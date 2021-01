LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oberhof in DIRETTA: riparte la caccia a Johannes Boe, Lukas Hofer outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della sprint maschile di biathlon. Oggi a Oberhof (Germania) la Coppa del Mondo 2020-2021 riapre i battenti e dopo la prova femminile prevista in mattinata alle 11.30 toccherà agli uomini ritornare in azione, con la partenza alle 14:15. C’è dunque grandissima curiosità per capire come gli atleti si sono tenuti in attività durante le feste e quale sarà la loro condizione in questo nuovo anno solare.

Il favorito della vigilia non può che essere sempre lui, Johannes Boe. Il norvegese è da sempre autentico dominatore del format sui due poligoni ma arriva da tre sconfitte consecutive, fatto totalmente inedito al quale deve cercare di porre rimedio col pettorale 38. Accanto a lui lo squadrone norvegese ha scelto il secondo gruppo, con Johannes Dale che partirà col 27, Sturla Laegreid col 51 e Tarjei Boe col 58. Scelta simile per Francia e Germania, che proveranno a contrastare un dominio fin qui abbastanza evidente della Scandinavia, che a proposito propone gli svedesi Sebastian Samuelsson (2) e Martin Ponsiluoma (5) tra i primissimi a partire e dunque pronti a sparigliare le carte.

L’Italia sarà presente a Oberhof al completo. Ci sarà l’esordio stagionale per Tommaso Giacomel (92), assente fino a questo momento a causa di una condizione non perfetta dopo i malanni prestagionali. Il primo a partire sarà Dominik Windisch (7) seguito da Didier Bionaz (29), poi Lukas Hofer che oggi ha ottime possibilità di fare davvero bene col 45 e infine Thomas Bormolini (68).

Il via della gara è previsto per le ore 14:15, buon divertimento su OA Sport.

