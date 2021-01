LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: tra le moto Florimo in testa su Price

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.07 MOTO – Il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo, leader della graduatoria, dopo 157 km vanta 51″ di margine sull’argentino Kevin Benanvides (Honda). Non è ancora passato al rilevamento l’australiano Toby Price (KTM), che dopo 121 km aveva 16″ di margine sul cileno.

08.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della nona tappa della Dakar 2021. Dopo aver affrontato due estenuanti prove ‘Marathon’, la carovana della 43^edizione di una delle corse più faticose del motorsport si appresta a vivere la seconda ed ultima prova ad ‘anello’ in calendario. Come già accaduto un quel di Wadi Ad-Dawasir, i protagonisti rimasti si preparano per un itinerario di 465 chilometri cronometrati con partenza ed arrivo dalla località di Neom.

Cronaca ottava tappa auto – Cronaca ottava tappa moto – Cronaca quad e camion ottava tappa – Tutte le classifiche

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della nona tappa della Dakar 2021. Dopo aver affrontato due estenuanti prove ‘Marathon’, la carovana della 43^edizione di una delle corse più faticose del motorsport si appresta a vivere la seconda ed ultima prova ad ‘anello’ in calendario. Come già accaduto un quel di Wadi Ad-Dawasir, i protagonisti rimasti si preparano per un itinerario di 465 chilometri cronometrati con partenza ed arrivo dalla località di Neom.

Dopo aver vinto la prima tappa di questa imprevedibile Dakar, il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo è il nuovo leader della graduatoria overall tra le moto con 01’06’‘ di vantaggio sull’australiano Toby Price (KTM). Attenzione al britannico Sam Sunderland (KTM) e l’argentino Kevin Benanvides (Honda), pronti a rilanciarsi in classifica a quattro giornate dal termine.

Ai margini del Mar Rosso continua la lotta tra il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team) e l’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota). Il transalpino è al momento il leader della classifica generale con 04’50” di vantaggio sul rivale. Il nativo dello Stato del Qatar ha recuperato 3 minuti nella frazione di ieri al termine di una prova tiratissima. Lo spagnolo Carlos Sainz, costretto ad inseguire nella classifica assoluta, è pronto a confermarsi dopo il secondo posto di ieri con 52 secondi di ritardo dal vincitore.

Tra i quad, Manuel Andújar (7240 Team) è pronto a difendersi dagli attacchi del francese Alexandre Giroud (Giroud Racing) e del cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing). L’argentino di casa 7240 Team mantiene la leadership dopo la prova di ieri, vinta da Alexandre Giroud in 04H 20’40” . Il transalpino, rallentato da alcuni errori nella scorsa settimana, insegue con 19’43” di ritardo il già citato Andújar , primo dopo il ritiro del connazionale Nicolás Cavigliasso (Drag’On Rally Team).

I russi di KAZAN-MASTER cercano di proseguire il dominio tra i camion. Dmitry Sotnikov/Ruslan Akhmadeev/Ilgiz Akhmetzianov sono i padroni indiscussi della categoria e si apprestano a disputare la nona frazione con 43’28” di vantaggio sul teammate Anton Shibalov #501.

Foto: LPS/DPPI/Julien Delfosse