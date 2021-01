Dakar 2021, Kevin Benavides vince e si avvicina a Nacho Cornejo, ritiro per Toby Price

A Neom si chiude la nona tappa della Dakar 2021, tappa che potrebbe essere decisiva in ottica finale. La seconda prova ad ‘anello’ della 43^ edizione di una delle competizioni più faticose al mondo, non ha mancato di regalarci emozioni dal primo all’ultimo dei 465 chilometri cronometrati.

Le vaste aree sabbiose del deserto dell’Arabia Saudita hanno rivoluzionato la graduatoria e costretto al ritiro uno degli assoluti protagonisti di questa corsa: l’australiano Toby Price. Il portacolori di casa KTM, secondo in classifica alla vigilia della frazione odierna, lascia prematuramente la Dakar 2021 in seguito ad una caduta. Dopo aver iniziato la prova con alcuni errori di navigazione, l’australiano è caduto al 155° chilometro infortunandosi alla spalla ed al braccio sinistro. Price è stato portato al vicino ospedale di Tabuk per accertamenti.

L’alfiere della KTM stava cercando in tutti i modi di recuperare terreno sul cileno Nacho Cornejo, diretto rivale in classifica. Il centauro di casa Honda ha gestito la situazione nella prova odierna combattendo fino alla fine per il successo finale contro l’argentino Kevin Benavides. Quest’ultimo, infortunato al naso settimana scorsa e costretto ad inseguire dopo alcuni errori nelle scorse giornate, ha concluso la prova in 04H 49′ 15” con 01′ 34” di vantaggio sul già citato Cornejo.

Terzo posto oggi per lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) davanti all’americano Ricky Brabec (KTM), rispettivamente attardati di 14’29” e 23’18”. Si conclude la Dakar di Luciano Benavides (Husqvarna). L’argentino, fratello di Kevin, si è reso protagonista di una prova perfetta fino ad una caduta dopo 240 chilometri. Il sudamericano, infortunato ad una spalla, è stato portato all’ospedale di Tabuk per accertamenti. Il motore tradisce invece Ross Branch (Honda). Il nativo dello Stato del Botswana si trovava al terzo posto della classifica overall al termine della competizione di ieri.

Per quanto riguarda la graduatoria assoluta dopo nove tappe, il cileno Jose Ignacio Cornejo Florimo ha al momento 11’24’‘ di margine su Kevin Benavides e 29’00” su Joan Barreda Bort.

Foto: LPS/DPPI/Julien Delfosse