Dakar 2021, nei quad la nona tappa va a Giovanni Enrico, nei camion successo per Martin Macik

Giornata intensa alla Dakar 2021, con la nona tappa che ha segnato una pagina importante per tutte le categorie. La Neom-Neom ha visto un percorso ad “anello” tra sabbia e fondo terroso che ha messo alla prova, ancora una volta, i protagonisti. Nei quad il cileno Giovanni Enrico (Enrico Racing Team) ha vinto lo stage con il tempo di 6 ore, 24 minuti e 41 secondi. Al secondo posto il francese Alexandre Giroud (Team Giroud) a 1:30, terzo l’argentino Manuel Andujar (7240 Team) a 1:45, quarto il cileno Italo Pedimonte (Enrico Racing Team) a 16:00. Quinto lo statunitense Pablo Copetti (MX Devesa By Berta) a 17:31. In classifica generale Andujar comanda con 19:28 su Giroud e 24:15 su Enrico.

Passando ai camion, il team #500 capitanato dal ceco Martin Macik (Big Shock Racing) si è aggiudicato la frazione con il tempo complessivo di 5 ore, 5 minuti e 54 secondi, con 2:27 sul team russo #509 di Airat Mardeev (Kamaz Master) quindi terza posizione per il team russo #507 di Dmitry Sotnikov (Kamaz Master) a 2:37. Quarta posizione per i cechi del team #504 di Alex Loprais (Instaforex Loprais Praga) a 3:41, quinta posizione per i russi #501 di Anton Shibalov (Kamaz Master) a 4:12, quindi sesta per i russi #500 di Andrey Karginvo (Kamaz Master) a 4:53. In classifica generale comanda il team di Dmitry Sotnikov con 45:03 su Anton Shibalov e 1 ora e 13 minuti su Airat Mardeev.

Foto: LPS Photo Antonin Vincent / DPPI