La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo gigante di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Comincia la tre giorni di gare in una delle cattedrali dello sci mondiale, per il primo dei due giganti in programma.

La Chuenisbärgli è considerata l’università del gigante. Un pendio spettacolare e difficilissimo, dove conquistare una vittoria è qualcosa di speciale. Il principale favorito è il padrone di casa Marco Odermatt, ma finora in quattro gare ci sono stati quattro vincitori differenti. Oltre allo svizzero sono saliti sul gradino più alto del podio il norvegese Lucas Braathen, il croato Filip Zubcic ed il francese Alexis Pinturault, che è il primo rivale di Odermatt.

In casa Italia si punta quasi tutto su Luca de Aliprandini. Il trentino ha un conto aperto con la Chuenisbärgli, visto che nella passata stagione aveva chiuso in testa la prima manche, per poi uscire nella seconda quando ormai la prima vittoria ed il primo podio in carriera sembravano ormai essere certi.

La prima manche del secondo gigante di Coppa del Mondo di Courchevel comincerà alle ore 10.15, mentre la seconda si terrà alle 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile!

