Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de Ski, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa a Tesero in Val di Fiemme: oggi, venerdì 8 gennaio 2021, sono in programma due gare mass start a tecnica classica, la 15 km maschile alle 13.15 e la 15 km maschile con via alle 15.35.

In campo maschile la vittoria è già in tasca del russo Alexander Bolshunov che ha oltre due minuti di vantaggio sul compagno di squadra Maltsev, che oggi potrebbe perdere altro terreno non essendo uno specialista della tecnica classica e sul francese Maurice Manificat che sta disputando un grandissimo Tour de Ski, risultando l’unica vera alternativa ai russi, che lo seguono in massa nella generale: Spitsov, Yakimushkin e Belov.

Per l’Italia Federico Pellegrino cercherà di non perdere troppo terreno: il valdostano è in condizione ma il suo obiettivo stagionale è ripetere l’exploit di vincere la classifica generale di Coppa del Mondo delle specialità sprint e domani c’è una tappa molto importante in questa rincorsa lanciata con le tre vittorie tra dicembre e inizio gennaio: la sprint a tecnica classica sempre in Val di Fiemme. Quella di oggi potrebbe essere l’occasione giusta per Francesco De Fabiani, apparso in crescita di condizione mercoledì nell’inseguimento a Dobbiaco: l’azzurro parte dal 14mo posto nella generale, difficilmente potrà scalare tante posizioni ma magari un buon piazzamento sarebbe il giusto viatico per lanciare l’operazione Mondiali a Oberstdorf.

In campo femminile è battaglia aperta tra Diggins e Brennan: le due statunitense sono divise da 22 secondi e non possono certo dormire sonni tranquilli, non gareggiando nella loro tecnica preferita. Da respingere c’è l’assalto di russe e svedesi e il solco scavato dalle due Yankee non è sufficiente a cantare vittoria. La russa Stupak (a 58″) sembra l’alternativa più credibile, Karlsson non è al meglio e Andersson, seppure in crescita, deve pur sempre recuperare oltre 2 minuti di ritardo e andare in fuga nella mass start non è mai semplice. Sta molto bene Parmakoski ma anche lei deve recuperare più di due minuti e potrebbe puntare alla vittoria di tappa.

Le azzurre di rilievo, Comarella e Scardoni arrivano dalla discreta prova nella pursuit. Per la prima la tecnica classica non è quella ideale, per la seconda lo dovrebbe essere ma forse in questa fase la condizione non le permette di esprimersi con continuità, da qui i tanti alti e bassi della prima parte di questo Tour de Ski. Il programma prevede alle 13.15 la gara maschile e alle 15.35 la gara femminile.

