LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 18-17, Eurolega basket in DIRETTA: equilibrio nel primo quarto

FINE PRIMO QUARTO: Real Madrid-Olimpia Milano 18-17

18-17 Come non detto, palla persa dagli spagnoli ed è Rodriguez a segnare a fil di sirena.

L’ultimo possesso del primo quarto sarà presumibilmente del Real.

18-15 2/2 in lunetta per LeDay.

Ingenuo fallo di Thompkins su LeDay un attimo prima dello scadere dei 24”: due liberi per l’ex Zalgiris.

18-13 Thompkins conferma la propria capacità di tiro dalla media distanza.

16-13 Rubata di Alocen a Rodriguez, due punti comodi in contropiede per il 21enne di Saragozza.

14-13 Hines riesce a beffare il tentativo di stoppata di Tavares.

14-11 Abalde serve Thompkins, che va a bersaglio col piazzato dalla media distanza.

12-11 La risposta è targata Zach LeDay!

12-8 Gran tripla da fermo di Causeur.

9-8 Tavares viene pescato nel pitturato e va a segno col semigancio.

Timeout televisivo in corso.

7-8 Ripartenza madrilena: Abalde si mette in proprio e va a segno con la tripla.

4-8 Bell’affondo di Moraschini, che va a bersaglio col sottomano.

4-6 Prezioso rimbalzo offensivo di Garuba, Tavares schiaccia di prepotenza.

2-6 2/2 di Punter ai liberi.

2-4 Tarczewski, sfidato al tiro, riporta avanti i meneghini.

2-2 Penetrazione dalla sinistra di Abalde, facile il canestro di Tavares.

0-2 Delaney col layup inaugura il match del “WiZink Center”.

INIZIO MATCH

20.58 QUINTETTO MILANO – Punter, Delaney, Moraschini, LeDay, Tarczewski.

20.57 QUINTETTO REAL MADRID – Alocen, Causeur, Abalde, Garuba, Tavares

20.54 All’andata, giocata lo scorso 16 ottobre, l’AX Armani Exchange riuscì a sconfiggere i Blancos per 78-70: in quella circostanza a dominare l’incontro furono l’ex Sergio Rodriguez, MVP con 25 punti e 7 assist, e Shavon Shields, autore di 19 punti.

20.51 Assenze pesanti da una parte e dall’altra: Randolph e Llull per gli spagnoli, Shavon Shields per l’Olimpia.

20.48 Secondo posto momentaneo, invece, per il Real Madrid, che può vantare un bilancio di 12 vittorie e 5 sconfitte e provengono da sei successi consecutivi.

20.45 Il sodalizio allenato da Ettore Messina ha chiuso il 2020 con il ko all’overtime contro la capolista CSKA Mosca e attualmente si trova in ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso ai playoff, con il record di 9-7 (da recuperare ancora il match contro lo Zenit).

20.40 Serata da brividi in quel di Madrid, dove l’Olimpia Milano aprirà il girone di ritorno della regular season di Eurolega contro una delle squadre più nobili del Vecchio Continente.

20.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Olimpia Milano, match valido per la diciottesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket.

