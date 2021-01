LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia insegue il poker

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Sofia Goggia cerca uno straordinario bis dopo il successo di ieri. La bergamasca punta al quarto successo consecutivo, che le permetterebbe quasi di ipotecare la coppa di discesa.

Goggia ha dimostrato una superiorità schiacciante in discesa rispetto alle avversarie, imponendosi anche in una gara più breve per la partenza abbassata a causa del forte vento. Le rivali dell’azzurra sono le stesse di ieri, partendo da coloro che sono salite sul podio, la ceca Ester Ledecka e l’americana Breezy Johnson, che è seconda nella classifica di specialità a -140 da Sofia.

Si attende il riscatto da parte delle svizzere, in particolare da Lara Gut-Behrami e soprattutto Corinne Suter, ieri addirittura fuori dalle dieci. Fari puntati anche su Petra Vlhova, eccezionale quarta ieri, che ha ottenuto punti pesantissimi nel suo cammino alla Coppa del Mondo generale.

Non ci sarà al via Marta Bassino, che preferisce pensare al superG di domani. La gara di ieri ha comunque visto tre azzurre tra le dieci, con Federica Brignone nona ed una bravissima Nadia Delago decima. Oggi ci riproveranno anche Elena Curtoni, Laura Pirovano e Francesca Marsaglia.

La seconda discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021,comincerà alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

