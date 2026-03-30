Carlos Sainz polemico: “L’incidente di Bearman? Era solo questione di tempo… non ci hanno ascoltato”

Il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, ha messo in mostra un Andrea Kimi Antonelli nuovamente stellare, un Charles Leclerc tostissimo nel duello diretto con George Russell ma, anche, un terribile incidente che ha coinvolto Oliver Bearman e Franco Colapinto. L’argentino, prima dell’approccio alla Spoon Curve, ha rallentato nettamente per colpa della ricarica della Power Unit, l’inglese lo ha evitato ma è finito sull’erba, andando poi a schiantarsi con una decelerazione da ben 50G.

Chi ha usato parole dure su quanto accaduto è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo, da sempre molto attento alle questioni legate alla sicurezza, ha voluto dire la sua sull’incidente di Suzuka: “Non l’ho visto, ma posso solo immaginare cosa sia successo. Ci sono stati molti momenti importanti nei primi tre giri, mentre stavamo tutti cercando di gestire le nostre energie finché i nostri sistemi non si adattavano alle velocità che abbiamo con il pulsante boost, o anche senza usarlo: a volte il motore ti dà molta più velocità rispetto a chi ti precede, a seconda di quanta energia abbia l’altro”.

L’ex ferrarista, ora in Williams, rincara la dose: “Era solo questione di tempo prima che si verificasse il primo grande incidente. Non so se Franco abbia fatto qualcosa di stupido o meno, non posso giudicare, ma indipendentemente da questo, questo tipo di incidenti succederà spesso con questo insieme di regolamenti. Questo è il problema quando si ascoltano solo i team: penseranno che le gare vadano bene perché magari si divertono a guardarle in TV, ma dal punto di vista di un pilota, quando stai correndo e ti rendi conto che possono esserci 50 km/h di differenza di velocità, quello in realtà non è correre. Non credo esista una categoria al mondo con queste velocità che abbiamo mentre lottiamo l’uno con l’altro, ed è proprio lì che possono succedere grossi incidenti, perché ti colgono di sorpresa: difendi tardi, vieni raggiunto dall’auto che ti è dietro”.