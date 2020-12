Sci alpino, quando le prossime gare? Programma slalom Alta Badia e Madonna di Campiglio: orari, tv, date

Dopo la due-giorni dedicata alla velocità della Val Gardena, e il gigante di oggi in Alta Badia, non è ancora tempo di dirsi “arrivederci” in vista delle vacanze natalizie. Domani e martedì, infatti, i protagonisti del Circo Bianco saranno di scena per due slalom che regaleranno il consueto spettacolo sulle nevi italiane.

Il primo si disputerà ancora una volta sulla Gran Risa, mentre nella serata di martedì toccherà a Madonna di Campiglio con il suo celebre e imperdibile slalom in notturna. Sarà un avvicinamento al Natale tutto tra i pali stretti quello che vivremo nelle prossime ore, prima della sosta che precederà, come sempre, il fine settimana di Bormio.

IN TV – Gli slalom di Alta Badia e Madonna di Campiglio saranno trasmessi in diretta da Raisport (canale 227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport (il canale sarà deciso in base alla programmazione). In diretta streaming si potrà seguire su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà ovviamente la consueta DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

PROGRAMMA CDM ALTA BADIA 2020-2021

Lunedì 21 dicembre

Ore 10.00 prima manche slalom Alta Badia

Ore 13.00 seconda manche slalom Alta Badia

Martedì 22 dicembre

Ore 17.45 prima manche slalom Madonna di Campiglio

Ore 20.45 seconda manche slalom Madonna di Campiglio

Foto: Origo Valerio