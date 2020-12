LIVE Biathlon, 7,5 km Hochfilzen in DIRETTA. Le azzurre risalgono: Vittozzi settima e Wierer (9 su 10) ottava. Prima vittoria per Alimbekava

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.44: La nostra diretta si chiude qui. Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.20 per la sprint maschile e buona giornata

12.42: Il podio, dunque: Alimbekava al primo successo in carriera, Eckhoff che si conferma la più forte sugli sci e Preuss da cui arriva una bella conferma. le azzurre di punta fanno un bel passo avanti rispetto a Kontiolahti e lanciano segnali molto positivi: settima Lisa Vittozzi e ottava Dorothea Wierer che paga l’errore in apertura del poligono in piedi. Senza quello sarebbe stata da podio

12.38: Non ci sono altri inserimenti nelle prime posizioni

12.36: Quattro errori per Lisa Gasparin, tre errori in piedi per Carrara che sarà lontanissima dalla vetta

12.34: Dovrebbe essere completata la top ten con la bielorussa Alimbekava che vince la sua prima gara, davanti a Eckhoff e a Preuss, poi Roeiseland, Davidova, simon, Vittozzi, Wierer, Hauser ed Egan

12.33: Buona gara della tedesca Hettich che chiude 12ma a 42″ dalla testa

12.32: E’ seconda Eckhoff!!! E’ andata fortissimo sugli sci, ha fatto segnare il miglior tempo, chiude a 8″5 da Alimbekava

12.31: Lardschneider e Sanfilippo fuori dall’inseguimento

12.30: Eckhoff è già terza al km 6.1

12.26: Non sbaglia Eckhoff, non è stata velocissima, ha 29″ di ritardo su Alimbekova che festeggia la vittoria e deve andare molto forte per il podio

12.25: Due errori a testa per Carrara

12.29: Triplo errore per Sola in piedi, esce dalle pretendenti alla top ten

12.22: Tandrevold si inserisce al 17mo posto a 52″ dalla testa

12.20: Sanfilippo 52ma a 2’47” da Alimbekava

12.19: Sola è seconda dopo il primo poligono, Un errore per Eckhoff che è trentesima a 29″

12.18: perde tantissimo Lardschneider nell’ultimo giro: è 46ma a 2’24”, a rischio l’inseguimento

12.16: Roeiseland riesce a sopravanzare Davidova e va a prendersi il terzo posto provvisorio. Solo Eckhoff sulla carta può sopravanzarla

12.16: La tedesca Preuss al traguardo chiude a 9″9 da Alimbekava e si inserisce al secondo posto

12.15: Tandrevold un errore in piedi, Persson decima al traguardo

12.14: Lardschneider perde tanto nel terzo giro

12.13: Roeiseland e Preuss sono destinate a stare davanti alle azzurre. La tedesca è seconda prima del rush finale

12.12: E’ seconda la ceca Davidova che chiude a 19″ da Alimbekava. Tre errori di Sanfilippo in piedi

12.11: Egan sesta, Knotten decima al traguardo

12.10: Sbaglia l’ultimo Roeiseland che è dietro a Vittozzi e Preuss, un errore di Lardschneider in piedi ma nell’inseguimento ci sarà

12.09: Un errore per Preuss che è appena dietro a Vittozzi

12.09: Bescond, arrivata al secondo poligono con un buon tempo, sbaglia due volte e butta via una buona opportunità

12.06: Non bene le svedesi, Skottheim arriva a 1’30”, H. Oeberg 14ma a 1’15”. E. Oeberg sesta a 37″

12.06: Davidova sbaglia ed è lenta al poligono ma potrà essere sui tempi di Vittozzi

12.05: Herrmann è 12ma a 1’21”, non sbaglia Lardscheider e nemmeno Sanfilippo a terra. Bene le azzurre al poligono

12.04: Al momento al traguardo: Alimbekava, Simon, Vittozzi, Wierer, Hauser

12.04: Charvatova tre errori complessivi, fuori dai giochi

12.03: Roeiseland non sbaglia al poligono e ha 7″ di ritardo, settima

12.02: Schneider e Preuss senza errori. Pfreuss è seconda dopo il primo poligono

12.01: Errore di H. Oeberg, Alimbekava chiude con 20″ di vantaggio su Simon! Doppio errore per Elvira Oeberg. Vittozzi chiude a 22″ da Alimbekava, è terza alle spalle di Simon che rischia di aver tolto il podio alle azzurre

11.59: Simon scavalca Wierer nel finale, le infligge 5″5 al traguardo

11.58: Brorsson ottava, Hammerschmidt nona all’arrivo

11.57: Herrmann due errori in piedi, sarà lontanissima, Simon sta recuperando su Wierer nell’ultimo giro

11.57: Due errori in piedi per Vale. Semerenko

11.56: E. Oeberg in testa con 4″ di vantaggio su Alimbekava dopo il primo poligono, sbaglia Charvatova

11.56: Wierer è in testa al traguardo con 16″ di vantaggio su Lien

11.54: LISA VITTOZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Dieciiiiiiiiiiiii!!! Ha un ritardo di 22″ da Alimbekava ed è seconda

11.54: Che gara di Alimbekava!!!! Non sbaglia anche in piedi e va per il podio, ha 28″ di vantaggio su Wierer

11.53: Wierer tiene bene nell’ultimo giro

11.53. Un errore di Oeberg che non è velocissima sugli sci

11.51: Un errore per Simon in piedi, sarà dietro a Wierer

11.51: Un errore di Brorsson che va dietro a Wierer, due errori di Hinz a terra

11.51: Vittozzi perde rispetto ad Alimbekava nel secondo giro: 13″8

11.49: Quarta Vali Semerenko, Herrmann sbaglia il primo bersaglio e va dietro

11.48: PECCATO!!! Wierer apre male in piedi e con un errore potrebbe fallire l’assalto al podio. Ha comunque 9″8 di vantaggio su Hauser

11.47: Un errore di Eder e ZERO DI VITTOZZI AL PRIMO POLIGONO!!!! E’ terza con 9″ di ritardo sulla bielorussa

11.47: hauser non sbaglia in piedi, Vittozzi stesso tempo di Wierer all’ingresso del poligono. Alimbekava non sbaglia e va in testa con 2″9 di vantaggio su Wierer

11.46: Wierer guadagna su Eder nel secondo giro, fra poco secondo poligono, miglior tempo di Herrmann al km 1.1

11.45: Un errore per Simon al poligono

11.44: Magnusson 2 errori al poligono, Simon va fortissimo

11.44: Alimbekava prima al km 1.4

11.44: Un errore per Hammerschmidt, non sbaglia Brorsson che ha 14″7 di ritardo da Wierer

11.43: Vittozzi ottava al km 1.1

11.43: Alimbekava terza, Skottheim quinta al km 1.1

11.42: Simon in testa al km 1.1

11.42: Un errore per Lien al primo poligono

11.41: GRANDE DOROOOOOOOOOOOOOO!!! Veloce e precisa. E’ in testa con 10″5 di vantaggio su Eder

11.40: Eder non sbaglia e va al comando dopo il primo poligono, Wierer entra con 5″ di ritardo

11.39: Un errore per Hauser al primo poligono, zero per Tachizaki che soppianta in testa alla classifica provvisoria Blashko

11.38: Wierer al km 1.4 ha 2″8 di ritardo da Braisaz

11.38: Due errori al primo poligono per Braisaz

11.37: Wierer a 3″ dalla testa al km 1.1

11.35: Hauser seconda a 1″4 da Braisaz al km 1.1

11.34: Partita Dorothea Wierer!

11.34: Braisaz nettamente avanti al km 1.1

11.32: partita la francese Braisaz

11.30: Partita Puskarcikova, 109 le atlete al via

11.28: La prima a prendere il via sarà la ceca Puskarcikova

11.25: C’è il sole ad Hochfilzen, con qualche nuvola qua e là, il vento sembra un fattore non determinante al momento

11.23: Questi i numeri di partenza elle atlete più attese: Braisaz 3, hammerschmidt 12, Simon 18, Herrmann 27, H. Oeberg 33, E. Oeberg 35, Roeiseland 53, Tandrevold 62,

11.21: Questi i numeri di partenza delle azzurre: Wierer 9, Vittozzi 22, Lardschneider 51, Sanfilippo 56, Carrara 97

11.18: Torna in gara la valdostana Michela Carrara che sostituirà la corregionale Nicole Gontier: dopo una difficile preparazione a causa di infortuni e covid, sarà interessante capire quale sarà il suo livello soprattutto sugli sci, mentre si cercano conferme (per Irene Lardschneider) e cambi di rotta (per Federica Sanfilippo).

11.15: Dorothea Wierer ha regalato all’Italia l’unica, grande gioia di questa prima fase di stagione con l’individuale di apertura, poi sono emerse tutte le difficoltà di preparazione che hanno incontrato le azzurre in questa stagione ma oggi, con una settimana di lavoro sulla neve in più nelle gambe e in un contesto gradito come quello di Hochfilzen, si potrebbero vedere già alcuni miglioramenti

11.12: Denise Herrmann è l’altra grande favorita della gara odierna, dopo quello che ha mostrato nelle prime due tappe di Coppa del Mondo

11.09: Gli occhi degli appassionati saranno puntati ancora sul duello tra la svedese Hanna Oeberg e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, le due atlete più in forma del primo scorcio di stagione sulla neve finlandese

11.07: Dopo la doppia tappa di Kontiolahti, ci si trasferisce in Austria e per l’Italia è subito prova del nove, visto che nell’ultimo fine settimana non sono arrivati risultati rilevanti soprattutto in campo femminile

11.04: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla sprint di Hochfilzen, primo appuntamento della terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon

Il programma, orari, tv e streaming di Hochfilzen – La presentazione della sprint di Hochfilzen – I convocati dell’Italia per Hochfilzen – Classifica di Coppa del Mondo di Biathlon femminile

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della Sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Hochfilzen in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 11.30, scatterà per le donne la prima gara della terza tappa della stagione 2020-2021. Hochfilzen ventitré anni fa fu il palcoscenico della prima competizione ufficiale della storia della Coppa del Mondo femminile.

Gli occhi degli appassionati saranno puntati ancora sul duello tra la svedese Hanna Oeberg e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, le due atlete più in forma del primo scorcio di stagione sulla neve finlandese, senza dimenticare la tedesca Denise Herrmann e l’altra norvegese di punta, Tiril Eckhoff, trionfatrice a sorpresa nell’ultima gara ad inseguimento a Kontiolahti e che proprio qui la passata stagione iniziò un periodo di totale dominio.

In chiave Italia si attende la risalita di Dorothea Wierer, che dopo il successo nell’individuale della prima tappa, ha sofferto negli atleti eventi a causa di una condizione non ottimale. Stessa cosa per la numero due azzurra Lisa Vittozzi, che, pur senza la dovuta continuità, qualche segnale di ripresa lo ha lanciato. Torna la valdostana Michela Carrara che sostituirà la corregionale Nicole Gontier: dopo una difficile preparazione a causa di infortuni e covid, sarà interessante capire quale sarà il suo livello soprattutto sugli sci, mentre si cercano conferme (per Irene Lardschneider) e cambi di rotta (per Federica Sanfilippo).

OA Sport vi propone la diretta live testuale della Sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Hochfilzen in Austria: oggi, venerdì 11 dicembre, alle ore 11.30, minuto per minuto per non perdere nulla di questa importante gara. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

