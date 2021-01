Dakar 2021, Alexandre Giroud si impone tra i quad, KAZAN-MASTER monopolizza il podio dei camion

Si chiude a Neom l’ottava tappa della Dakar 2021. Dopo 375 chilometri cronometrati, il francese Alexandre Giroud sigla una nuova affermazione tra i quad, mentre il russo Anton Shibalov svetta tra i camion.

Dopo il ritiro dell’argentino Nicolás Cavigliasso (Drag’On Rally Team), sono 13 i quad che hanno preso il via nella seconda parte della ‘Marathon’, frazione in cui solo i piloti possono intervenire sui veicoli in caso di problemi.

La Francia ha dominato la giornata odierna con Romain Dutu (Yamaha) e Alexandre Giroud (Giroud Racing). Quest’ultimo ha recuperato terreno sul connazionale ed ha preso il comando da metà prova in poi prima di accusare un ritardo di 25’05” nelle ultime battute.

Giroud ha completato l’itinerario previsto in 04H 20′ 40” con 01’12” di vantaggio sulla seconda pizza sull’argentino Manuel Andújar (7240 Team). Quest’ultimo si conferma al comando della graduatoria overall con un considerevole gap su Giroud ed Enrico, rispettivamente secondo e terzo con 19′ 43” e 26′ 00” di ritardo.

Si prospetta una lotta a due per le quattro prove restanti. Il cileno Giovanni Enrico (Enrico Raacing), terzo oggi con 5 secondi di ritardo dal 2° posto, non sembra essere in grado di insidiare i rivali che fino ad ora sono stati quasi sempre perfetti.

Gara combattuta tra i camion. Il russo Anton Shibalov #501 ha vinto la prova odierna in 03H 19′ 40” precedendo di 02′ 19” il teammate

Andrey Karginov #500. Terzo posto per Dmitry Sotnikov #507, sempre più leader della classifica assoluta. Il russo, anch’esso alfiere di KAZAN-MASTER, ha al momento 43′ 28” il margine sul già citato Shibalov, un considerevole gap a quattro prove dal termine della corsa.

Ottimo quarto posto oggi per il bielorusso Aliaksei Vishneuski (#505 MAZ-SPORTAUTO), unico in grado di fronteggiare la formazione che sta dominando la manifestazione dal primo giorno.

Foto: Foto LM-LPS/DPPI/Frederic Le Floc H