LIVE Sci alpino, Seconda Prova St. Anton in DIRETTA: Goggia, Bassino e Brignone studiano i passaggi cruciali

La cronaca della prima prova di ieri – I precedenti dell’Italia a Sankt Anton – Programma e tv del fine settimana

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Sankt Anton (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Dopo il primo assaggio d ieri, le sciatrici sono di nuovo in pista per comprendere del migliore dei modi un tracciato complicato, in vista di un fine settimana completamente dedicato alla velocità, dato che il programma prevede un supergigante e una discesa.

La prima prova ha messo in luce l’austriaca Tamara Tippler, che ha chiuso in vetta assieme a Lara Gut-Behrami. Alle loro spalle la rediviva austriaca Nina Ortlieb, che in allenamento ha rischiato grosso con una brutta caduta qualche giorno fa, mentre è quarta la nostra Federica Brignone, che sembra a suo agio sulla pista austriaca. Nona Marta Bassino, a sua volta in forma a Sankt Anton, mentre Laura Pirovano ha chiuso diciannovesima, davanti a Elena Curtoni. Ventinovesima Nadia Delago mentre non hanno chiuso con grandi tempi Francesca Marsaglia e Roberta Melesi. Oggi, quindi, arriva un’altra occasione importante per prendere confidenza con la pista denominata Karl Schranz.

La seconda prova della discesa libera di Sankt Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, prenderà il via alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale per non perdere nemmeno un istante dell’avvicinamento delle atlete al weekend sulle nevi austriache.

