Biathlon, startlist 20 km Individuale Anterselva: orario, programma, tv, pettorali di partenza

Domani, 22 gennaio (ore 13.15), prenderà il via la 20 km individuale maschile valida per la tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 ad Anterselva (Italia).

Sulle nevi di casa gli azzurri vorranno ben figurare per regalarsi qualcosa di speciale. Saranno Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Dominik Windisch, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel gli alfieri del Bel Paese per questo round. Attese, in particolare, per Hofer in grande evidenza nei piazzamenti ottenuti nella top-10, ma mai sul podio. Nell’appuntamento nostrano l’occasione è di quelle importanti per far bene e regalarsi qualcosa di speciale. Curiosità poi per Giacomel: il giovane azzurro ha mostrato la sfrontatezza e il coraggio tipici di chi vuol diventare un grande. Ci vorrà tempo, ma i presupposti per lui sono davvero confortanti.

Azzurri che però dovranno fare i conti con il Team Norge. Sono ben quattro i norvegesi nei primi quattro posti della classifica generale: Johannes Boe (618), Sturla Holm Laegreid (564), Tarjei Boe (511) e Johannes Dale (499). Nell’unica 20 km individuale che si è tenuta in quest’annata, sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia), a prevalere fu Laegreid, a segno per la prima volta in carriera in Coppa del Mondo in quella circostanza. Vedremo se questo riscontro si ripeterà.

La prova individuale maschile sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, RaiPlay, Now Tv ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi offrirà la consueta DIRETTA LIVE testuale. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA INDIVIDUALE MASCHILE COPPA DEL MONDO ANTERSELVA

Venerdì 22 gennaio

ore 13.15 20 km individuale femminile

Diretta tv su Eurosport 1, Raisport+HD

Diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Now Tv ed Eurovision Sports Live

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport

STARTLIST INDIVIDUALE MASCHILE COPPA DEL MONDO ANTERSELVA

1 DOLL Benedikt GER 1990 13:15:30 1

2 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 13:16:00

3 BORMOLINI Thomas ITA 1991 13:16:30

4 STRELTSOV Kirill RUS 1996 13:17:00

5 NORDGREN Leif USA 1989 13:17:30

6 HARJULA Tuomas FIN 1998 13:18:00

7 FINELLO Jeremy SUI 1992 13:18:30

8 MORAVEC Ondrej CZE 1984 13:19:00

9 TRSAN Rok SLO 1992 13:19:30

10 LANGER Thierry BEL 1991 13:20:00

11 GOW Scott CAN 1990 13:20:30

12 TKALENKO Ruslan UKR 1992 13:21:00

13 NELIN Jesper SWE 1992 13:21:30

14 EBERHARD Julian AUT 1986 13:22:00

15 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1998 13:22:30

16 REES Roman GER 1993 13:23:00

17 DESTHIEUX Simon FRA 1991 13:23:30

18 ZAHKNA Rene EST 1994 13:24:00 2

19 PONSILUOMA Martin SWE 1995 13:24:30

20 EDER Simon AUT 1983 13:25:00

21 DOHERTY Sean USA 1995 13:25:30

22 STROLIA Vytautas LTU 1992 13:26:00

23 LATYPOV Eduard RUS 1994 13:26:30

24 BOE Tarjei NOR 1988 13:27:00

25 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 13:27:30

26 HORN Philipp GER 1994 13:28:00

27 LOGINOV Alexander RUS 1992 13:28:30

28 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 13:29:00

29 SEPPALA Tero FIN 1996 13:29:30

30 CLAUDE Florent BEL 1991 13:30:00

31 y BOE Johannes Thingnes NOR 1993 13:30:30

32 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 13:31:00

33 GOW Christian CAN 1993 13:31:30

34 CLAUDE Fabien FRA 1994 13:32:00

35 PRYMA Artem UKR 1987 13:32:30

36 WINDISCH Dominik ITA 1989 13:33:00

37 PEIFFER Arnd GER 1987 13:33:30

38 SMOLSKI Anton BLR 1996 13:34:00

39 LEITNER Felix AUT 1996 13:34:30

40 STVRTECKY Jakub CZE 1998 13:35:00

41 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 13:35:30

42 HOFER Lukas ITA 1989 13:36:00

43 FEMLING Peppe SWE 1992 13:36:30

44 rb LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 13:37:00

45 LESSER Erik GER 1988 13:37:30

46 WEGER Benjamin SUI 1989 13:38:00

47 JACQUELIN Emilien FRA 1995 13:38:30

48 GUZIK Grzegorz POL 1991 13:39:00

49 DOVZAN Miha SLO 1994 13:39:30

50 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 13:40:00

51 FAK Jakov SLO 1987 13:40:30

52 KUEHN Johannes GER 1991 13:41:00 3

53 BUTA George ROU 1993 13:41:30

54 KOMATZ David AUT 1991 13:42:00

55 STENERSEN Torstein SWE 1988 13:42:30

56 ERMITS Kalev EST 1992 13:43:00

57 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 13:43:30

58 GARANICHEV Evgeniy RUS 1988 13:44:00

59 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 13:44:30

60 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 13:45:00

61 DIELEN Pjotr BEL 2000 13:45:30

62 CISAR Alex SLO 2000 13:46:00

63 DALE Johannes NOR 1997 13:46:30

64 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 13:47:00

65 HIIDENSALO Olli FIN 1991 13:47:30

66 KRUPCIK Tomas CZE 1988 13:48:00

67 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 13:48:30

68 WIESTNER Serafin SUI 1990 13:49:00

69 HASILLA Tomas SVK 1990 13:49:30

70 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 13:50:00

71 BABIKOV Anton RUS 1991 13:50:30

72 BROWN Jake USA 1992 13:51:00

73 JAKIELA Tomasz POL 1996 13:51:30

74 RUNNALLS Adam CAN 1998 13:52:00

75 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 13:52:30

76 KAUKENAS Tomas LTU 1990 13:53:00

77 DUDCHENKO Anton UKR 1996 13:53:30

78 SIMA Michal SVK 1992 13:54:00

79 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 13:54:30

80 VARABEI Maksim BLR 1995 13:55:00

81 SKORUSA Wojciech POL 1998 13:55:15 4

82 GAVRILOV Ilia RUS 1998 13:55:30

83 SCHOMMER Paul USA 1992 13:55:45

84 LABASTAU Mikita BLR 1997 13:56:00

85 BIONAZ Didier ITA 2000 13:56:15

86 MISE Edgars LAT 1998 13:56:30

87 CLAUDE Emilien FRA 1999 13:56:45

88 ZEMLICKA Milan CZE 1996 13:57:00

89 HARTWEG Niklas SUI 2000 13:57:15

90 BARTKO Simon SVK 1996 13:57:30

91 KIERS Trevor CAN 1997 13:57:45

92 OZAKI Kosuke JPN 1992 13:58:00

HELDNA Robert EST 1999 13:58:15

94 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 13:58:30

95 BELETSKIY Danil KAZ 1997 13:58:45

96 FLORE Raul Antonio ROU 1997 13:59:00

97 LEMMERER Harald AUT 1991 13:59:15

Foto: LaPresse