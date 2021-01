Classifica Dakar 2021 moto, nona tappa: Kevin Benavides insegue Cornejo Florimo

Emozioni a non finire nella nona tappa della Dakar 2021. Al termine dei 465 chilometri cronometrati con partenza ed arrivo dalla località di Neom, l’argentino Kevin Benavides (Honda) ha siglato il miglior crono in 04H 49’15”. Il sudamericano continua la rimonta al cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), leader della classifica con 11’24’‘ di vantaggio dopo il secondo posto di oggi.

Lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) insegue al terzo posto con 29 minuti di ritardo in una graduatoria che non vede più la presenza dell’australiano Toby Price (KTM). Quest’ultimo, assoluto protagonista fino ad ora, è caduto durante la prova ed è stato costretto al ritiro in seguito ad un infortunio alla spalla ed al braccio sinistro

Ritiro anche per l’argentino Luciano Benavides (Husqvarna), caduto lungo le insidiose aree sabbiose del deserto dell’Arabia Saudita. Difficoltà infine per Ross Branch (Honda). Il nativo dello Stato del Botswana perde minuti preziosi in seguito ad un problema al motore.

CLASSIFICA NONA TAPPA DAKAR 2021 MOTO

CLASSIFICA DAKAR 2021 MOTO

Foto: LM-LPS/DPPI/Julien Delfosse