LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana in DIRETTA: Marta Bassino ci prova, Sofia Goggia per continuare a sognare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Sofia Goggia sogna un incredibile tris sulle nevi svizzere, dopo le due fantastiche vittorie in discesa libera.

La bergamasca si è dimostrata ancora una volta la più forte di tutte in discesa e adesso cerca un risultato importante in supergigante dopo un inizio deludente in questa specialità. L’Italia, però, non sarà solo Sofia Goggia, ma questa è una gara che potrebbe regalare davvero tantissime gioie ai colori azzurri, visto che sono tante le nostre portacolori che possono ambire anche al gradino più alto del podio.

Marta Bassino e Federica Brignone sono già salite sul podio in questa stagione e sono in piena lotta per vincere la coppa di specialità. La piemontese, poi, ha deciso di saltare la seconda discesa proprio per preparare al meglio la gara odierna. Fari puntati anche su Elena Curtoni, terza ieri, ed in grande forma, proprio come Laura Pirovano, che vuole un altro piazzamento di grande valore dopo il quarto posto del sabato.

Il superG di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021,comincerà alle ore 12.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

foto LaPresse