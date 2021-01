LIVE Fognini-Vrbensky, ATP Antalya in DIRETTA: debutto stagionale per il ligure

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini-Michael Vrbensky, primo turno dell’ATP Antalya 2021, torneo di apertura del nuovo anno. Grande curiosità per il tennista ligure che dopo l’operazione alle caviglie di qualche mese fa e il rientro, comprensibilmente difficoltoso, è pronto per iniziare la nuova stagione.

Probabilmente Vrbensky è uno degli avversari migliori per ritrovare confidenza con il campo, il ceco occupa la posizione numero 311 del ranking e quindi, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per Fognini. Il 2021 per il tennista di Arma di Taggia sarà un anno di cambiamenti primo tra tutti quello del coach Alberto Mancini, subentrato a fine della scorsa stagione al posto di Corrado Barazzutti. Nel caso in cui il ligure dovesse trionfare incontrerebbe al secondo turno il vincente della sfida tra il francese Jeremy Chardy e il moldavo Radu Albot.

Il torneo in terra turca servirà a Fognini principalmente per trovare le giuste sensazioni in vista di quel che sarà a Melbourne, sede degli Australian Open (8-21 febbraio). Tra i due tennisti non ci sono precedenti e, come pare evidente, l’azzurro parte decisamente favorito.

Il match dell’ATP Antalya 2021 tra Fabio Fognini e Michael Vrbensky inizierà al termine della sfida tra Berrettini e Kirkin orientativamente non prima delle ore 12.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

Foto: Lapresse