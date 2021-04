Masters1000 Montecarlo oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco 16 aprile

Oggi, venerdì 16 aprile, è il grande giorno dei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. C’è grande attesa per quel che potrà fare Fabio Fognini che si troverà di fronte il norvegese Casper Ruud, autore di una rimonta clamorosa nel match di ieri contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Per il ligure una partita complicata contro un avversario rognoso e difficile da affrontare. Dall’altro lato, però, il tennista di Arma di Taggia dovrà sfruttare la situazione favorevole proposta dal tabellone. Sarà la terza sfida in programma sul Court Ranieri III.

Ad aprire il programma, come da tradizione alle ore 11.00, ci penseranno il greco Stefanos Tsitipas che si giocherà il pass per la semifinale contro lo spagnolo Alejandro Davidovic-Fokina. L’ellenico partirà con i favori del pronostico ma il giovane iberico ha dimostrato anche nella prima parte di questo torneo di essere giocatore estremamente insidioso.

A seguire il quarto di finale che non ti aspetti, quello tra il britannico Daniel Evans, giustiziere di Novak Djokovic agli ottavi di finale, e il belga David Goffin, capace di eliminare Alexander Zverev. Entrambi partivano nettamente sfavoriti nel turno precedente ma sono stati capaci di ribaltare ogni pronostico. A chiudere il quadro il match più spettacolare di giornata quello tra Andrey Rublev e Rafael Nadal.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’ordine di gioco, gli orari dei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo (venerdì 16 aprile). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e/o Sky Sport Uno (canale 201), in diretta streaming su Sky Go e Now TV. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport della partita di Fabio Fognini.

CALENDARIO MASTERS 1000 MONTECARLO (16 APRILE): PROGRAMMA PARTITE

VENERDÌ 16 APRILE:

Dalle ore 11.00, nell’ordine, sul Court Ranieri III:

Stefanos Tsitsipas vs Alejandro Davidovich Fokina

Daniel Evans vs David Goffin

Fabio Fognini vs Casper Ruud

Rafael Nadal vs Andrey Rublev

MASTERS 1000 MONTECARLO: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMIN

Diretta tv Sky Sport Arena (canale 204) e/o Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport della partita di Fabio Fognini.

Differita tv su Supertennis, alle ore 21.00, della partita di Fabio Fognini.

Foto: Lapresse