Lorenzo Musetti ai quarti di Vienna senza giocare: cos’è successo e prossimo avversario

Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 Vienna senza dover disputare l’incontro di secondo turno sul cemento della capitale austriaca. Il tennista italiano, che aveva debuttato regolando Lorenzo Sonego nel derby tricolore, ha infatti beneficiato del ritiro di Gael Monfils: il francese ha deciso di non scendere in campo a causa di un non ancora precisato problema fisico e così il toscano è stato promosso senza sforzarsi.

Niente sfida al transalpino nella giornata di giovedì 24 ottobre e così Lorenzo Musetti tornerà in campo direttamente venerdì 25 ottobre per disputare il proprio quarto di finale contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Marcos Giron: il numero 3 del mondo partirà con i favori del pronostico contro il numero 48 del ranking ATP e sarebbe un ostacolo decisamente ostico per il nostro portacolori.

Lorenzo Musetti, numero 17 del ranking ATP ma ora virtualmente 16mo in classifica con 2.500 punti all’attivo dopo questo walkover, era reduce dall’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai rimediata contro il belga David Goffin e dal ko agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Shanghai contro il cinese Bu Yunchaokete. L’ingresso tra i migliori otto in questo torneo è utile per il morale del 22enne, che nelle prossime settimane sarà atteso dal Masters 100o di Parigi-Bercy e dalle Finals di Coppa Davis.

Lorenzo Musetti è in perfetta parità nei precedenti disputati contro Zverev (1-1): il teutonico si impose agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2022, ma l’azzurro ha avuto la meglio un paio di mesi fa ai quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 poi concluse con la medaglia di bronzo al collo. Vittorioso l’unico testa a testa con Marcos Giron, andato in scena due anni fa al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’eventuale semifinale a Vienna sarebbe contro chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone che prevede Dimitrov-Machac e Darderi-Draper.