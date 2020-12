Riccardo Tonetti è stato l’unico italiano a qualificarsi alla seconda manche del gigante dell’Alta Badia. L’azzurro, dopo il 23° posto della prima manche, è riuscito a risalire fino all’11ma piazza ad un passo dalla top-10. Un risultato importante per il 31enne nativo di Bolzano alla ricerca delle giuste sensazioni dopo un inizio di stagione non proprio esaltante.

“Buona la prima manche dove ho sentito le sensazioni giuste e gli appoggi giusti. Ho cercato di spingere forte nella seconda e ho fatto tante curve buone. Ho fatto fatica all’inizio. Forse con un po’ di impazienza volevo partire subito bene ma le cose non venivano come volevo, ho dovuto pazientare un po’ più del previsto. Anche in velocità speravo un po’ meglio nel superG. Prima di oggi non avevo tante sicurezze che mi ha dato la prima manche di oggi non tanto per il risultato quanto per le sensazioni“.

Tonetti ha anche annunciato che domani non sarà al cancelletto di partenza per lo slalom: “Purtroppo sono stato fermo due mesi e quando sono rientrato non potevo ancora abbattere i pali. Sono poi iniziate le gare e non ho avuto il tempo di preparare lo slalom. Correranno i miei colleghi che sono in forma e stanno facendo bene. Spero tra Natale e Capodanno di poter fare un po’ di slalom per arrivare a Cortina e fare una bella combinata“.

Foto: Lapresse