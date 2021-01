Tappa n.8 che va in archivio per le moto nella Dakar 2021. Nella stage che portava la carovana da Sakaka a Neom di 375 km di prova speciale (più 334 di trasferimento), la sfida tra i centauri è stata decisamente accattivante.

In un contesto irto di difficoltà, in cui velocità e capacità di navigazione sono due requisiti importanti, il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) si è imposto per la prima volta in una stage di questa Maratona nel deserto. In una tappa così complicata il sudamericano ha saputo tenere botta all’incidere dell’australiano della KTM Toby Price, giunto secondo a 1’05”, facendo la differenza nell’ultima parte del percorso. In terza posizione si è classificato l’altro alfiere del Monster Energy Honda Ricky Brabec, giunto al traguardo con 2’50” di ritardo.

A completare il quadro della top-10 troviamo il britannico Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory) a 3’46”, l’argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda Team) a 5’49”, lo spagnolo Joan Barreda (Monster Energy Honda) a 5’47”, in evidenza nella prima parte della speciale e in difficoltà nella seconda, l’australiano Daniel Evans (KTM Factory Team) a 6’29”, l’austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM Racing Team) a 6’32”, l’americano Skyler Howes (KTM Racing Team) a 6’33” e il tedesco Sebastian Buehler (Hero Motorsports Team Rally) a 7’58”.

Da sottolineare il 31° posto di Maurizio Gerini (Solarys Racing) a 37’59”. Altra notizia, poi, poco gradita è quella dell’incidente del francese della Husqvarna Xavier de Soultrait, protagonista di una brutta caduta dopo 267 km della stage. Il centauro è stato portato all’ospedale di Tabuk per accertamenti. Con questi risultati Cornejo Florimo rafforza la propria leadership nella classifica generale con 1’06” di vantaggio su Price e 5’57” su Sunderland.

Foto: Frederic Le Floch / LPS