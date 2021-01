L’Italia fa 100! Centesima vittoria nella storia della Coppa del Mondo femminile per la squadra azzurra, che raggiunge questo straordinario traguardo grazie ad una fenomenale Sofia Goggia. La “Regina della discesa” concede il bis a Crans Montana, vincendo la seconda libera nella località svizzera e conquistando il quarto successo stagionale nella specialità.

Quattro vittorie consecutive per un poker che fa entrare ancora di più Sofia nella storia dello sci azzurro, perchè mai nessuna era riuscita in questa impresa in Coppa del Mondo in discesa. Per Goggia si tratta del successo numero undici in carriera, che le permette di mettere quasi un’ipoteca sulla sua seconda coppa di specialità, dopo quella già vinta nel 2018.

Seconda posizione per Lara Gut-Behrami, staccata di 27 centesimi da Goggia, ma oggi Crans Montana è tutta tinta di azzurro. Sul podio, infatti, si materializza una strepitosa doppietta con il terzo posto di Elena Curtoni, che accusa un ritardo di 60 centesimi dalla compagna di squadra. Quinto podio della carriera per Curtoni, il terzo in discesa dopo quello nel 2016 a St.Moritz e la vittoria dello scorso anno a Bansko.

Come detto Italia protagonista, perchè al quarto posto si piazza una sempre più convincente Laura Pirovano (+0.82), che centra il suo miglior piazzamento in carriera in Coppa de Mondo. La trentina ha preceduto l’americana Breezy Johnson (+0.89) e al sesto posto la svizzera Jasmina Suter (+0.91), anche lei al suo miglior risultato. Settima posizione per Petra Vlhova (+1.05), che ottiene punti importanti per la classifica generale. La slovacca ha chiuso davanti alla svizzera Corinne Suter (+1.10) e a Federica Brignone (+1.26). Chiude la Top-10 l’altra svizzera Michelle Gisin (+1.32).

Ancora bene Nadia Delago (+1.44), tredicesima, mentre Francesca Marsaglia (+1.66) non va oltre la 19ma piazza e vede allontanarsi la convocazione per i Mondiali. A punti anche Roberta Melesi, 24ma a 2″16.

In classifica di discesa Goggia comanda con 480 punti contro i 285 dell’americana Johnson e i 270 di Corinne Suter: già a Garmisch, la prossima settimana, potrebbe aggiudicarsi la sfera di cristallo con due gare di anticipo. La bergamasca sale anche al terzo posto della generale (654) dietro a Vlhova (861) e Gisin (741).

