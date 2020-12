LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: comanda Alex Vinatzer! Seconda manche alle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.19 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.00 per la seconda manche!

11.18 La prima manche si chiude dunque con Alex Vinatzer davanti a tutti. Seguono Yule a 0.27, Matt a 0.36, Foss-Solevaag a 0.37, Kristoffersen a 0.40, Pinturault a 0.42, Muffat-Jeandet a 0.49, Zenhaeusern a 0.52, Ryding a 0.77, Schwarz a 0.81. Ottimo 11° Manfred Moelgg a 0.91. Qualificati anche Maurberger (18° a 1″44) e Gross (21° a 1″52).

11.16 Niente da fare per Kastlunger, 47° a 3″26.

11.13 Tra poco toccherà a Tobias Kastlunger con il n.65. E’ al debutto in Coppa del Mondo.

10.57 Federico Liberatore è già fuori: 31° a 2″62.

10.55 Il francese Julien Lizeroux, 41 anni, è 30° a 2″82. Non si qualificherà. A questo punto è sicuro il pass anche per Gross e Maurberger.

10.52 Il canadese Read si inserisce in 19ma posizione a 1″46, dunque davanti a Gross, scivolato in 21ma piazza.

10.50 Tobias Kastlunger, 21 anni, è al debutto in Coppa del Mondo. Aria nuova per l’Italia…

10.49 Mancano ancora due azzurri: Liberatore con il 39 e Kastlunger con il 65.

10.48 Al momento sono tutti qualificati gli italiani: 11° Moelgg a 0.91, 18° Maurberger a 1″44, 20° Gross a 1″52.

10.47 Dopo i primi 30, Alex Vinatzer è in testa con 0.27 sullo svizzero Yule, 0.36 sull’austriaco Matt, 0.37 sul norvegese Foss-Solevaag, 0.40 sul norvegese Kristoffersen, 0.42 sul francese Pinturault.

10.46 La pista inizia a spaccarsi, i tempi si alzano. Il bulgaro Popov è 26° a 2″53.

10.44 Tanti errori per il belga Marchant, 26° a 2″56.

10.43 Il norvegese Nordbotten è 24° a 2″06.

10.42 Troppo guardingo l’approccio di Gross, non ha attaccato al 100%. E’ 20° a 1″52, è dura per la qualificazione alla seconda manche.

10.40 L’austriaco Feller è 13° a 1″01. Maurberger scivola in 18ma piazza. Tocca a Stefano Gross!

10.39 Nef 12° a 0.96, ottima prestazione, subito alle spalle di Moelgg.

10.37 Braathen ha inforcato. E’ il turno dello svizzero Nef.

10.37 L’austriaco Pertl è 17° a 1″49, dunque alle spalle di Maurberger. Ora il norvegese Braathen con il n.24. Stefano Gross avrà il pettorale n.27.

10.34 Dopo i primi 22, Alex Vinatzer guida con 0.27 su Yule, 0.36 su Matt, 0.37 su Foss-Solevaag, 0.40 su Kristoffersen e 0.42 su Pinturault. 11° Moelgg a 0.91, 16° Maurberger a 1″44.

10.33 L’austriaco Gstrein è 12° a 1″05. Se la qualificazione di Moelgg è scontata, Maurberger invece dovrà incrociare le dita.

10.32 Lo sloveno Hadalin è 14° a 1″40, appena davanti a Maurberger. Attendiamo Gross con il 27, in Coppa Europa ha dimostrato di essere in forma.

10.30 L’austriaco Hirschbuehl è 17° a 2″01.

10.29 Anche Simon Maurberger era al rientra da un infortunio. E’ 14° a 1″44: non è sicuro al 100% di qualificarsi.

10.28 Non male Moelgg. 11° a 0.91, tecnicamente non si discute. Chiaramente è un po’ arrugginito dopo il lungo stop.

10.26 Non brilla Jakobsen, 15° a 2″17. Ora bentornato a Manfred Moelgg, che ci riprova a 38 anni dopo l’ennesimo infortunio.

10.25 1″58 di ritardo e 13ma piazza per il veterano francese Grange. Ora il giovane svedese Jakobsen, poi Moelgg e Maurberger.

10.23 I prossimi italiani: 18 Moelgg, 19 Maurberger, 27 Gross, 39 Liberatore, 65 Kastlunger.

10.22 Dopo i primi 15 è al comando Alex Vinatzer con 0.27 sullo svizzero Yule e 0.36 sull’austriaco Matt.

10.22 Il britannico Ryding è nono a 0.77.

10.19 Grandissima prestazione dell’austriaco Matt, che nel finale ha recuperato addirittura 2 decimi a Vinatzer. E’ terzo a 0.36. La classifica è molto corta, l’azzurro non potrà permettersi di fare calcoli.

10.18 Il tedesco Strasser è nono a 1″11. I distacchi iniziano a lievitare. Al comando c’è l’ITALIA nello slalom della Gran Risa. Alex Vinatzer guida con 0.27 su Yule e 0.37 su Foss-Solevaag, quarto Kristoffersen a 0.40, quinto Pinturault a 0.42.

10.16 Fuori il russo Khoroshilov. Abbiamo ancora negli occhi la manche di Vinatzer: è stato davanti a Yule in tutti gli intermedi, solo al secondo ha fatto registrare lo stesso tempo dello svizzero. Sul muro ha attaccato senza paura, poi sul piano finale ha fatto la differenza con la potenza muscolare esplosiva di cui dispone!

10.15 Lo svizzero Loic Meillard è decimo a 1″77.

10.15 E dire che Vinatzer un mese fa è stato operato di appendicite…

10.15 Vinatzer è un grandissimo talento di 21 anni. Oggi finalmente lo ha dimostrato. Eccezionale, che classe, che potenza!

ALEX VINATZER HA IMPRESSIONATO! Vola al comando con 27 centesimi di vantaggio su Yule, stratosferico! Ha sciato in maniera divina!

PRIMO!!! ECCEZIONALE!!! IMMENSO!!!

10.12 Tralasciando Noel, che è proprio scivolato, sin qui Haugan è il peggiore: ottavo a 0.85. In pista l’azzurro Alex Vinatzer.

10.11 Buona gara per Muffat-Jeandet. Il francese è quinto a 0.22, dunque in piena corsa per la vittoria. Tocca a al norvegese Haugen, poi a seguire Alex Vinatzer.

10.09 YULE AL COMANDO! 10 centesimi di vantaggio su Foss-Solevaag. Ma è una gara stupenda, sono tutti vicinissimi. E’ il momento del francese Muffat-Jeandet.

10.09 2 decimi di vantaggio per Yule al secondo intermedio.

10.08 Zenhaeusern è quarto a 0.15, classifica assurda! Foss-Solevaag è in testa con 0.03 su Kristoffersen e 0.05 su Pinturault. Tocca allo svizzero Yule.

10.06 Recupera tantissimo Schwarz, quarto a 0.44. Dovrà mangiarsi le mani per l’errore commesso ieri. Ora il gigante svizzero Zenhaeusern.

10.06 Subito un grave errore per Schwarz, che transita a 0.74 da Foss-Solevaag al primo parziale.

10.05 Foss-Solevaag va fortissimo nel pianetto finale e si porta in testa con 0.03 su Kristoffersen! Classifica cortissima! Tocca all’austriaco Marco Schwarz.

10.05 Solo 0.10 di ritardo al secondo intermedio.

10.03 Il norvegese Kristoffersen vola in testa per soli 2 centesimi su Pinturault. Ora un altro norvegese, Foss-Solevaag.

10.03 Kristoffersen in slalom sembra più a suo agio rispetto al gigante. E’ avanti di 0.13 al secondo intermedio, 0.26 al terzo.

10.02 SCIVOLA NOEL! Subito un colpo di scena! Il francese si rialza e chiude a 5″02 da Pinturault, dunque è già praticamente fuori: non si qualificherà tra i migliori 30!

10.01 Noel sbaglia nella parte alta, ma è dietro di appena 0.13 al primo intermedio!

10.01 Impeccabile Pinturault. 55″15. Non ha sbagliato nulla: vedremo se sarà stato anche veloce. Di sicuro è stato molto preciso. Ora tocca al connazionale Noel.

10.00 E’ iniziata la gara. Sul tracciato Alexis Pinturault.

9.57 L’uomo da battere sarà il francese Clement Noel, che partirà con il n.2.

9.53 Alexis Pinturault, dopo il successo di ieri in gigante, si trova in testa alla classifica con un punto di vantaggio su Kilde. Oggi il francese può andare in fuga, approfittando tra l’altro del pettorale n.1.

9.51 Alex Vinatzer è la nostra punta di diamante, ma circa un mese fa è stato operato all’appendicite.

9.47 I pettorali di partenza degli italiani: 10 Alex Vinatzer, 18 il veterano Manfred Moelgg, 19 Simon Maurberger, 27 Stefano Gross, 39 Federico Liberatore, 65 Tobias Kastlunger. Assenti Giuliano Razzoli e Tommaso sala perché positivi al Covid.

9.42 I pettorali di partenza dello slalom di oggi sulla Gran Risa.

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

4 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

10 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

12 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

13 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

14 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

15 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

16 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

17 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

18 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

19 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

20 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

21 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

22 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

23 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

24 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

25 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

26 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

27 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

28 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

29 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

30 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

31 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

32 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

33 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

34 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

35 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

36 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

37 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

41 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

42 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

43 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

44 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

45 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

46 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

47 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

48 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

49 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

50 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

51 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

52 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

53 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

54 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic

55 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

56 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

57 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA Rossignol

58 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

59 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO

60 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

61 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

62 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

63 502319 BRAENDHOLM Jesper 1999 SWE Rossignol

64 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL

65 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Fischer

66 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Atomic

67 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

68 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

69 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom dell’Alta Badia.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sulla mitica Gran Risa, dove ieri è andato in scena uno spettacolare gigante, ci sarà spazio per la prima gara stagionale tra i pali stretti, succulento antipasto dell’imperdibile slalom in programma domani sul Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio. Si gareggia sotto la luce del sole (martedì 22 dicembre si accenderanno invece i riflettori) e si tratta di una gara cruciale nella lotta per la Sfera di Cristallo, perché si arriva a questo appuntamento con una classifica particolarmente corta.

Il francese Alexis Pinturault, vincitore della gara di ieri, è al comando della classifica generale con appena un punto di vantaggio sul norvegese Aleksander Kilde e 26 lunghezze di margine sullo svizzero Marco Odermatt. Il transalpino ha dunque tutte le carte in regola per allungare visto che gareggerà in una specialità a lui particolarmente congeniale, anche perché il detentore della Sfera di Cristallo e il tonico elvetico non saranno al via. Da tenere in seria considerazione per la vittoria saranno anche il francese Clement Noel, i norvegesi Henrik Kristoffersen e Sebastian Foss-Solevaag, l’austriaco Marco Schwarz, gli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule, il francese Victor Muffat-Jeandet.

L’Italia spera in una grande prestazione da parte di Alex Vinatzer (scenderà col pettorale numero 10), il quale è però reduce da un’appendicite e dunque potrebbe non essere ancora al top della forma: servirà una prova di carattere da parte dell’azzurro per provare a portare a casa un buon risultato. Ci proveranno anche Manfred Moelgg (18), Simon Maurberger (19) e Stefano Gross (27). Con pettorale alto spazio anche a Federico Liberatore (39) e Tobias Kastlunger (65).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda scatterà alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

