LIVE Sci alpino, Gigante Semmering in DIRETTA: gara cancellata per il vento. Bassino era seconda. Domani lo slalom

14.15 IL GIGANTE DI SEMMERING È STATO DEFINITIVAMENTE CANCELLATO. Confermato lo slalom di domani come da programma originario. Si deciderà poi dove e quando recuperare il gigante di Semmering, sarà in un’altra località.

13.58 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA Sport.

13.57 Congelata, ovviamente, anche la classifica generale:

1 VLHOVA Petra SVK 465

2 GISIN Michelle SUI 327

3 BASSINO Marta ITA 323

4 BRIGNONE Federica ITA 308

5 GOGGIA Sofia ITA 302

6 SHIFFRIN Mikaela USA 275

7 SUTER Corinne SUI 271

8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 258

9 LIENSBERGER Katharina AUT 220

10 LEDECKA Ester CZE 187

13.45 ATTENZIONE! La giuria ha comunicato che entro le 17 deciderà se finire la seconda manche domattina. Confermato invece lo slalom del pomeriggio agli orari originari.

13.38 Ovviamente resta invariata la classifica di specialità:

1 BRIGNONE Federica ITA 205

2 BASSINO Marta ITA 200

3 SHIFFRIN Mikaela USA 150

4 GISIN Michelle SUI 132

5 HECTOR Sara SWE 124

6 VLHOVA Petra SVK 120

7 WORLEY Tessa FRA 111

8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 97

9 BRUNNER Stephanie AUT 90

10 LIENSBERGER Katharina AUT 85

11 GOGGIA Sofia ITA 82

13.35 Oggi pomeriggio si decide su un eventuale nuovo programma, quindi non è detto che domani sia confermato lo slalom, ma potrebbe esserci il recupero del gigante con slittamento dello speciale al 30, oppure domani potrebbe disputarsi regolarmente lo slalom ed il gigante venire recuperato mercoledì.

13.30 Ovviamente non vale la classifica della prima manche, è quindi cancellata tutta la gara!

13.27 CANCELLATA LA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING!

13.25 Si va verso un nuovo rinvio della partenza. Una decisione verrà presa alle 13.30.

13.20 Un altro video della potenza del vento.

Det blåser rejält i Semmering nu. Starten nerflyttad för andra åket som ska starta 13.00. #alpint ⁦@SVTSport⁩ ⁦@AlpineTeamSwe⁩ pic.twitter.com/luZqr12B5t — Björn Fagerlind (@bjornfagerlind) December 28, 2020

13.15 Le immagini delle raffiche di vento.

Le vent fait des siennes à #Semmering. Départ abaissé et repoussé à 13:15 pour la deuxième manche du géant avec @GuillaumClaret et @AdelineBaud ! @Eurosport_FR #ChaletClub pic.twitter.com/slVZHS9ZRU — Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2020) December 28, 2020

13.14 Niente da fare, ovviamente non è possibile partire alle 13.15. Partenza di nuovo rimandata. D’altronde non è una sorpresa: in Austria oggi c’era l’allerta arancione per il vento.

13.10 Al momento non si può gareggiare. Le folate abbattono sia le porte sia le reti di protezione.

13.08 E’ un vento che va a folate. Sembra placarsi, poi subito dopo ecco una raffica di intensità tremenda. Si riuscirà a gareggiare?

12.58 Per il momento la partenza è stata spostata alle 13.15.

12.57 PARTENZA RIMANDATA! Raffiche di vento fortissime, anche a Semmering si rischia di non gareggiare.

12.56 L’abbassamento della partenza potrebbe rivelarsi un vantaggio per Marta Bassino. Viene dunque a mancare un tratto iniziale completamente piatto, favorevole a Vlhova.

12.54 La seconda manche è stata disegnata da Janne Haarala, allenatore della Norvegia. Attendiamoci dunque un tracciato molto veloce.

12.50 Al termine della prima manche questo era stato il commento al sito federale di Marta Bassino: “Sono abbastanza soddisfatta, anche se ci sono stati alcuni tratti nei quali mi sono un po’ addormentata e ho dovuto reagire. La gara è apertissima, nella seconda bisogna attaccare a tutta“.

12.45 Al comando c’è la slovacca Petra Vlhova, che precede l’azzurra Marta Bassino di 0″22, mentre è ottava Federica Brignone, staccata di 1″71. Saranno all’opera nella seconda manche anche Laura Pirovano, 28ma col pettorale 67, ed Elena Curtoni, 29ma, mentre non sono rientrate nelle migliori trenta Luisa Bertani, Roberta Melesi, Valentina Cillara Rossi e Lara Della Mea, infine Sofia Goggia è uscita.

12.40 ATTENZIONE! La seconda manche vedrà la partenza abbassata all’altezza del primo intertempo (partenza di riserva) a causa del forte vento in quota, ma prenderà il via regolarmente alle ore 13.00.

12.35 Il programma della Coppa del Mondo di sci alpino, orfano del Super-G maschile di Bormio, rinviato a domani, ha visto andare in scena la prima manche dello slalom gigante femminile in corso a Semmering, in Austria, con Marta Bassino seconda a metà gara, mentre la seconda manche partirà alle ore 13.00.

12.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della seconda manche del gigante di Semmering, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Grande attesa in casa Italia per la coppia d’oro composta da Federica Brignone e Marta Bassino, che cercheranno di spezzare il tabù con la pista austriaca.

11.31 Appuntamento alle 13.00 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, a più tardi.

11.30 E’ terminata la prima manche a Semmering. In testa Petra Vlhova, seguono Bassino a 0.22, Gisin a 0.35, Shiffrin a 0.59, Hetctor a 0.74. Ottava Federica Brignone a 1″71. Qualificate anche Laura Pirovano (scesa con il 67!) ed Elena Curtoni, rispettivamente 28ma e 29ma a 2″89 e 2″91.

11.27 Niente da fare invece per Lara Della Mea, 58ma a 5″44.

11.25 GRANDISSIMA LAURA PIROVANO! Si qualifica con il pettorale n.67! E’ 28ma a 2″89 e fa scalare Elena Curtoni in 29ma piazza.

11.24 Zrinka Ljutic, all’esordio nel circuito maggiore, è 48ma a 4″42. Tra poco Pirovano e Della Mea.

11.22 Tra poco, con il n.66, toccherà alla 16enne croata Zrinka Ljutic, al debutto in Coppa del Mondo. In patria ritengono che sia la nuova Kostelic.

11.19 Sempre 28ma Elena Curtoni, che a questo punto riuscirà a qualificarsi.

11.16 Anche oggi abbiamo la conferma che mancano i ricambi in gigante. Cillara Rossi 46ma a 5″38 ed eliminata. Godiamoci comunque Marta Bassino, che è ancora giovane.

11.15 Fuori anche Roberta Melesi, 42ma a 4″41.

11.12 Fuori Luisa Maria Matilde Bertani, 42ma a 4″61.

11.08 Si fa dura per Elena Curtoni, ora è 28ma. La norvegese Kristin Lysdahl si inserisce in 26ma piazza 2″76.

11.07 La norvegese Riis-Johannessen si è inserita in 21ma posizione con il 43. Ora Elena Curtoni è 27ma.

11.06 Dopo un avvio da sogno, esce Loevblom.

11.05 La svedese Hilma Loevblom è la migliore in assoluto al primo intermedio! 32 centesimi di vantaggio su Vlhova!

10.59 Elena Curtoni resiste in 26ma posizione.

10.56 I pettorali delle prossime azzurre: 51 Bertani, 53 Melesi, 54 Cillara Rossi, 67 Pirovano, 69 Della Mea. Sono 71 le atlete in gara. Curiosità per la croata Ljutic con il 66: ha 16 anni ed è una predestianata. Debutta oggi in Coppa del Mondo.

10.55 La svizzera Corinne Suter, fuoriclasse indiscussa della velocità, si qualifica. E’ 23ma a 2″66.

10.54 Altissimo il tempo di Elena Curtoni, 25ma a 2″91. Potrebbe anche qualificarsi, ma non sarà facile.

10.52 Ecco Elena Curtoni.

10.49 La polacca Gasienica-Daniel non ripete le ultime buone prestazioni ed è penultima a 2″96.

10.47 Grandissima prestazione della giovane norvegese Stjernesund, 12ma a 1″86. Attenzione perché questa ragazza, formidabile in discesa, sta crescendo con una velocità disarmante.

10.45 L’americana O’Brien è 23ma a 2″93. 20ma a 2″43 la svedese Alphand. Nessuna atleta sembra più in grado di inserirsi nella top10.

10.42 L’austriaca Siebenhofer, discesista di livello, transita con 0.11 di vantaggio al primo parziale, poi è 21ma all’arrivo a 2″70.

10.40 A Semmering comanda Petra Vlhova con 0.22 su Bassino, 0.35 su Gisin, 0.59 su Shiffrin, 0.74 su Hector, 1″26 su Gut-Behrami. Ottava Federica Brignone a 1″71. Sono scese 23 atlete.

10.39 Intanto arriva una notizia UFFICIALE: rinviato a domani il superG di Bormio a causa della tormenta di neve che si sta abbattendo sulla Valtellina. La discesa libera scala a mercoledì 30 dicembre.

10.36 Non cambiano le prime posizioni. La prossima azzurra sarà Elena Curtoni con il pettorale n.31.

10.33 Decima a 1″79 la slovena Robnik.

10.32 Non va meglio neppure Ricarda Haaser, ultima a ben 3″06. Austria a picco…

10.30 Nessuna austriaca in top10, per il momento. Anche Katharina Truppe è 14ma a 2″20.

10.29 Undicesima a 1″87 la norvegese Mowinckel, che al momento è molto più a suo agio nella velocità.

10.26 Sono scese le prime 15 atlete. Al comando Petra Vlhova con 0.22 su Marta Bassino, 0.35 su Michelle Gisin, 0.59 su Mikaela Shiffrin, 0.74 su Sara Hector. Tutte le altre sono staccate di più di un secondo. Ottava Federica Brignone a 1″71.

10.25 Male le austriache per ora. Brunner, quarta nel 2018, è solo 13ma a 2″24 dopo aver commesso un errore vistoso che l’ha obbligata a frenare.

10.23 L’austriaca Liensberger, molto attesa dal pubblico di casa, è solo 11ma a 1″97.

10.23 Federica Brignone dovrà cercare una rimonta rabbiosa nella seconda manche, tuttavia il podio è distante ben 1″36, forse troppo. Rischia di perdere il pettorale rosso.

10.22 Non brilla la svizzera Holdener, decima a 1″80.

10.20 Ottima Hector, terza a 0.74 ed in corsa per il podio. Federica Brignone è ottava a 1″71. Ricordiamo che Marta Bassino è seconda a 0.22 dalla leader Petra Vlhova.

10.20 La svedese Hector transita con 0.11 di vantaggio al primo intermedio, 0.59 di ritardo al terzo.

10.18 Ultima a 2″04 la slovena Meta Hrovat. Per il momento, su 11 atlete, sono uscite in 2: Alice Robinson e Sofia Goggia.

10.16 La svizzera Lara Gut-Behrami è quinta a 1″26.

10.14 Subito fuori Sofia Goggia. Finisce dentro una porta blu ed esce. Ha pagato una traiettoria troppo larga. Peccato, era un’occasione da sfruttare.

10.14 Già 0.20 di ritardo per la bergamasca al primo intermedio.

10.13 La norvegese Holtmann è settima a 1″72, un centesimo dietro Brignone. Ora vediamo Sofia Goggia, che su questo pendio potrebbe difendersi abbastanza bene.

10.12 Pazzesca Michelle Gisin. E’ terza a 0.35 da Vlhova. Classifica molto corta per le prime quattro classificate. Federica Brignone è lontana, oggi non ha sciato bene.

10.11 Ben 0.21 di vantaggio per la svizzera Gisin al primo intermedio, ma è dietro di 0.18 al secondo e 0.27 al terzo. Comunque ottima.

10.09 L’americana Shiffrin perde tanto nel finale ed è terza a 0.59 da Vlhova. Marta Bassino è seconda a 0.22, dunque anche oggi in piena lotta per la vittoria. Federica Brignone dovrà rimontare: è ultima a 1″71.

10.09 Shiffrin fa paura. 0.09 di vantaggio al primo intermedio, dietro di 0.03 al secondo.

10.08 Grandissimo finale di Petra Vlhova, che si porta in testa con 0.22 su Marta Bassino. La slovacca ha fatto valere una potenza devastante, soprattutto nel tratto iniziale ed in quello finale. E’ una pista perfetta per lei, qui vinse nel 2018. Ora Mikaela Shiffrin.

10.07 0.06 di vantaggio per Vlhova al primo intermedio, 0.11 di ritardo al secondo.

10.06 Federica Brignone ci ha capito poco, purtroppo. E’ terza a ben 1″49. Troppe “grattate” per la valdostana. Tutt’altra sciata rispetto ad una Bassino leggera e fluida. Ora però il momento della verità: prima Vlhova, poi Shiffrin.

10.04 Marta Bassino rifila ben 1″38 a Tessa Worley. Qualche imprecisione per l’azzurra, che ha sempre cercato di lasciar correre gli sci. Sul muro è stata sublime. Ora Federica Brignone.

10.02 In pista Marta Bassino.

10.02 Anche questa volta rimandata l’esplosione di Alice Robinson. Al primo intermedio era dietro di 1 centesimo, poi è scivolata in una curva verso destra. Fuori la neozelandese.

10.01 1’03″75 per Worley, non impeccabile. Ora la neozelandese Robinson, attesa all’esplosione da un momento all’altro.

10.00 I primi 15 secondi sono completamente piatti. Le azzurre dovranno provare a fare la differenza da metà tracciato in giù.

10.00 Iniziato il gigante di Semmering. In pista la francese Worley. Tracciato disegnato dall’allenatore della Svezia.

9.59 Ci siamo, Tessa Worley al cancelletto di partenza.

9.57 In classifica generale comanda invece Petra Vlhova con 465 punti, seguita dalla svizzera Michelle Gisin a 327 e da Bassino a 323. Quarta Brignone a 308. La slovacca, tra Semmering e Zagabria, può scappare via e mettere una bella ipoteca sulla sfera di cristallo generale.

9.56 La classifica di Coppa del Mondo di gigante è guidata da Federica Brignone con 205 punti, seguita da Marta Bassino a 200. Terza Mikaela Shiffrin a -55 dalla vetta: l’americana fa paura.

9.54 La slovacca Petra Vlhova vinse l’ultimo gigante disputato a Semmering nel 2018. Alle sue spalle giunsero la tedesca Viktoria Rebensburg, oggi ritirata, e la francese Tessa Worley. Mikaela Shiffrin giunse quinta, preceduta anche dall’austriaca Stephanie Brunner.

9.52 Sofia Goggia addirittura non ha mai conquistato punti a Semmering…Si capisce come oggi le azzurre dovranno sfatare un tabù.

9.51 Marta Bassino giunse quinta nel 2016, mentre terminò in decima piazza l’ultima edizione svolta nel 2018 a Semmering.

9.47 La pista di Semmering non è molto amata dalle azzurre. Federica Brignone non è mai arrivata in top5 nella località austriaca che si alterna ad anni alterni con Lienz nel calendario. La valdostana ottenne come miglior risultato un sesto posto nel 2018.

9.44 Oggi debutta in Coppa del Mondo con il pettorale n.66 la croata Zrinka Ljutic, 16 anni. E’ un nome che sentirete per tanti anni…

9.43 Sono 9 le azzurre in gara. Questi i loro pettorali: 3 Bassino, 4 Brignone, 9 Goggia, 31 Elena Curtoni, 51 Bertani, 53 Melesi, 54 Cillara Rossi, 67 Pirovano, 69 Della Mea.

9.41 La startlist ed i pettorali di partenza del gigante di Semmering:

1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

3 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

8 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

11 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

12 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

13 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

14 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

15 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

16 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

17 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

18 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

19 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

20 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

21 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

22 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

23 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

24 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

25 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

26 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

27 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

28 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

29 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

30 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Atomic

31 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

32 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

33 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle

34 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

35 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

36 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

37 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

38 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

39 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

40 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

41 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

42 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

43 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

44 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

45 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

46 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

47 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

48 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

49 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

50 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

51 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA Voelkl

52 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar

53 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

54 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA Head

55 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

56 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

57 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

58 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

59 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

60 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

61 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

62 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

63 485973 SILANTEVA Anastasiia 1998 RUS

64 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

65 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

66 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

67 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

68 496055 PAU Nuria 1994 ESP

69 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

70 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

71 155951 GASPARIKOVA Klara 2001 CZE

9.37 La gara si svolgerà regolarmente, anche se in Austria è allerta arancione per il vento.

9.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Semmering, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Grande attesa in casa Italia per la coppia d’oro composta da Federica Brignone e Marta Bassino, che cercheranno di spezzare il tabù con la pista austriaca.

Entrambe, infatti, non sono mai salite sul podio a Semmering e vogliono cancellare questo zero. Brignone si presenta da leader della classifica di specialità, ma è tallonata da vicino proprio da Bassino, che sta pagano l’uscita nel secondo gigante di Courchevel, dopo le due vittorie proprio nella prima gara francese e prima all’esordio a Soelden.

Le due azzurre sono ovviamente tra le favorite e lanciano il loro guanto di sfida a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. L’americana è tornata alla vittoria proprio a Courchevel e cerca il bis su una pista che l’ha già vista salire sul gradino più alto del podio; mentre la slovacca vuole riscattarsi dopo qualche gara opaca e riprendere la marcia nella classifica generale di Coppa del Mondo.

La prima manche del gigante di Coppa del Mondo di Semmering comincerà alle ore 10.00, mentre la seconda si terrà alle 13.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

Foto: LaPresse