11.25: Grazie per averci seguito e appuntamento, neve permettendo, a domani per la prima delle due discese libere di Crans Montana in Svizzera. Buona giornata

11.15 I piazzamenti ed i distacchi delle italiane: terza Sofia Goggia a 0.41, nona Federica Brignone a 1″23, 11ma Nadia Delago a 1″51, 14ma Laura Pirovano a 1″58, 17ma Elena Curtoni a 2″04, 21ma Francesca Marsaglia a 2″17, 42ma Marta Bassino a 3″86, 53ma Roberta Melesi a 5″62. Oggi Marta Bassino ha preferito non forzare.

11.24 La top10 della seconda prova a Crans Montana:

1 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:29.92

2 JOHNSON Breezy USA 1:30.22 +0.30

3 GOGGIA Sofia ITA 1:30.33 +0.41

4 FLURY Jasmine SUI 1:30.54 +0.62

5 GAGNON Marie-Michele CAN 1:30.57 +0.65

6 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:30.68 +0.76

6 TIPPLER Tamara AUT 1:30.68 +0.76

8 PUCHNER Mirjam AUT 1:31.06 +1.14

9 BRIGNONE Federica ITA 1:31.15 +1.23

10 SCHEYER Christine AUT 1:31.41 +1.49

11.24: Altre tre azzurre, Brignone nona, Delago 11ma e Pirovano 14ma nelle prime 14, quindi si conferma un’Italia pimpante e competitiva

11.23: Azzurre meno dominanti di ieri ma comunque sul pezzo. Bisogna considerare che con il passare del tempo la visibilità è un po’ migliorata ed ha favorito chi partiva con i numeri più alti. Domani è prevista neve a Crans Montana quindi vedremo le decisioni dell’organizzazione. Bene comunque Goggia, terza, non distante da Lie che ha vinto la prova e Johnson, seconda

11.20: Melesi conclude la sua prova in 52ma posizione a 5″62 dalla vetta

11.18: Le altre italiane: Curtoni 17ma a 2″08, Marsaglia 21ma a 2″17, Bassino 42ma a 3″86

11.18: In attesa della prova di Melesi ecco la classifica della prova odierna con quattro azzurre nelle prime 14:

11.14: Tutte lontanissime dalle prime posizioni le ultime arrivate. Tra poco tocca a Melesi, ultima azzurra e terz’ultima a scendere

11.05: Buona prova dell’austriaca Heider che si inserisce il 14ma posizione a 2″04, l’austriaca Nussbaumer è 33ma a 3″08, la neozelandese Small è 38ma a 3″76, la slovena Ferk 35ma a 3″37

11.00: la francese Gauche 28ma a 2″66, la russa Pleshikova 36ma a 3″94, la svizzera Kolly 33ma a 3″40

10.58: 24ma piazza per l’austriaca Maier a 2″30, la svedese Ivarsson è 28ma a 2″76

10.55: l’austriaca Raedler 24ma a 2″30, l’austriaca Schneeberger 30ma a 3″57

10.52: Accumula un ritardo di 4″66 la austriaca Ager: 33ma

10.51: L’austriaca Fest chiude in 26ma posizione a 2″79 da Lie

10.50: La statunitense Ross lontana dalla vetta: 31ma a 4″63

10.46: L’austriaca Scheyer si inserisce in decima posizione a 1″46 da Lie

10.45: Ventesimo posto per la svizzera Nufer a 2″18 dalla testa

10.44: Jasmina Suter è lontanissima dalle prime: 4″62 da Lie, ultima

10.43: Velocissima la canadese Gagnon che si inserisce al quinto posto con 65 centesimi dalla testa

10.41: Lontana dalle prime la statunitense Wiles che chiude a 2″80 dalla testa

10.40: Bella prova dell’austriaca Puchner che chiude al settimo posto a 1″14

10.38: La francese Gauthier si inserisce al 13mo posto con un ritardo di 1″97

10.37: Bravissima la svizzera Flury che si piazza alle spalle di Goggia, quarta a 62 centesimi dalla vetta

10.36: L’austriaca Haaser è 17ma a 2″22 dalla testa

10.35: Buona seconda parte di gara per Delago che limita i danni nel finale e conclude la sua prova al settimo posto a 1″51 da Lie

10.34: Ritardo di 1″21 per Delago all’intermedio

10.32: Tra poco la penultima delle azzurre, Nadia Delago

10.30: Perde progressivamente la svizzera Haehlen e chiude la sua prova al 13mo posto a 2″12 da Lie

10.29: Ottima prova della statunitense Johnson che si inserisce davanti a Sofia Goggia a 3 decimi da Lie. Speso si sono viste queste due atlete nelle prime posizioni in prova quest’anno

10.28: Netto il ritardo dell’austriaca Siebenhofer che chiude al 16mo posto a 3″26 da Goggia

10.27: perde qualcosa di troppo nel finale la svizzera Gut-Behrami che si inserisce alle spalle di Goggia a 76 centesimi da Lie, terza a pari merito con Tippler

10.26: Bene Gut-Behrami a 35 centesimi all’intermedio

10.25: Grave errore in alto per la svizzera Gisin che è costretta a frenare e perde tanto tempo: è 16ma a 4″26, unica al momento dietro a Bassino

10.24: Velocissima anche l’austriaca Tippler! Resta sui tempi di Sofia Goggia e le si mette alle spalle, terza a 76 centesimi dall’azzurra

10.23: Che sorpresa! Sempre davanti, la norvegese Lie va al comando della graduatoria con ben 41 centesimi di vantaggio su Sofia Goggia

10.22: Bravissima Federica Brignone! Secondo posto a 82 centesimi dalla compagna di squadra da cui ha perso poco o nulla nella seconda parte. Iniezione di fiducia importantissima per la detentrice della Coppa del Mondo

10.22: All’intermedio Brignone ha 72 centesimi di ritardo da Goggia

10.21: E’ quinta l’austriaca Venier a 1″29 da Goggia. A differenza di chi l’ha preceduta ha perso tanto nella prima parte e poco nel finale. Ora Brignone

10.20: La svizzera Suter riesce a stare davanti per un solo centesimo a Weidle ed è seconda ma a 1″11 da Goggia. Tutte perdono tanto nella seconda parte da una Goggia che però non è stata impeccabile, quindi altri margini per l’azzurra

10.19: Suter all’intermedio ha 35 centesimi di ritardo, bene in alto la svizzera

10.15: Nel gruppone anche la slovacca Vlhova che accumula nel finale un ritardo di 1″77 e si inserisce in settima piazza alle spalle di Marsaglia

10.14: Anche Elena Curtoni non è particolarmente efficace nella seconda parte di gara e perde più di un secondo rispetto a Goggia: è quarta a 1″63

10.14: 56 centesimi di ritardo all’intermedio per Curtoni

10.13: terzo posto per Laura Pirovano che nel finale perde qualcosa di troppo ma chiude a 1″17 dalla compagna e a pochi centesimi da Weidle. Ora Curtoni

10.12: Bene Pirovano a 51 centesimi da Goggia all’intermedio

10.12: Ancora una prova deludente per la slovena Stuhec che accumula un ritardo di 2″72 ed è sesta al momento. Ora Pirovano

10.11: Chiude al quinto posto la norvegese Mowinckel che accumula un ritardo di 1″90 rispetto a Goggia

10.10: Mowinckel ha 1″23 di ritardo all’intermedio

10.09: Va nettamente al comando pur senza pigiare sull’acceleratore nel finale Sofia Goggia: ha 1″12 di vantaggio su Weidle ma non è su di lei che va fatta la corsa…

10.08: Subito velocissima Goggia: ha 99 centesimi di vantaggio all’intermedio

10.07: Si rialza nel finale Francesca Marsaglia che fino all’ultimo rilevamento aveva lo stesso tempo di Weidle ed è terza a 64 centesimi dalla tedesca. Ora Goggia

10.07: Marsaglia all’intermedio ha un vantaggio di 12 centesimi

10.05: la tedesca Weidle guadagna tanto prima dell’intermedio e mantiene il vantaggio fino alla fine: è prima con 55 centesimi di vantaggio su Ledecka

10.03: Freno a mano tirato nella parte bassa per Marta Bassino che chiude la sua prova con 1″78 di ritardo su Ledecka

10.03: Vantaggio di 46 centesimi all’intermedio per l’azzurra Bassino

10.01: La ceca Ledecka chiude la sua prova con il tempo di 1’32″00, molto più alto di quello fatto segnare da Goggia ieri. La ceca ha commesso un errore nella parte alta

10.00: Partita Ledecka, Bassino che ha il numero 2 avrà subito un riferimento importante

9.57: La prima a prendere il via sarà Ester Ledecka

9.54: Cielo grigio su Crans Montana, visibilità non perfetta sul terreno, temperature in risalita rispetto ai giorni scorsi: 0 gradi ma comunque situazione tutto sommato regolare

9.51: Le rivali delle azzurre: attenzione alle padrone di casa Corinne Suter, vincitrice della prima discesa stagionale e ieri seconda e soprattutto a Lara Gut-Behrami che qui lo scorso anno fece doppietta di successi e arriva dalla bella vittoria nel SuperG di Sankt Anton. Bene ieri anche la ceca Ledecka e la norvegese Lie

9.48: Questi i pettorali delle otto azzurre al via oggi: Bassino 2, Goggia 5, Pirovano 8, Curtoni 9, Brignone 13, Delago 21, Melesi 54

9.46: La favorita numero uno è Sofia Goggia che qui ha già vinto nel 2019 e ieri ha messo in fila tutte le avversarie. Questo il risultato della prova di ieri:

1 GOGGIA Sofia ITA 1:29.83

2 SUTER Corinne SUI 1:30.03 +0.20

3 CURTONI Elena ITA 1:30.18 +0.35

4 BRIGNONE Federica ITA 1:30.34 +0.51

5 LEDECKA Ester CZE 1:30.35 +0.52

6 MARSAGLIA Francesca ITA 1:30.45 +0.62

7 DELAGO Nadia ITA 1:30.53 +0.70

8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:30.68 +0.85

9 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:30.70 +0.87

10 HAEHLEN Joana SUI 1:30.75 +0.92

11 VLHOVA Petra SVK 1:30.91 +1.08

9.44: Oggi al via ci sarà anche Marta Bassino che ieri aveva saltato la prima prova. Qui i motivi del ritardo della azzurra

9.42: Le aspettative ci sono. Ieri le azzurre hanno mostrato i muscoli chiudendo con cinque atlete nelle prime sette posizioni e oggi cercheranno di affinare ulteriormente le curve in vista delle due discese di Coppa molto importanti di domani e sabato che precedono il SuperG di domenica

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana in Svizzera

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. E’ una Italia fortissima quella che è scesa in pista ieri per la prima prova con ben cinque azzurre nelle prime sette posizioni, con al centro della scena Sofia Goggia, favorita d’obbligo quando si parla di discesa libera.

Le gare della Coppa del Mondo che si tengono sulla pista del Mont Lachaux a Crans-Montana sono tra le più difficili all’interno del circuito femminile. Tre le discese libere disputate in stagione finora e due le vittorie di Sofia Goggia che punta dritto alla Coppa di specialità e con le due gare di Crans Montana potrebbe ulteriormente allungare visto che su questa pista ha già vinto nel 2019. Fari puntati anche su Marta Bassino che ieri ha raggiunto Crans Montana, oggi disputerà la prima prova e da domani tenterà di recuperare qualche punto sulla leader di Coppa del Mondo generale Petra Vlhova, che ieri ha ben impressionato nella prima discesa.

A Crans Montana. dove lo scorso anno di fatto ottenne i punti decisivi per la conquista della sfera di cristallo (vittoria in combinata, quarto e settimo posto in discesa) cerca un riscatto anche Federica Brignone, reduce da un week end tutt’altro che soddisfacente a Kranjska Gora. Buoni i segnali lanciati ieri con il quarto posto in prova. Sono otto le azzurre convocate per le competizioni del weekend: Marta Bassino (arrivata ieri in Svizzera, la piemontese ha saltato la prima prova), Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia (tornata a disposizione dopo le contusioni rimediate nella caduta di St. Anton), Roberta Melesi e Laura Pirovano. Attenzione alle padrone di casa Corinne Suter, vincitrice della prima discesa stagionale e ieri seconda e soprattutto a Lara Gut-Behrami che qui lo scorso anno fece doppietta di successi e arriva dalla bella vittoria nel SuperG di Sankt Anton.

La seconda prova della discesa libera femminile di Crans Montana in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 va in scena oggi alle 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale per non perdere nemmeno un istante dell’avvicinamento delle atlete al weekend sulle nevi austriache.

Foto AP Photo/Marco Trovati Lapresse