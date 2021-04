Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Fabio Fognini al Masters1000 di Montecarlo. L’azzurro si è arreso in due set (6-4 6-3) contro l’arcigno e determinato norvegese Casper Ruud. Il numero 27 del mondo affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Rafael Nadal e Andrey Rublev.

Avvio di partita molto intenso con Fognini costretto ad annullare la prima palla break già nel corso del secondo game, il ligure viene aiutato dal nastro che spinge fuori il dritto di Ruud (1-1). Dopo un paio di game abbastanza rapidi è il tennista italiano a mettere grande pressione all’avversario, nel quinto gioco, ma il norvegese si salva per ben quattro volte spingendo con grande coraggio, in particolare grazie al suo dritto, e sfruttando anche un errore non forzato dell’azzurro (2-3). La sfida, come ci si attendeva alla vigilia, è molto equilibrata con il 22enne nativo di Oslo che lotta su ogni palla senza lasciare spazio a Fognini (4-4). Nel decimo game Ruud alza ancora di più i giri del motore e riesce a strappare il servizio all’italiano anche grazie a un paio risposte tra i piedi del tennista italiano, che non trova le giuste contromisure e cede 6-4.

Avvio di secondo set negativo per Fognini che nel secondo game regala il break all’avversario con ben tre errori non forzati (0-2). La reazione dell’azzurro arriva nel quinto gioco. Il ligure si affida al rovescio e grazie ad un lungolinea fantastico torna in scia (2-3). Quando il parziale sembra poter viaggiare sui binari della parità, Ruud inizia a giocare con le righe e strappa ancora una volta il servizio al nostro portacolori (3-5). Questa volta Fognini non riesce a replicare e si arrende 6-3.

Analizzando le statistiche, i dati di Ruud sono migliori sia per quanto concerne i punti conquistati con la prima di servizio, 62% contro il 57% dell’azzurro, che con la seconda, 64% contro il 52% di Fognini.

Foto: Lapresse