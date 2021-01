Sport in tv oggi (venerdì 8 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 8 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incomincia il lungo weekend riservato alle discipline invernali: il primo gigante maschile ad Adelboden, le sprint di biathlon a Oberhof, le mass start del Tour de Ski in Val di Fiemme, la gara maschile di skeleton a Winterberg, oltre alle qualificazioni di salto con gli sci a Titisee. Assolutamente da non perdere Italia-Ungheria per la World League di pallanuoto, l’Eurolega di basket (c’è Real Madrid-Milano), un po’ di calcio internazionale e la sesta tappa della Dakar, oltre a Italia-Ungheria di pallanuoto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 8 gennaio e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (8 GENNAIO): PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 8 GENNAIO:

05.55 DAKAR – Sesta tappa, 485 km Buraydah-Ha’il (sintesi differita su Eurosport 1 dalle ore 22.30)

07.00 TENNIS – WTA 500 Abu Dhabi, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

08.00 TENNIS – ATP 250 Antalya, primo turno (nessuna copertura tv/streaming)

10.00 SKELETON (Coppa del Mondo, valida come Europei) – Gara maschile a Winterberg (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su ibsf.org)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, prima manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova discesa femminile a St. Anton (nessuna copertura tv/streaming)

11.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, Eurovision Sport Tv, DAZN)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova discesa libera femminile a St. Anton (nessuna copertura tv/streaming)

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile ad Adelboden, seconda manche (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

13.15 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 15 km maschile mass start in tecnica classica in Val di Fiemme (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, RaiSportWeb, DAZN)

14.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, Eurovision Sport Tv, DAZN)

14.30 SKELETON (Coppa del Mondo, valida come Europei) – Gara femminile a Winterberg (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su ibsf.org)

15.35 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 10 km femminile mass start in tecnica classica in Val di Fiemme (diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, Rai Play, DAZN)

16.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Titisee, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, DAZN)

18.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Big Air a Kreischberg (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go, Now TV, DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Khimki Mosca (diretta streaming su Eurosport Player)

20.00 BASKET (Eurolega) – Olympiakos-Bayern Monaco (diretta streaming su Eurosport Player)

20.10 GOLF (PGA Tour) – Sentry Tournament of Champions, secondo giro (diretta tv su Golf TV; diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 00.00, diretta streaming su Eurosport Player)

20.15 PALLANUOTO (World League, quarti di finale) – Italia-Ungheria (diretta streaming su Fina TV)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go e Now TV)

20.45 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Aston Villa-Liverpool (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (FA Cup inglese, 32mi di finale) – Wolverhampton-Crystal Palace

20.45 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Anadolu Efes (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Olimpia Milano (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Villareal (diretta streaming su DAZN)

Foto: Lapresse