo diventato Campione d’Europa.

22.38 Il ribattezzato Stone Crusher, tornato al successo lo scorso 23 ottobre contro Nikolajs Grisunins, vuole imporsi nuovamente in modo da tornare ai piani nobili di questa categoria.

22.36 Il pugile italiano partirà con tutti i favori del pronostico contro il francese, ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque insidioso e che si presenta nel capoluogo meneghino per tentare il colpaccio.

22.34 Si tratta del main event della Milano Boxing Night, in corso di svolgimento all’Allianz Arena.

22.32 Ivan Zucco ha sconfitto Luca Capuano per ko tecnico al sesto round e ha vinto il titolo italiano dei supermedi. Tra poco toccherà dunque a Fabio Turchi.

22.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Turchi-Dylan Bregeon, match valido per il titolo UE dei pesi massimi leggeri.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Turchi e Dylan Bregeon. La contesa mette in palio il vacante titolo dell’Unione Europea per quanto riguarda i massimi leggeri. Si preannuncia grande spettacolo sul ring dell’Allianz Cloud, per quello che sarà il main event della Milano Boxing Night. Il pugile italiano partirà con tutti i favori del pronostico contro il francese, ma non dovrà sottovalutare un avversario comunque insidioso e che si presenta nel capoluogo meneghino per tentare il colpaccio.

Il ribattezzato Stone Crusher, tornato al successo lo scorso 23 ottobre contro Nikolajs Grisunins, vuole imporsi nuovamente in modo da tornare ai piani nobili di questa categoria. Il 27enne sembra essersi lasciato alle spalle la discussa sconfitta per split decision subita l’11 ottobre 2019 per mano di Tommy McCarthy, quando non riuscì a difendere l’internazionale WBC per la quarta volta. Un successo questa sera potrebbe permettergli davvero di avere una rivincita contro il britannico, nel frattempo diventato Campione d’Europa.

Il nativo di Firenze, che vanta un record di 18 vittorie (13 per ko) e 1 sola sconfitta, incrocerà i guantoni col coetaneo Dylan Bregeon. Il transalpino è imbattuto (11 affermazioni di cui tre prima del limite e un pareggio) e non ha mai combattuto per titoli internazionali. Si combatterà sulla distanza delle 12 riprese.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del match tra Fabio Turchi e Dylan Bregeon. La contesa mette in palio il vacante titolo dell’Unione Europea per quanto riguarda i pesi massimi leggeri. Si inizierà attorno alle ore 22.00/23.00. Buon divertimento a tutti.

