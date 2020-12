CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Dopo le due discese disputate nei giorni scorsi, sulla Oreiller-Killy tocca al superG e alla nuova sfida tra la nostra Sofia Goggia e la svizzera Corinne Suter che si sono scambiate le prime due posizioni nei giorni scorsi. Si inizierà a fare sul serio dalle ore 11.00 per un nuovo capitolo dedicato alla velocità.

Oltre a Goggia contro Suter vedremo come risponderanno Federica Brignone e Marta Bassino. Le due nostre portacolori sono sempre in agguato. Vedremo se la valdostana avrà recuperato dagli acciacchi dopo la caduta di venerdì mentre la nativa di Borgo San Dalmazzo ha fatto vedere che anche in velocità non teme il confronto. Sarà importante anche capire come risponderà Petra Vlhova. La leader della classifica generale è reduce da due discese davvero sotto tono e proverà a tornare ai suoi livelli per mettere in cascina punti importanti vista l’assenza di Mikaela Shiffrin. Fari puntati anche sull’americana Breezy Johnson, sul podio ieri, ma anche sulla slovena Ilka Stuhec, sulla svizzera Lara Gut-Behrami o l’austriaca Nina Ortlieb.

Il supergigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco

