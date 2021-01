LIVE Berrettini-Kirkin, ATP Antalya in DIRETTA: tra poco al via il match di primo turno del numero 10 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9:37 Buon mattino a tutti, e bentrovati per questa DIRETTA LIVE dedicata all’esordio nel 2021 di Matteo Berrettini, contro il turco, beneficiario di wild card, Ergi Kirkin.

Buona mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 250 di Antalya tra Matteo Berrettini ed Ergi Kirkin.

Debutto stagionale per il romano, numero 10 del mondo e 1 d’Italia, che l’anno scorso, pur tra mille difficoltà, ha terminato per la seconda stagione consecutiva in top ten. Da riscattare ci sono soprattutto tre momenti che hanno caratterizzato il 2020 di Matteo: l’ottavo degli US Open contro il russo Andrey Rublev, il quarto di Roma contro il norvegese Casper Ruud e soprattutto il terzo turno del Roland Garros contro il tedesco Daniel Altmaier.

Per quanto riguarda invece Kirkin, si tratta di un giocatore dalla quasi nulla esperienza a livello ATP: numero 446 della classifica mondiale, il che lo colloca come numero 3 di Turchia, più in alto anche di Marsel Ilhan, il più celebre dei turchi della storia recente, molto calato negli ultimi anni. Ha ricevuto due wild card ad Antalya (ma sull’erba), sconfiggendo il moldavo Radu Albot al tie-break del terzo set nelle qualificazioni, ma in un tabellone principale del circuito maggiore mai ha giocato.

Per Berrettini, che non ha mai giocato contro un turco a livello ATP o Slam, il tabellone prevede poi la possibilità di giocare, in caso di successo, con uno tra il serbo Laslo Djere e il bulgaro Dimitar Kuzmanov: l’eventuale rotta di collisione è con l’imprevedibile kazako Alexander Bublik, che ieri ha sconfitto Salvatore Caruso. Da quelle parti c’è anche, eventualmente, il bielorusso Egor Gerasimov, uno che l’azzurro ricorda non con grande piacere.

Il match tra Matteo Berrettini e Ergi Kirkin inizierà indicativamente non prima delle ore 9:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

