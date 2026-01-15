Dakar 2026, Ekstrom vince la terzultima tappa tra le auto. Al-Attiyah resta leader, problemi per Lategan

Si è conclusa con il successo di Mattias Ekstrom tra le auto l’undicesima e terzultima tappa della Dakar 2026, che proponeva una prova speciale di 346 km tra Bisha e Al Henakiyah oltre ad un lunghissimo tratto di trasferimento da 536 km. Terza affermazione parziale in questa edizione del rally saudita per lo svedese della Ford, che raggiunge così quota 8 vittorie totali in carriera nella “Maratona nel Deserto”.

Ekstrom ha completato il percorso competitivo odierno (su un fondo duro, quindi molto veloce dopo le tante dune di ieri) in 2h47:22, sfruttando una posizione di partenza ottimale e precedendo sul podio di giornata altre due Ford. Seconda piazza a 1’22” dalla vetta per il francese Romain Dumas (alla prima top3 della carriera nella classe regina della Dakar), mentre lo spagnolo Carlos Sainz si è inserito al terzo posto con un gap di 2’26”.

Bilancio positivo per Nasser Al-Attiyah, che si avvicina al trionfo finale gestendo sapientemente la speciale di oggi con l’obiettivo di non perdere troppo garantendosi nel frattempo una buona posizione al via della prossima tappa. Il qatariota della Dacia, oggi fuori dalla top15 a 12’47” dal miglior tempo, resta dunque leader della generale conservando 8’40” di vantaggio sulla Ford del catalano Nani Roma (che ha guadagnato circa 4 minuti in questa speciale).

Esce di scena dalla lotta per il successo conclusivo Henk Lategan, infatti il sudafricano ha dovuto fare i conti con dei problemi meccanici sulla sua Toyota fermandosi a lungo e dicendo addio alle residue speranze di centrare il bersaglio grosso. La battuta d’arresto di Lategan, secondo in classifica, proietta sul terzo gradino del podio overall il francese Sebastien Loeb con la Dacia a 18’37” da Al-Attiyah, ma alle sue spalle restano in agguato Ekstrom (a 21’32” dalla testa) e Sainz (a 28’48”).