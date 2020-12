CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.45 La classifica di Coppa del Mondo:

1 VLHOVA Petra SVK 465

2 GISIN Michelle SUI 327

3 BASSINO Marta ITA 323

4 BRIGNONE Federica ITA 308

5 GOGGIA Sofia ITA 302

6 SHIFFRIN Mikaela USA 275

7 SUTER Corinne SUI 271

8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 258

9 LIENSBERGER Katharina AUT 220

10 LEDECKA Ester CZE 187

12.43 La classifica finale del superG femminile di Val d’Isere:

Ester Ledecka (CZE) Corinne Suter (SUI) + 0.03 Federica Brignone (ITA) +0.35 Marta Bassino (ITA) +0.46 Lara Gut-Behrami (SUI) +0.78 Petra Vlhova, sesta (SVK) +0.84 Sofia Goggia (ITA) +0.85 Elena Curtoni (ITA) +1″17 Michelle Gisin (SUI) +1”24 Keely Cashman (USA) +1”29

16. Francesca Marsaglia (ITA) +1”84

27. Laura Pirovano (ITA) +2”49

28. Verena Gasslitter (ITA) +2”58

41. Nadia Delago (ITA) +4”17

12.37 Nessun atleta dalle retrovie è riuscita ad inserirsi tra le prime della classifica.

12.26 Male Nadia Delago che conclude la sua prova in 40ma posizione a 4”09.

12.23 A breve sarà la volta di Nadia Delago.

12.18 Non male la neozelandese Alice Robinson 21ma a 2”13.

12.16 Gara ripresa con la discesa dell’austriaca Rosina Schneeberger che chiude 35ma a 3”50.

12.14 Gara momentaneamente interrotta a causa della caduta della tedesca Fabiana Dorigo.

12.10 Chiude in 26ma posizione Verena Gasslitter con un ritardo di 2”58 da Ledecka. Per la giovane azzurra potrebbe arrivare qualche punticino in Coppa del Mondo.

12.09 Prestazione super della statunitense Keely Cashman che con il pettorale 35 chiude al 10° posto.

12.07 Ottima prova dell’elvetica Jasmina Suter che chiude al 17° posto a 1”93.

12.01 In sofferenza dall’inizio alla fine la svizzera Jasmine Flury che chiude 24ma a 2”78.

11.59 Conclude 19ma la transalpina Tessa Worley a 2”21 da Ledecka. Buona prova in alto per la francese che ha sofferto quando le maglie si sono allargate e la pendenza è andata scemando.

11.57 Male la statunitense Breezy Johnson che paga a caro prezzo una pericolosissima spigolata a metà tracciato. La protagonista delle discese dei giorni scorsi chiude 25ma a 3”27 da Ledecka. Ora è il momento di Worley.

11.56 Lontana l’elevetica Rahel Kopp chiude la sua prova a 4”19 in 27ma posizione.

11.54 Prova non troppo convincente dell’azzurra Laura Pirovano, troppo imprecisa nella parte alta. La 23enne nativa di Trento chiude al 22° posto a 2”49 da Ledecka.

11.52 L’austriaca Ricarda Haaser 21ma a 2”43 dalla leader. Ora è il momento di Laura Pirovano.

11.50 22ma la francese Jennifer Piot a 2”81 da Ledecka.

11.48 La canadese Marie-Michelle Gagnon chiude 17ma a 1”97 dalla leader.

11.45 La tedesca Weidle è 18ma a 2″28.

11.44 Al momento Vlhova comanda la classifica generale con 465 punti, seguita da Gisin a 327, Bassino a 323, Brignone a 308 e Goggia a 302.

11.42 Dopo le prime 20, salvo sorprese che in superG sono molto più improbabili rispetto alla discesa, la classifica appare ormai consolidata. La ceca Ester Ledecka a vincere il suo primo superG in Coppa del Mondo, seconda è la svizzera Corinne Suter a 0.03. Ottimo terzo posto per Federica Brignone a 0.35, quarta Marta Bassino a 0.46, quinta Lara Gut-Behrami a 0.78. Si è difesa egregiamente Petra Vlhova, sesta a 0.84: la slovacca ha perso pochi punti dalle azzurre in classifica generale. Settima Sofia Goggia a 0.85, oggi troppo pasticciona, ottava Elena Curtoni a 1″17, nona Michelle Gisin, 15ma Francesca Marsaglia.

11.41 Nulla da fare per la slovena Stuhec, 14ma a 1″71!

11.39 La svizzera Haehlen è 18ma a 2″78.

11.37 La giovane Lie non sfigura neanche oggi ed è decima a 1″29. Al momento abbiamo quattro azzurre nelle prime otto: terza Brignone, quarta Bassino, settima Goggia, ottava Curtoni.

11.37 0.53 di ritardo per la norvegese Lie al secondo intermedio.

11.35 QUARTA! Grandissima gara di Marta Bassino, che chiude a 0.46. Al secondo intermedio aveva lo stesso tempo di Ledecka, ha perso tutto nella parte finale, quella dove, neanche a dirlo, conta la scorrevolezza. Ma nel tratto tecnico è stata la migliore oggi.

11.33 L’austriaca Tippler è 11ma a 1″36. Tocca a Marta Bassino!

11.31 Troppo pasticciona oggi Sofia Goggia. Chiude sesta a 0.85. Ricordiamo che abbiamo Federica Brignone in terza piazza.

11.30 Subito due errori per Goggia nella parte alta, è dietro di 0.73. Gara compromessa.

11.29 Buona prestazione per la francese Gauthier, ottava a 1″31. E adesso allacciate le cinture…

11.27 L’austriaca Ortlieb è 11ma a 2″07. Ora la francese Gauthier, poi Sofia Goggia.

11.27 Al momento Federica Brignone è terza, Vlhova quinta, Elena Curtoni sesta, Francesca Marsaglia nona.

11.25 Male anche l’austriaca Puchner, ultima a 3″38. Ora un’altra austriaca con il n.13: Nina Ortlieb.

11.23 L’austriaca Venier è 11ma a 2″33. Ricordiamo che Sofia Goggia ha il pettorale n.15. Di sicuro bisognerà trattenere il fiato…

11.20 Dopo le prime 10 è al comando la ceca Ester Ledecka con 0.03 su Corinne Suter e 0.35 su Federica Brignone.

11.19 Petra Vlhova è quinta a 0.84. Porterà a casa punti importanti oggi. Non è ancora vincente in superG, ma di sicuro può puntare a piazzamenti di spessore.

11.18 Ottimo primo intermedio per Vlhova, dietro di appena 0.14 da Ledecka. La slovacca paga 0.18 al secondo. In superG è un’altra cosa rispetto alla discesa…

11.17 BRAVISSIMA! Federica Brignone è terza a 0.35 da Ester Ledecka. Un risultato di spessore. Ha pennellato come di consueto i curvoni della pista francese. Basterà per il podio? Difficile. Tocca a Petra Vlhova!

11.16 0.26 di ritardo per Federica Brignone al primo intermedio, è avanti di 0.03 al secondo.

11.15 SuperG poco convincente per Michelle Gisin, quinta a 1″24. Ora vediamo Federica Brignone, che ieri non ha preso parte alla discesa dopo la brutta caduta di venerdì. Non riusciva nemmeno ad infilare il piede nello scarpone.

11.13 SUTER SECONDA A SOLI 3 CENTESIMI DA ESTER LEDECKA! Ora l’elvetica Michelle Gisin, una delle candidate alla Coppa del Mondo generale.

11.13 0.08 di vantaggio per Corinne Suter all’ultimo intermedio…

11.12 0.18 di ritardo per Corinne Suter al secondo intermedio. Oggi non sarà facile battere Ester Ledecka. La ceca ha impressionato.

11.11 TEMPONE PER ESTER LEDECKA! Rifila 0.78 a Lara Gut-Behrami e si candida almeno per il podio! Ora la svizzera Corinne Suter, fenomeno della discesa.

11.10 La ceca Ledecka ha un vantaggio di 0.33 al primo intermedio, 0.43 al secondo! Quanto è migliorata nell’eseguire le curve…

11.09 Nel finale guadagna tanto Lara Gut-Behrami e si porta al comando con 0.39 su Elena Curtoni. Comunque brava la valtellinese.

11.09 0.05 di vantaggio per Gut al terzo rilevamento.

11.08 0.03 di ritardo per Gut-Behrami al primo parziale, ma è davanti di 0.18 al secondo.

11.07 Marsaglia perde tanto nel finale ed è terza a 0.67. Ora capiremo davvero quanto vale la prestazione di Elena Curtoni: c’è la svizzera Lara Gut-Behrami, una delle grandi favorite di oggi.

11.07 Francesca Marsaglia è avanti di 0.14 al secondo intermedio!

11.05 La norvegese Mowinckel recupera nel finale ed è seconda a 0.16 da Elena Curtoni. Tocca a Francesca Marsaglia, che non ha brillato sinora su questa pista.

11.05 Mowinckel accusa 0.24 al secondo intermedio e 0.30 al terzo.

11.03 La svizzera Nufer è seconda a 0.67. Ora tocca alla norvegese Mowinckel.

11.01 Elena Curtoni non è dispiaciuta, di sicuro il pettorale n.1 non l’ha aiutata. E’ un superG molto lungo, l’azzurra chiude in 1’25″81.

11.00 Iniziato il superG, in pista Elena Curtoni.

10.56 Per Elena Curtoni il n.1 non è un buon pettorale. In superG è importante guardare le linee delle avversarie, a differenza della discesa il tracciato non viene provato.

10.54 Curiosità per Petra Vlhova che scenderà con il pettorale n.10. Vedremo se la slovacca sarà più competitiva in superG rispetto alla discesa. E’ molto probabile che sia così.

10.52 I pettorali delle italiane: 1 Elena Curtoni, 4 Marsaglia, 9 Brignone, 15 Goggia, 17 Bassino, 26 Pirovano, 34 Gasslitter, 47 Nadia Delago.

10.51 Si tratta del primo superG della stagione.

10.48 Il superG è stato tracciato da Andrea Furbeck, allenatore della Germania. Sofia Goggia lo ha commentato così: “E’ un bel gigantone”.

10.44 Torna in azione Federica Brignone. La valdostana, dopo la caduta di venerdì, si è presa un turno di riposo nella discesa di ieri, e oggi torna all’assalto del podio, in una disciplina ormai “sua”

10.41 Iniziamo l’avvicinamento alla gara con Petra Vlhova. La leader della classifica generale ha chiuso con appena 5 punti le due discese della Val d’Isere. Un altro passo falso oggi potrebbe davvero rimettere ogni discorso legato al titolo in bilico. Contando che Mikaela Shiffrin non c’è…

10.38 LA START-LIST DELLA GARA ODIERNA

1 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

3 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

4 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

6 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

13 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

14 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

17 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

18 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

19 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

21 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

22 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

23 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

24 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

25 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

26 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

27 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

28 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

29 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

30 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

34 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head

35 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

36 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

37 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

38 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

39 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

40 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

41 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

42 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI Stoeckli

43 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

44 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

45 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

46 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

47 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

48 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

49 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

50 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA

51 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

52 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

53 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

54 206838 KAPFER Nadine 2000 GER

55 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

10.35 LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO

1 Petra Vlhová Slovacchia 425

2 Michelle Gisin Svizzera 298

3 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 275

4 Marta Bassino Italia 273

5 Sofia Goggia Italia 266

6 Federica Brignone Italia 248

7 Katharina Liensberger Austria 220

8 Lara Gut Svizzera 213

9 Corinne Suter Svizzera 191

10 Sara Hector Svezia 174

10.32 Siamo di fronte al primo superG della stagione, dato che quello che era in programma a Sankt Moritz è stato rinviato (e si recupererà nel weekend di Crans Montana)

10.29 Sofia Goggia, si mangia le mani per l’errore commesso venerdì. Senza quella sbavatura sarebbe arrivata una splendida doppietta per la bergamasca che, quindi, oggi vuole chiudere in bellezza anche in superG

10.26 Le due rivali, infatti, si sono spartite le prime due gare sulla Oreiller-Killy. Suter ha fatto sua la prima discesa, Goggia la seconda

10.23 C’è grande attesa per questa prova, la terza del trittico, che ci permetterà di capire diverse, innanzitutto se la velocità sarà davvero un duello Goggia-Suter o ci saranno anche altri inserimenti

10.20 Buongiorno e benvenuti in Val d’Isere, tra 40 minuti prenderà il via il superG che chiuderà il programma del fine settimana

09.41 Federica Brignone sarà regolarmente al via della gara odierna.

09.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Dopo le due discese disputate nei giorni scorsi, sulla Oreiller-Killy tocca al superG e alla nuova sfida tra la nostra Sofia Goggia e la svizzera Corinne Suter che si sono scambiate le prime due posizioni nei giorni scorsi. Si inizierà a fare sul serio dalle ore 11.00 per un nuovo capitolo dedicato alla velocità.

Foto: Lapresse