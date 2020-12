Federica Brignone è tornata sul podio nel superG di Val d’Isere. L’atleta del carabinieri ha chiuso al terzo posto la sua prova alle spalle di una super Ester Ledecka e dell’elvetica Corinne Suter. La trionfatrice della Coppa del Mondo dello scorso anno ha saltato la gara di ieri a causa di una brutta caduta in discesa venerdì ma, nonostante qualche dolorino, è riuscita ad esprimersi al meglio.

Brignone ha analizzato così la sua gara ai microfoni di Raisport: “Devo ringraziare tutto lo staff che mi ha aiutato e mi ha rimesso in pista. La gara è un minuto e mezzo di adrenalina si può tenere duro. Sono contenta di non aver fatto la gara ieri. Sono soddisfatta, ho avuto un po’ troppo rispetto nell’ultima lunga, c’è chi non l’ha fatto ed è davanti. In questo sport è normale cadere e accetti che possa accadere ma è una cosa che ti rimane dentro e io ho avvertito il contraccolpo psicologico. Ieri ho preferito non fare la gara perchè volevo esserci assolutamente oggi: sono contentissima“.

Il programma per le prossime settimane di Brignone è molto chiaro, prima di tutto recuperare da qualche problemino fisico e poi tanto allenamento in vista della seconda intensissima parte di stagione: “Sono contenta, mi spiace davvero sbagliato in fondo perchè secondo me potevo rosicchiare qualcosa. Posso solo cercare di migliorare nelle prossima gare. Il superG è una discipline dove scio meglio mi manca solo un po’ di allenamento. Ora devo pensare a curarmi per cercare di non aver male alla gamba e devo concentrarmi su Semmering dove farò gigante e slalom“.

Foto: Lapresse