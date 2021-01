LIVE Biathlon, 7,5 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sfidano le Valchirie del Nord

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 7.5 km sprint femminile, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021. Sulle nevi di Oberhof (Germania) assisteremo a una gara molto equilibrata in uno degli scenari più importanti di questa disciplina.

In casa Italia, l’attenzione è tutta per Dorothea Wierer. L’azzurra si è regalata la vittoria inaugurale nell’individuale a Kontiolahti (Finlandia) e poi ha dovuto stringere i denti per via di una condizione fisica comunque non ottimale, che qualche ripercussione in negativo l’ha avuto al poligono. Tuttavia, Doro, ha accresciuto la propria condizione, migliorando le percentuali di tiro. Pertanto, con un ulteriore step sugli sci, nulla è precluso.

Per quanto riguarda invece Lisa Vittozzi, il discorso è un po’ diverso. Inutile negare che i risultati non siano stati all’altezza della situazione. Al momento manca la continuità di rendimento e soprattutto la reazione dopo un errore. Ci si aspetta, quindi, un’inversione di tendenza dalla sappadina, come anche dal resto della azzurre presenti sulle nevi di Oberhof, che sfidano le Valchiere del Nord.

Si comincia alle ore 11.30.

